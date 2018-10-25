Игорь Додон провел встречу с новым главой Миссии ОБСЕ Клаусом Нойкирхом

В качестве основного вопроса стороны обсудили текущую ситуацию в приднестровском урегулировании, в частности, меры по укреплению доверия между двумя берегами Днестра.

Президент Молдовы отметил, что господин Нойкирх уже работал в составе Миссии в Кишинёве в 2004-2011 годах и хорошо знаком с нашей проблематикой.

Во время встречи глава Миссии ОБСЕ приветствовал успехи, которые были достигнуты в деле продвижения «Пакета из 8 пунктов», согласованных Кишинёвом и Тирасполем 4 января 2017 года во время встречи в Бендерах, а также поддержал общие усилия руководства Республики Молдова, направленные на продвижение процесса урегулирования.

Собеседники согласились с тем, что всем участникам переговорного процесса необходимо продолжать предпринимать совместные шаги, чтобы способствовать скорейшей реализации достигнутых договорённостей по согласованному пакету мер, направленному на укрепление доверия между берегами Днестра.

В рамках беседы Игорь Додон и Клаус Нойкирх также высказали мнение и о необходимости проведения очередной встречи в переговорном формате «5+2» в ближайшее время.

В завершение встречи глава государства выступил за более активное сотрудничество с ОБСЕ и восстановление политического процесса приднестровского урегулирования.

Президент Игорь Додон пожелал господину Клаусу Нойкирху успехов в выполнении миссии и выразил уверенность в том, что с его назначением на эту должность процесс урегулирования приднестровского конфликта перейдет на новый этап.

Наталья КИРКЭ.