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Газета "Кишиневские новости"

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Филип не нашел понимания у «альянса для мира»

Филип не нашел понимания у «альянса для мира»
25 октября
14:06 2018
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По версии премьер-министра, нейтралитет нам навязан

На минувшей неделе Кишинев с официальным визитом посетила председатель парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене. Она встретилась с десятком молдавских политиков, поговорила даже о чем-то с Михаем Гимпу.  Довольно интересным получился поворот  беседы  гостьи с премьер-министром.

По информации, распространенной пресс-службой правительства, Павел Филип разъяснял Расе Юкнявичене: «Нейтралитет был навязан в результате вмешательства российских войск в конфликт на Днестре. К сожалению, эти вооруженные формирования и по сей день не покинули территорию Республики Молдова, вопреки призывам нашей страны и международного сообщества и обязательствам,  которые Российская Федерация взяла на себя».

Юкнявичене отнеслась с большим пониманием к словам Филипа. «НАТО – это не альянс для войны. НАТО – альянс для мира, для демократии», – заверила она собеседника и пообещала помощь в противостоянии «региональным вызовам, в том числе тем, что связаны с вмешательством Российской Федерации».  Несмотря на декларируемую в последнее время цель правящей коалиции – уйти с линии противостояния Восток – Запад, Филип, видимо, попытался сыграть на фобиях Брюсселя в надежде на ответную лояльность. Не вышло. Европейская комиссия, отказавшая  до парламентских выборов 24 февраля 2019 года в финансовой помощи правительству, вряд ли пересмотрит свое решение.

Что же до истории, то Павлу Филипу стоило бы встретиться с бывшим депутатом парламента, принимавшим участие в разработке Конституции, Петром Шорниковым. По его словам, понятие «нейтралитет» в текст Основного закона было внесено по инициативе унионистов, которых никак не заподозришь в симпатиях к Российской Федерации.

Кстати, согласно исследованию Ассоциации социологов и демографов РМ, опубликованному 25 сентября этого года, 80% граждан выступают против вступления страны в НАТО.

Александр БОЦ.

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