Премьер хвалится ростом, который вот-вот перейдет в падение

Тут на днях на Национальном собрании премьер Павел Филип хвалился с трибуны достижениями правительства в области экономики.

Мол, и экономический рост третий год подряд наблюдается, и в банковской сфере ситуация стабилизировалась, и средняя зарплата за это время на 30% увеличилась, и средняя пенсия впервые за годы независимости превысила минимальный прожиточный минимум. И вообще Молдова уже не самая бедная страна Европы.

Вот только специалисты оптимизма Филипа не разделяют. Незадолго до этого победного отчета Независимый аналитический центр «Expert-Grup», который в оппозиционности власти уж никак не упрекнешь, опубликовал очередное исследование «Экономическая реальность», и там представлена вовсе не такая уж радужная картина. А потом подтвердил результаты своих анализов на ежегодной международной конференции MACRO-2018.

Главный вывод: да, рост имеет место, но он очень и очень неустойчив. Во-первых, в глубоком кризисе инвестиционная сфера: в 2015-16 годах объем частных инвестиций в Молдове снизился на 20%, в 2017 году он, правда, вырос, на всего на 1%, а в нынешнем году, как ожидается, на прирост рассчитывать нечего. Но если нет инвестиций, нет и развития.

Во-вторых, набирает силу демографический кризис: доля пенсионеров в структуре населения увеличилась на 23%. А это дополнительная нагрузка на бюджеты социального, медицинского страхования и местные бюджеты. И даже если учесть, что сейчас экономической трудоспособности достигло многочисленное поколение, рожденное в конце 1990-х годов, отсутствие рабочих мест и достойной оплаты труда ведет к массовому оттоку этой категории населения.

Что касается банковской сферы, то, хотя тут и произошла некоторая стабилизация, бизнес за кредитами не спешит. На них приходится всего 40% активов банков, и это почти исторический минимум.

Как известно, в результате определенных политических решений молдавских властей внешнее финансирование заморожено. Поэтому, констатируют эксперты, дефицит бюджета восполняется за счет того, что правительство занимает средства у коммерческих банков, но это очень дорого и нестабильно. До выборов, конечно, дотянут, а после придется искать дополнительные источники доходов. Здесь самое легкое – повышение налогов и сборов и сокращение расходов. Что экономическому росту явно не способствует.

Получается, что премьер начал бить в колокола, не заглянув в святцы. Хотя, скорее всего, власть, даже если с выводами экспертов и знакома, предпочитает закрывать на них глаза. Главное – в очередной раз рассказать народу красивую сказку и похвалить себя, любимых. Правда, когда люди в очередной раз открывают свой кошелек или холодильник, все сказки развеиваются. Но это будет потом, и правительство при этом присутствовать не будет.

Елена РОЙТБУРД.

