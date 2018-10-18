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Газета "Кишиневские новости"

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Кремль будет помогать Приднестровью, а не молдавским партиям

18 октября
10:11 2018
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Кишинев и Тирасполь ближе друг к другу,  чем Тбилиси и Сухуми

Во вторник пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в рамках видеомоста Москва-Кишинев-Таллин-Тбилиси ответила на несколько вопросов молдавских журналистов. Касались они взаимоотношений двух стран и возможности разрешения последствий приднестровского конфликта.
По мнению Захаровой, Кишиневу не дают наладить откровенный диалог с Москвой чиновники из Брюсселя. «Они в очередной раз  в отношении Молдовы ставят вопрос:  либо с нами, либо с кем-то еще. Мы же исходим из того, что совершенно спокойно можем развивать отношения с отдельными государствами, и с интеграционными объединениями – будь то европейские или евразийские», – пояснила Захарова. По ее мнению, альтернатива между Брюсселем и Москвой надумана и контрпродуктивна.

Недальновидные политики, считает официальный представитель  МИД России, способствуют неопределенности в сотрудничестве России и  Молдовы. «Отношения развивать непросто, учитывая, что по одним и тем же вопросам с разницей в несколько часов из Кишинева регулярно поступают диаметрально противоположные заявления. Несмотря на это, они все же развиваются.  Хотелось бы большего», – отметила пресс-секретарь МИД  РФ. Также Захарова заверила молдавских журналистов: на предстоящих парламентских выборах в Молдове Кремль не будет поддерживать ни одну из сторон.

Отвечая на вопросы журналистов из Тирасполя, приглашенных на видеомост в Кишинев, Захарова сказала, что Россия оказывала и будет оказывать левобережью Днестра всестороннюю поддержку. «Москва о Приднестровье не забывала никогда», – заявила представитель российского МИД. Поднимался вопрос  «замороженных конфликтов» и в беседе с представителями грузинских СМИ. Однако в тбилисской студии газетчиков из Южной Осетии и Абхазии не было. Там, как известно,  уровень отношений  между сторонами конфликта совсем иной, нежели в Молдове.

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