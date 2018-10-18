Митрополия Молдовы сохранит единство с Русской Православной Церковью

Президент страны Игорь Додон провел встречу с Его Высокопреосвященством, Митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром. Стороны обсудили детали подготовки запланированного на 25-28 октября пастырского визита в Молдову Его Святейшества, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Игорь Додон подчеркнул, что Патриарх Московский и всея Руси впервые посетит север и юг Молдовы. Предварительная программа визита включает молебен Его Святейшества Патриарха Кирилла в кишиневском Соборе Рождества Христова 25 октября. На следующий день Патриарх посетит город Бендеры, 27 октября – Комрат, а 28-го числа – Бельцы. Глава государства отметил, что визита Патриарха Кирилла ждет весь православный народ Молдовы. Президент выразил уверенность в том, что Митрополия Молдовы навсегда сохранит единство с Русской Православной Церковью.