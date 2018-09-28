Президенты России и Молдовы намерены активизировать двустороннее сотрудничество
28 сентября
19:47 2018
Игорь Додон совершит официальный визит в Российскую Федерацию
«На полях» саммита СНГ в Душанбе Президент Республики Молдова Игорь Додон провел краткую рабочую встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Собеседники обменялись мнениями о текущей ситуации в молдо-российских отношениях и высказались за необходимость их активизации в различных сферах двустороннего сотрудничества.
Также в ходе беседы стороны согласовали сроки официального визита Президента Республики Молдова в Российскую Федерацию: 31 октября – 1 ноября текущего года.