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Газета "Кишиневские новости"

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Президенты России и Молдовы намерены активизировать двустороннее сотрудничество

Президенты России и Молдовы намерены активизировать двустороннее сотрудничество
28 сентября
19:47 2018
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Игорь Додон совершит официальный визит в Российскую Федерацию

«На полях» саммита СНГ в Душанбе Президент Республики Молдова Игорь Додон провел краткую рабочую встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Собеседники обменялись мнениями о текущей ситуации в молдо-российских отношениях и высказались за необходимость их активизации в различных сферах двустороннего сотрудничества.

Также в ходе беседы стороны согласовали сроки официального визита Президента Республики Молдова в Российскую Федерацию: 31 октября – 1 ноября текущего года.

 

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