Что делать, если у машины с «автоматом» на ходу отказали тормоза

Тормозная система — одна из главных отвечающих за безопасность в машине, а потому ее конструируют с прицелом на максимальную надежность. Выходит из строя она не очень часто, и мало кто из автомобилистов на практике готов к ее нештатному поведению, тем более на авто с автоматической трансмиссией. Что делать, если у машины с «автоматом» на ходу отказали тормоза?

Во-первых, нужно вспомнить, что гидросистема тормозов практически любого авто состоит из нескольких контуров: один отвечает, скажем, за правое переднее и левое заднее колеса, а второй — за правое заднее и левое переднее. И когда давление тормозной жидкости упало в одном из них, второй контур может быть вполне еще работоспособен.

Чтобы заставить его действовать, необходимо резкими сильными выжимами «проваливающейся» педали «прокачать» гидросистему. После подобной процедуры тормоза (хоть какие-то!) могут на некоторое время появиться, дав возможность безопасно остановиться.

Хуже всего ситуация с отказавшими тормозными механизмами в случае, если АКП у нас не имеет ни режима ручного переключения передач, ни возможности включить повышенную, ни принудительного ограничения выбора передачи выше 3-й или даже 2-й.

В любом случае следует снять ногу с педали газа: машина при этом начнет терять скорость. Но этого бывает недостаточно. При наличии «ручного режима» требуем от него включить 1-ю передачу. Электронная «защита от дурака» трансмиссии, разумеется, это делать не будет, но «автомат» начнет перебирать передачи в сторону понижения с максимально безопасной для себя интенсивностью, выполняя по сути торможение двигателем.

Включение режима «понижающей передачи» встречается у некоторых кроссоверов с АКП. Прочие легковушки порой могут похвастаться «спортивным режимом» коробки передач. С точки зрения остановки с отказавшими тормозами на «автомате» оба эти режима подойдут. В «спортрежиме» КП выбирает передачу пониже, чем в обычном, а для более эффективного торможения мотором нам именно это и нужно.

Последний способ остановки машины с АКП и без тормозов — выключение двигателя. При этом ведущие колеса мгновенно начинают тормозить машину и надо иметь в виду, что на скользкой дороге это может привести к заносу и прочим прелестям. Выключить двигатель нужно так, чтобы не заблокировался руль. Для этого ключ в замке зажигания следует поворачивать не до конца. И потом потихоньку отруливать к обочине.

Когда в машине мотор запускается с кнопки, все будет зависть от модели авто. На некоторых машинах отключение мотора нажатием кнопки на ходу может быть вообще не предусмотрено. А у других вырубить «движок» можно, но только длительным или многократными нажатиями кнопки.

Подготовили Виктория БАЗЫЛЕВА, Аркадий АРЗАМАСЦЕВ.