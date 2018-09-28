Тетя капитана «Спартака» Дениса Глушакова — о разводе племянника, съемках в сауне и нелегкой судьбе жен спортсменов

Скандальная история с известным футболистом, капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым, и его супругой Дарьей набирает обороты. Зачин положен громкий. В Интернет попало видео из бани, после чего жена футболиста дала откровенное интервью, обвинила супруга в избиении и изменах. Мосты сожжены. Рубикон перейден. Обратной дороги к миру уже не будет. Тетя спортсмена, Ирина Глушакова, приоткрыла завесу семейного конфликта в эксклюзивном интервью нашей газете.

«Браслет за 4 миллиона, часы за 10»

— Вы знали, как жили Денис с Дарьей?

— С матерью Дениса мы общались. Племянник приезжал к нам в гости, на днях рождениях мы встречались. Я знала, что Денис ничего не жалел для Даши. Она ведь прилично подкорректировала свою внешность: грудь сделала, нос, зубы. Была простой деревенской неприметной девчонкой. Когда я увидела в журнале ее фотографию через три года после свадьбы, то поразилась, как она изменилась. Еще Денис часто говорил, что хотел бы сына. В семье две дочери. На одном семейном торжестве я намекнула Даше: хорошо бы еще мальчика родить. Она резко осадила меня: мол, еще после кесарева не восстановилась, так что в ближайшее время о детях и речи быть не может. Кстати, когда в семье появились дети, Денис и вовсе завалил ее подарками — колечки, браслетики с бриллиантами — ни в чем не отказывал жене.

— Правда, что он дарил Дарье часы за 10 миллионов, браслет с бриллиантами за 4,5 миллиона?

— Помню, мы встретились на дне рождения Дениса. Даша тогда была беременна вторым ребенком. И вот тогда мы узнали, что племянник подарил ей браслет за 4 миллиона. Многие вещи я узнаю только сейчас.

— С мамой Дениса вы обсуждали сложившуюся ситуацию?

— Мама Дениса в ауте. Мы с ней не созванивались, переписывались по вотсапу. Ведь это она мне прислала видео из бани. Потом она долго не отвечала. Я не задавала лишних вопросов. Позже сообщила мне, что по телевизору покажут ток-шоу на эту тему, про суд сказала. Одно нам всем понятно: Даше от Дениса нужны были только деньги. Как только поняла, что карьера Глушакова пошла на спад, разыграла трагедию.

— Вы думаете, причина не измены?

— Мне кажется, тут другая причина. Денис начал «сдуваться», в сборную не попал — вот тогда и начался разлад в семье. Даша поняла, что деньги скоро закончатся, можно уходить. Она высосала из него все. Денис для нее пройденный этап, использованный материал. Скорее всего, он теперь будет меньше получать. Даша решила действовать, когда поняла, что былой славы у мужа больше не будет. Футбольная карьера не вечная. Денис еще два-четыре годика поиграет, и все. Но это уже не то. Раньше он был игроком сборной, капитаном «Спартака» — вот она, довольная, и выходила с ним в свет.

— «Хоронить» Глушакова как капитана «Спартака» еще рано. Да и его зарплату в 15 миллионов пока никто не отменял.

— Деньги деньгами, но факт, что слава Дениса уходит, для Дарьи стал ударом. Ей важно, чтобы имя Глушакова гремело, он был лучшим. Как только она почувствовала, что он покатился вниз, к тому же еще и загулял, то решила: зачем нужна такая жизнь? У нее двое несовершеннолетних детей, сейчас она оттяпает у него половину состояния, дом и будет прекрасно жить. Я предупреждала Дениса, что так и получится. Но кто меня слушал?

— Какие отношения между мамой Глушакова и Дарьей?

— Мать Дениса, Галина, как мне кажется, в душе не признавала Дашу, хотя внешне все выглядело благополучно. Она просто смирилась с выбором сына. Когда они приезжали в гости, Галя выкладывалась по полной программе, хорошо встречала их. Только и было слышно от Галины в адрес Даши: «ты моя конфеточка», «красавица». Дарья ее тоже «мамой» называла.

Мастер компромата

— Есть версия, что Глушакова хотели лишить зарплаты, но для это нужно разорвать с ним контракт. Кроме как подмочить его репутацию, другого выхода не было. Возможно, что Дарья не сама додумалась снимать компромат на мужа?

— Я не верю в теорию заговора. Тем более, зная Дашу, у меня нет сомнений: это чисто ее история. Она ведь мастер компромата. Как только ей Денис стал не нужен, она четко продумала план действий. Представляете, какие алименты он будет ей выплачивать со своей зарплаты? Ей выгоднее уйти от него, чем трепать себе нервы, следить за ним, волноваться.

— Вы сказали, что Дарья — мастер компромата. Откуда знаете?

— Я расскажу одну историю, связанную с моей семьей. Когда Глушаковы только поженились, то переехали в квартиру в Сокольниках. Мой сын работал в строительной фирме. Денис обратился к нему с просьбой сделать ремонт. Составили смету, согласовали, начали работать. Даша, видимо, не доверяла мастерам. Наняла людей, которые стали следили за моим сыном, контролировали каждый его шаг: когда он ехал на рынок, что покупал, почем, сколько мешков брал, не дай бог что-то лишнее купит. Она даже консьержку предупредила, чтобы та сообщала, когда он выходит из дома. В итоге компромат она собрала. И когда ремонт был закончен, она выставила сыну счет на 2 миллиона рублей — якобы на такую сумму он обманул их семью. Пригрозила ему: не вернешь деньги, сядешь в тюрьму. Даже из полиции на него выходили, угрожали. Сын тогда обратился ко мне: «Мама, кажется, меня за этот ремонт посадят». Я вмешалась в ситуацию. Позвонила племяннику: «Денис, почему вы мне или мужу не сказали, что у вас претензии к сыну? Пришли бы ко мне и высказали: ваш сын — вор и негодяй. Вы дождались, пока он купит стройматериалы, дорогую плитку, все сделает, а потом предъявили ему претензии. Хотите молодого парня отправить в тюрьму? Сами будете на дорогих кроватях лежать, а мой сын на нарах?». Они ведь даже ему за тот ремонт не заплатили. Но Денис замял ситуацию, поговорил с Дашей, которая провернула дело без его ведома. После того инцидента мне стало понятно, что Даша готова идти по головам.

— Откуда у нее такие познания в слежке?

— Так у нее папа в органах работает, она все эти хитрости знает.

— Кажется, что Глушаков часто шел на поводу у жены?

— Конечно. Он ведь любил ее. Со временем узнал ее лучше, когда она стала коготочки выпускать. Тогда он и задумался, с кем живет.

— Мне не показалось, что Дарья способна на коварство. Во всяком случае, во время интервью она искренне переживала, плакала.

— Она хорошая артистка. Когда я увидела, что она плачет на камеру, строит из себя бедную-несчастную, то сразу не поверила этим слезам. Она акула. А в кадре выглядит ангелочком. Часики у нее якобы отобрали, колечки поснимали.

— Украшения муж вроде отобрал?

— Бросьте вы! У нее там много украшений. Все устанешь отбирать. Разве вы не заметили, какое у нее кольцо на пальце левой руки? А вы приглядитесь. Страшно предположить, сколько там карат.

— Думаете, он не все отобрал?

— Наверное, самое дорогое колечко она себе оставила. И часики оставила, и браслетики. Все у нее на ручках висит. Скорее всего, Денис во время ссоры что-то сгреб на эмоциях, но далеко не все.

«На черный день Дарья отложила приличную сумму»

— Денис теперь хочет отобрать детей и требует алименты с жены…

— Мне кажется, он со злости подписал иск. Денис никогда не возьмет с Даши денег. Даже когда он мне давал крупные суммы, и только я заикалась, что верну ему, он обижался: «Тетя Ира, вы что, не надо ничего».

— Он не жадный?

— Абсолютно не жадный. Я не единственная, кому он помогал. Многие к нему обращались, он никому не отказывал. А уж сколько он всего купил родителям Даши! Я знаю, что приобрел им шикарную квартиру в Сочи, где тесть с тещей постоянно отдыхают, машину. В Миллерове родителям Даши купил добротный дом.

— Дарья вроде сама работала?

— По специальности она стоматолог, но я не помню, чтобы она работала. В интервью говорила, что хотела свою клинику открыть. Мечтала, чтобы у детей была мама кандидат медицинских наук.

— Теперь вряд ли Дарья откроет клинику.

— Поверьте, она нищей не останется. Даша рассказывает, что он ей 100 тысяч рублей выдал на детей, и больше ничего. Да я в это никогда не поверю. К тому же Дарья наверняка давно отложила себе на черный день, подозревала, что когда-то все закончится. Вряд ли он требовал, чтобы она отчитывалась за каждую копейку.

— В своем иске Глушаков указал, что после развода дети должны жить с ним.

— Конечно, суд на такое не пойдет, он прекрасно понимал. Тем более Даша еще в декрете находится. И сама Дарья прекрасно знает, что муж не заберет детей. Он нормальный парень, с ним можно договориться. Правда, Даша не выходит с ним на связь, сменила замки в доме, спрятала детей. Давит на самое больное. Денис обожает своих дочек. Пропадет парень без них. Я ведь написала его маме: скажи им, пусть миром разойдутся, посидят, обсудят все, пусть он ей денег даст, дом, алименты платит — какой суд? Она ответила: не знаю.

— С Денисом вы не общались?

— Нет. Но знаю, что он в шоке. Господи, ну был муж в бане, и что? Мой супруг постоянно ходил в баню, но у меня в мыслях не было следить за ним.

— Дарья говорит, что супруг изменял ей на протяжении всех десяти лет, пока они жили вместе, вот и накопились обиды.

— Я его понимаю. Денис же не нагулялся. Он ведь, кроме футбола, ничего не видел. С 6 лет начал играть. Я его еще мальчишкой помню. Приезжали к ним в деревню, он грязный выбегал в сапогах на босу ногу, сопли висели. С малолетства костер на дворе разжигал, картошку выпекал. Мы с мужем тогда в Финляндии жили, постоянно его семье вещи оттуда тюками перли. Воспитывали Дениса мама и бабушка.

— Семья Глушакова была бедная?

— Не то слово, какие были бедные. Жили в прогнившей хибаре, чтобы зайти туда, надо было пригнуться. Потолки низкие, постоянно протекала крыша. У них в комнатах круглогодично тазы стояли. Когда Денис начал какие-то деньги зарабатывать, то все отдавал на строительство нового дома. Каждую копеечку матери отсылал. Конечно, когда у него появились уже большие деньги, он построил в Миллерове стадион, матери и отчиму там работу дал.

— Ходят слухи, что Глушаков начал выпивать в последнее время?

— А в сауну зачем ходят? Выпить пивка, расслабиться.

— Можно просто попариться.

— Вряд ли. Футболисты в сауне выпивают, гуляют и расслабляются. Могу допустить, что Даша не врет, но преувеличивает масштабы трагедии. Она отлично знает: чем больше грязи выльет на Дениса, тем больше шоколада возьмет.

Ирина БОБРОВА.