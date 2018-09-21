Ученые Массачусетского университета выяснили, что активная сексуальная жизнь пагубно влияет на IQ мужчин. При этом у прекрасной половины человечества подобная зависимость не наблюдается.

Как установили американские специалисты в ходе своего исследования, у обладателей высокого коэффициента интеллекта (выше 120) интимная сфера занимает незначительное место в жизни — у 68% опрошенных сексуальные контакты случаются приблизительно один-два раза в месяц. В то время как мужчины с низким IQ (менее 90) занимаются сексом в большинстве своем по нескольку раз в неделю (так ответила треть опрошенных). У женской половины респондентов зависимость интеллекта и частоты половых контактов выявлена не была.

Эта закономерность вполне объяснима, — говорит сексолог Олег Шевченко. — Есть такое понятие, как сексуальная сублимация — когда энергия человека, которая могла бы быть направлена в русло половых отношений, преобразуется в другие виды деятельности, и в первую очередь в творческую, умственную. В то же время люди с невысоким интеллектом на такую сублимацию неспособны. Известно, что очень высокую сексуальную активность проявляют умственно отсталые. Так что в данном случае дело не в том, что секс оказывает снижающее действие на интеллект, просто мужчины с невысоким интеллектом чаще ищут утешения в сексе.