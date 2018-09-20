Фирма, завладевшая сомнительным путем землей на Ботанике, требует снести детскую площадку, установленную ПСРМ

Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан. Он напомнил, что недавно в соответствии с программой фракции социалистов была установлена детская площадка на улице Трандафирилор, 31/7.

Вскоре должны быть установлены также спортплощадка и турники.

Однако фирма, которая приобрела эти земельные участки незаконно, требует теперь убрать все, что уже установлено во дворе.

«Сегодня к нашим коллегам пришёл «собственник» участка, украденного у города через левые аукционы, с требованием убрать детскую площадку! Фракция социалистов ставит детские площадки на основе просьб жителей, согласовав размещение в претуре Ботаники и в других учреждениях – а они требуют убрать!!!» – написал Ион Чебан.

Также социалист рассказал и о том, как и кем был «приобретен» данный участок земли.

«Участок в 15 соток между домами №31/6, №31/7 и №31/8, №33/2 и №35/3 украден у города на фальшивом аукционе, где был куплен фирмой «VALERIA-STROI», которая в свою очередь перепродала объект «QUBE COSTRUCT» 03.02.2016, а они через ОДИН день перепродали участок фирме «IDEALVEST», которая уже представляется «добросовестным покупателем». Юристы примэрии ничего не сделали для возврата участков городу, прокуратура до сих пор никого не посадила, а суды снимают аресты, позволяя перепродажу участка!!!» – возмутился Ион Чебан.

Муниципальный советник фракции Партии социалистов Александр Одинцов заявил о намерении обратиться в примэрию Кишинева с требованием не выдавать авторизацию на строительство на спорном участке экономическому агенту «IDEALVEST».

«Мы предпримем все законные меры, чтобы вернуть этот участок обратно городу. То, что происходит с земельными участками в столице, это беспредел», – отметил советник.

«Экономический агент даже успел заключить договор на строительство многоэтажного здания. Эти данные есть в кадастре, любой человек может проверить. Но мы не допустим это строительство», – сказал Одинцов.

Муниципальный советник призвал жителей быть внимательными и в случае начала строительных работ на участке сообщить в подразделения ПСРМ.