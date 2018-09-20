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Газета "Кишиневские новости"

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Нет грабительской политике проевропейских властей

Нет грабительской политике проевропейских властей
20 сентября
11:06 2018
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В субботу, 15 сентября, в Каушанах прошел митинг протеста против 9-летней антинародной политики властей

В митинге приняли участие исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, депутаты Парламента, примары и советники населенных пунктов Каушанского и Новоаненского районов.

В митинге приняли участие исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, депутаты Парламента, примары и советники населенных пунктов Каушанского и Новоаненского районов.

Участники митинга отметили резкое ухудшение социально-экономической и политической ситуации в Республике Молдова, которое вызвано грабительской политикой так называемых «проевропейских» властей.

Особенно остро это чувствуют в регионах страны, где продолжают закрываться предприятия, разрушается сельское хозяйство, «оптимизируются» детские сады, школы, поликлиники и больницы.

В тяжелейшей ситуации оказались самые незащищённые слои общества – пенсионеры, многодетные и неполные семьи, люди с ограниченными возможностями. Рост цен на продукты, лекарства, коммунальные услуги делает невозможным приобретение продуктов и лекарств первой необходимости.

Выступающие подчеркнули, что сегодня единственной партией, действующей в интересах подавляющего большинства народа Молдовы, является Партия социалистов РМ.

Основные принципы ПСРМ соответствуют чаяниям большинства граждан нашей страны: переход к президентской форме правления, сохранение молдавской государственности и молдавского языка в Конституции, межэтнический мир в стране, нейтральный статус Молдовы на международной арене, восстановление стратегического партнёрства с братской Россией, социальная справедливость, защита Православия и традиционных ценностей.

Участники митинга – жители Каушанского и Новоаненского районов – выразили свою полную поддержку всенародно избранному Президенту РМ Игорю Додону, его политическим и социальным инициативам, Партии социалистов РМ и выдвинули председателя ТО Каушанского района Олега Кучука в качестве кандидата в депутаты Парламента РМ по Каушанскому одномандатному округу для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

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