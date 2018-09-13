Как избежать профессиональных конфликтов

Даже в самых дружных рабочих коллективах случаются конфликты как с коллегами, так и начальством. Как обойти острые углы и что делать, если конфликт все-таки разгорелся? Психолог Ольга Романив дает советы нашим читателям.

Против кого дружим?

Самая распространенная причина офисных проблем — люди. Новый сотрудник может прийти в коллектив с отличным настроем, но столкнуться с весьма прохладным приемом. Почему это происходит? Иногда все объясняется завистью (например со стороны зрелых женщин по отношению к молоденькой девушке). Иногда нежеланием видеть новые лица («вместо того чтобы поднять зарплату нам, они взяли лишний рот!»). И «старожилы» начинают вставлять новичку палки в колеса, мешать в работе.

Начальники, позволяющие себе кричать на подчиненных, встречаются даже в солидных компаниях. С таким человеком непросто найти общий язык. Терпеть его какое-то время можно, но потом неизбежно случится срыв. Как правило, подчиненные такого начальника изливают душу своим коллегам, чего делать не нужно. Если ситуация с шефом продолжает накаляться и дело не в его временном плохом настроении, то решить проблему вам поможет вышестоящее начальство или трудовая инспекция и профсоюзная организация.

План перемирия

Если на работе начался скандал, первый шаг — осознать начало конфликта. Когда вы понимаете, что ситуация накаляется, постарайтесь ни в коем случае не пускать в ход собственные эмоции. Например, если начальник накричал, можно спокойным голосом ответить: «Извините, я в таком тоне не разговариваю». Скорее всего, тот, кто кричал, осознает, что перегнул палку, и продолжит разговор в нормальном ключе. После того как закончится эмоциональная беседа, необходимо переключиться на что-то другое. Например, на отвлеченные физические действия. В офисе есть турник или дартс? Это как раз тот случай, когда нужно обратить на них внимание. Также можно пойти умыться холодной водой.

«Завалить вопросами» — это еще один способ общения с гневным начальством. Если в ваш адрес сыплются обвинения, не сидите молча. Начинайте соглашаться со всеми доводами руководства, а затем задавайте вопросы и просите помощи, совета. Спросите, как поступить. Особенно если обвинения были небеспочвенны. Ну а уточняющие вопросы, которые требуют развернутого ответа, обычно хорошо помогают в подобных конфликтных ситуациях. Ваш босс начнет излагать свои идеи и успокоится.

Если вы чувствуете явную неприязнь со стороны коллеги, попробуйте спокойно решить этот вопрос, пока дело не дошло до громкого конфликта. Самый верный способ: пригласите коллегу выпить с вами чай или кофе. За беседой вы можете поговорить о том, какие к вам есть претензии. Зачастую разговоры по душам приводят к хорошим результатам.

Постарайтесь придерживаться правил коллектива: если в офисе не курят, то лучше не курить и начальнику отдела. Решать проблемы с коллегой лучше не на людях, а в кабинете без посторонних. Если конфликт накаляется — переключите тему разговора.

Если же конфликты на работе постоянны, то, возможно, это просто не ваша работа. Вам отказали в повышении? Воспринимайте это как сигнал к действию. Не нужно закатывать скандал — это не приведет к нужному результату. Смело пишите заявление об уходе. И даже если какое-то время после ухода с работы вы не найдете новую, не нужно переживать. Используйте свободное время во благо: мотивирующие книги, фильмы, биографии успешных людей. Все это непременно наполнит вас энергией, заставит поверить в свои силы и, как следствие, обрести работу мечты.

Ульяна Калашникова.