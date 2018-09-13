Группа исследователей, представляющих Тулузский университет, выяснила, что морщины могут быть свидетельством проблем с сердцем. Как показало недавнее исследование специалистов, люди с глубокими морщинами на лбу умирают от сердечно-сосудистых заболеваний почти на порядок чаще, чем те, у кого лоб остается почти гладким до преклонного возраста.

В ходе исследования ученые собрали информацию о 3200 людях, которым на момент начала наблюдения за ними было 32, 42, 52 или 62 года. Ни один из добровольцев первоначально не страдал болезнями сердца. Специалисты измерили глубину морщин участников исследования, а затем наблюдали за ними на протяжении 20 лет. Морщины на лбу оценили по шкале от нуля (при полном отсутствии морщин) до трех (при множестве глубоких морщин). Как оказалось, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был почти в десять раз выше среди тех, кто получил два или три балла. Как утверждают специалисты, эта разница сохранялась при учете возраста, пола, уровня образования и состояния здоровья участников исследования.

Ученые не исключают, что новые данные можно будет использовать при диагностике пожилых пациентов. В то время как повышенный холестерин, гипертония и многие другие факторы риска, связанные с болезнью сердца, нельзя увидеть при первом же взгляде на человека, глубокие морщины могли бы послужить для медиков простым и очевидным сигналом, что пациенту следует проверить состояние своего сердца.

Тем не менее, по словам специалистов, это первая научная работа, в ходе которой выявлена связь между морщинами и состоянием сердечно-сосудистой системы, так что для подтверждения этого вывода потребуются новые исследования.

Полученные результаты были представлены в ходе проходящей в Мюнхене ежегодной конференции Европейского общества кардиологов. Ранее сообщалось, что на этой же встрече другая группа ученых рассказала об «оптимальном» количестве сна в сутки — с их точки зрения, оно составило от шести до восьми часов.