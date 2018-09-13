Ученые из Греции подсчитали, сколько нужно спать, чтобы свести к минимуму вероятность ранней смерти или развития сердечно-сосудистых заболеваний. Как оказалось, чаще всего долгожители посвящают сну не менее шести и не более восьми часов в сутки.

Специалисты обобщили результаты 11 крупных исследований, проведенных раньше, в рамках которых была собрана информация о миллионе с лишним человек. Все исследования были опубликованы на протяжении последних пяти лет, и у участников на момент начала наблюдения за ними проблем с сердцем и сосудами не наблюдалось. Специалисты отдельно отмечают, что каждое из исследований было долгосрочным, так что у ученых появилась возможность выяснить, как различное количество сна влияло на людей на протяжении 9,3 года.

Как оказалось, риск ишемической болезни сердца и инсульта у людей, которые в среднем спали меньше шести часов, был на 11 процентов выше, чем у тех, кто спал от шести до восьми часов. Однако у тех, кто уделял сну еще больше времени, вероятность появления этих болезней возрастала на 33 процента.

По словам исследователей, точно ответить на вопрос, чем именно объясняется подобная взаимосвязь, пока сложно, и для этого понадобится проведение дополнительных исследований. Тем не менее предполагается, что недостаток или избыток сна может влиять на углеводный обмен в организме человека, его кровяное давление и воспалительные процессы, а все это, в свою очередь, может становиться факторами, влияющими на здоровье сердечнососудистой системы в целом и продолжительности жизни.

По мнению специалистов, спать не больше и не меньше рекомендуемого срока человеку может помочь привычка всегда ложиться и просыпаться в одно и то же время, отказ от продуктов, содержащих кофеин, в вечернее время, а также здоровое питание и физическая активность.

Полученные результаты были представлены в ходе ежегодного собрания Европейского кардиологического общества, в этом году проходившего в Мюнхене.