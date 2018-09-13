Способна ли выжить Объединенная армия Европы без США и НАТО?

Иллюзия, что Североатлантический альянс — это блок настоящей коллективной безопасности, развеялась давно. И позитивисты, и евроскептики знают, что в действительности НАТО — это инструмент политического контроля США над Европой. Сбросить американский ошейник давно и прочно желают два крупнейших архитектора зоны Евро — Франция и Германия. К ним могут примкнуть и англичане. А что потом? Смогут ли Берлин, Лондон и Париж создать объединенную армию, чтобы в современных условиях защитить Старый Свет?

Суровые бойцы

с Туманного Альбиона

Формально британская армия самая мощная в Европе. За натовские годы она накопила огромный боевой опыт — с 1945 года Великобритания участвовала во всех вооруженных конфликтах на планете. Более того, 2/3 британской армии было передано под командование Альянса.

Общая численность армии англов насчитывает 200 тысяч человек. Больше может предложить только Турция. Сегодня вся армия Великобритании сведена в два блока: части высокой интенсивности и адаптивные части.

Войска «высокой интенсивности» — это и есть главная ударная сила британцев, которая должна «разметать» всех, кто намекает на глобальную угрозу. Всего в войсках «быстрого реагирования» числится до 55 тысяч человек.

Огромный бронированный кулак англичан — британская Рейнская армия, которая дислоцируется в ФРГ. В нее входят несколько бронетанковых, артиллерийских и пехотных бригад. Всего — 20 тысяч «штыков». Когда-то британцы на Рейне были костяком Северной группы войск НАТО в Европе, но тот «золотой век» милитариста прошел. Знаменитые морпехи «Коммандос» в три тысячи человек под прикрытием брони танков Challenger II и тяжелых БМП Warrior могут ударить и с моря, и с суши, и даже с воздуха.

Адаптивные части британской армии — это, по сути, резерв, который в случае активных боевых действий приведут в порядок. В теории Лондон может поднять до 30 тысяч резервистов.

Британский флот на бумаге до сих пор считается вторым после ВМС США. Однако реальность королевской флотилии сегодня выглядит несколько иной. У некогда могучей морской державы нет ни одного авианосца.

Весь британский стратегический ядерный арсенал из 58 баллистических ракет «Трайдент-2» сконцентрирован на четырех подводных лодках типа «Вэнгард». Но главная беда для англичан в том, что подлодки «Вэнгард» неумолимо ветшают, и чем заменить ядерные носители министерство обороны пока не знает.

Надежда на атом

и Иностранный легион

Внезапный лидер по боеспособности и техническому оснащению в Европе — Франция. Времена непристойных анекдотов про французов, где лейтмотив — «драпать» и «сдаваться», давно прошли.

История взаимоотношений Пятой республики с НАТО всегда была непростой. После Второй мировой она с радостью примкнула к Североатлантическому блоку. Однако уже в 1966 году Шарль де Голль больше не видел Францию в военной организации альянса. 2009 год и политики-прогрессисты в лице Саркози вернули Пятую республику в натовское лоно.

«Белая книга по вопросам обороны и национальной безопасности 2014–2025 годов» — это основная военная доктрина Франции. Она исключает, что война может вспыхнуть на Европейском континенте. Зато легко требует военного отражения любой агрессии за пределами Старого Света.

Для военных нужд французский парламент в 2019 году на оборону одобрил рекордные для себя 179 миллиардов евро.

Сегодня армия французов — 131 тысяча человек, 66 тысяч — непосредственно в боевых подразделениях.

Однако в случае большой войны Франция на деле может выставить лишь две бригады общим числом до 23 тысяч человек. Из них лишь пять тысяч могут сразу, без подготовки вступить в бой.

Что может предложить Франция в случае нападения на Европу?

Первым броситься в бой должен знаменитый Французский Иностранный легион. В 72 часа он способен развернуть еще несколько тысяч человек при поддержке почти двух тысяч танков, несколько сотен вертолетов и минимум 250 ударных самолетов.

— Французский Иностранный легион и есть структура, которая как раз и проводит политику Франции за рубежом, — рассказывает военный эксперт Алексей Леонков. — Где-то силовую, где-то они участвуют в качестве миротворческих сил.

Всю французскую группировку Генштаб сможет «растормошить» и расставить по местам лишь через 5–7 суток, что в современной войне практически приговор.

Особая гордость Франции — авианосец «Шарль де Голль». Плюс десятки современных эсминцев, фрегатов и корветов. Кроме того, страна в своих секретных арсеналах держит до 50 ракет М45. В будущем к ним предлагают добавить еще 60 более современных боеприпасов с ядерной начинкой М51. Все это должно отпугнуть любого, даже самого серьезного противника.

Германская «барщина»

для заокеанского «барина»

Германская армия. Прямо сейчас она вряд ли может предложить Объединенной европейской армии что-то дельное. Армия ФРГ сегодня — худшее, что она видела в своей истории. Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, флот — все находится в катастрофическом состоянии.

Так, Süddeutsche Zeitung отмечает, что некогда мощнейший танковый кулак ФРГ теперь в плачевном состоянии. 4,5 тысячи машин из 1980-х были стремительно списаны, в ангарах остались жалкие 225 машин. Однако и они не в силах ничего поделать с врагом, даже если тот приблизится на пушечный выстрел. Красноречивый пример: из 44 «Леопардов» базу в Мюнстере только девять смогли покинуть своим ходом. Приговор некогда легендарной Люфтваффе обнародовала Федеральная счетная палата Германии — нет денег, чтобы окончательно заменить разваливающиеся прямо в воздухе «Торнадо» хотя бы на американские «Тайфуны».

Федеральные власти, связанные определенными обязательствами с Вашингтоном, не могут в открытую заниматься военным сокращением. Германия, как метко выразилось одно из СМИ, — отрабатывает эдакую барщину на заокеанского барина. Сейчас трудно поверить, но ФРГ играла ключевую роль в НАТО с момента присоединения в 1955 году. «Военная мощь на переднем крае» — такой ее видели в Альянсе. Однако после распада СССР ситуация кардинально изменилась. Ее экспансивность и воинственность постепенно сходила на нет. Да, Люфтваффе под давлением США еще бомбила в 1999 году Сербию, но это было будто по инерции: НАТО решило — немцы отбомбились.

Также по инерции Германия в составе объединенных сил ISAF под началом США вошла в Афганистан. Однако очень скоро антитеррористическая операция «Несокрушимая свобода» против запрещенных в России талибов и Аль-Каиды принесла бундесверу первые потери и первую усталость от войны.

Дальше воинственный прусский дух дал сбой, и Германия наотрез отказалась от двух крупнейших операций-интервенций с участием НАТО последнего десятилетия — в Ираке и Ливии. После этого бундесвер совсем стал походить на свою тень.

Не все прекрасно в Афганистане сложилось и у Великобритании. Второй раз к ряду в своей истории бритты завязли в пустынных и каменистых пустошах Афгана. Вообще эта кампания будто разделила британскую армию на «до» и «после». Постоянные людские потери настолько ударили по некогда незыблемому боевому духу британцев, что те стали просто бежать от армии. С 2001 года афганские пески и горы поглотили 110 английских бойцов.

Та же история ждала Великобританию в Ираке — 176 британцев простились с жизнью на ближневосточной земле. В итоге больше половины ныне действующих солдат и офицеров не хотят подписывать новые контракты. Таким образом, чистая победа британцев так и осталась в далеком 1982-м на Фолклендских берегах, когда была разгромлена слабая даже по меркам середнячков Аргентина.

Единственная европейская страна, которая достигла сколь-нибудь значимых военных успехов за последние годы — это все та же Франция. Апогеем военного успеха современной Франции стало вторжение в Ливию.

Армия Европы под французской треуголкой

Именно французская Пятая республика может стать той силой, которая объединит армию Европы, если НАТО прикажет долго жить.

— Для этого у Франции есть все: и флот, и сухопутная армия, и неплохая авиация, — говорит военный эксперт Александр Мозговой. — А главное — боевой опыт и чувство «победителя» — за последние годы они провели несколько пусть локальных, но все же победных операции.

Более того, по мнению эксперта в случае объединения вооруженных сил европейских стран в единую континентальную армию за Францией неумолимо подтянуться Великобритания и Германия. И логика здесь проста — не станет Североатлантического Альянса, отпадет нужда сбросов многомиллиардных сумм в «общий котел». Армии получат возможность развиваться, пополняться техникой, может увеличиться довольствие военнослужащих, а значит, вырастет и престиж национальных вооруженных сил.

Та же Германия, армия которой находится в глубочайшем кризисе и упадке, без североатлантического ошейника вполне возможно покажет стремительный вектор оздоровления.

Великобритания, которая понемногу начала вкладываться в свои вооруженные силы, к 2020 году также может проявить чудеса превращений и вновь вернуть себе звание грозной державы по ту сторону Ла-Манша. Так, Англия уже закрепилась на первой строчке в Европе с 53 миллиардами долларов по затратам на национальные вооруженные силы.

И это мы говорим только о троице классических лидеров военной мысли на континенте. А ведь есть еще вооруженные силы Швеции, Норвегии, Финляндии.

— Армии этих стран всегда были внеблоковые, а потому легко могут присоединиться к общей европейской вооруженной группировке, — заявляет Александр Мозговой. Для этого им не требуются даже какие-либо серьезные «перетасовки» и реформы.

Эксперт также не советует сбрасывать со счетов крупнейшую армию Восточной Европы — Польшу. Она всегда может предоставить до 200 тысяч штыков на общеевропейские военные нужды.

В итоге мы видим парадоксальную ситуацию: несмотря на неплохие людские и технические ресурсы, поодиночке ни одна армия из большой европейской троицы не в силах сдержать реального военного врага. Наспех сколоченное ополчение в Ираке и Афганистане, а также отсталые армии аборигенов в Африке не в счет. Однако объединившись в одну монолитную Евроармию, батальоны и полки Старого Света вроде бы как приобретают иной смысл и наполнение. По эту сторону Атлантики она фактически становится непобедимой. Кто рискнет хотя бы угрожать новой многомиллионной армии Европейского континента?

Впрочем, из-за своей «непобедимости» Объединенная армия Европы уже страдала. И в 1812 году, и в 1941-м. Что сталось с воинственной Евроармией, которая сдуру решила прирасти «Православным восточным соседом», мы все прекрасно знаем. И помним.

Максим КИСЛЯКОВ.