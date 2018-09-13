В защиту Иона Друцэ

С какой помпой и под какие громкие фанфары отметили в Кишиневе 70-летние юбилеи наших литературных генералов Михая Чимпой (в прошлом году) и Николая Дабижи (в этом)! Но вот 3 сентября с.г. округлил свое почтенное 90-летие Ион Друцэ – настоящий маршал литературы в сравнении с первыми двумя.

С какой помпой и под какие громкие фанфары отметили в Кишиневе 70-летние юбилеи наших литературных генералов Михая Чимпой (в прошлом году) и Николая Дабижи (в этом)! Но вот 3 сентября с.г. округлил свое почтенное 90-летие Ион Друцэ – настоящий маршал литературы в сравнении с первыми двумя.

Однако это событие прошло в Молдове более чем скромно. Официальные власти ограничились звонком премьер-министра юбиляру в Москву. Академия наук, чьим полноправным членом он является, набрала в рот воды. Парламент последовал ее примеру. По линии неофициальной отличился еженедельник «Literatura și Arta» Николая Дабижи, уже более десяти лет третирующий морально выдающегося земляка, поздравив его тридцатистрочной статейкой за подписью некого Руснака. Полюбуйтесь, какую нахально-снисходительную оценку выдает сей безвестный писака всемирно известному прозаику и драматургу: «У Друцэ есть неплохие произведения, довольно известные в мире». Комментарии, как говорится, излишни, не так ли, господин главред и претендент на Нобелевскую премию?

Один лишь Аркадий Сучевяну, председатель СПМ, бросился спасать честь молдавских писателей, организовав небольшое собрание, величаво названное симпозиумом, которое, честно говоря, представляло собой довольно жалкое зрелище, хотя и выставка была оформлена вполне профессионально и выступившие, за редким исключением, окзались компетентными и благожелательными, представив общими усилиями творческий портрет самого представительнного нашего писателя и мыслителя.

Простите, уважаемые читатели, что так непочтительно выразился об этом в общем-то нужном собрании, назвав его жалким. Я-то имел в виду мизерное количество людей, пришедших воздать должные почести живому классику (не более 25 человек). Тем паче, если учесть, что треть из них составляли орнанизаторы мероприятия – сотрудники Литературного музея и секретариата Союза, присутствовавшие, так сказать, по служебной обязанности. Среди всех прочих были и такие, что пришли не с чистым сердцем, как говорится, а чтобы опошлить торжество. Таким образом, искренних поклонников могучего таланта можно было пересчитать по пальцам (в настоящее время весь СПМ насчитывает более трех тысяч писательских пальцев и более трехсот писательских голов).

Не обошлось, конечно, без пасквильных высказываний, причем не по сути творчества юбиляра, а по политическим мотивам. К примеру, дежурный опровергатель Иона Друцэ критик Александр Бурлаку в своем длиннющем и путаном выступлении охарактеризовал писателя как политически отсталую личность, закоренелого молдовениста и непатриота Румынии. Чисто большевистская логика и пролеткультовский дух мрачнейших сталинских лет: кто не с нами, тот против нас, а значит, и враг народа!

К горькому сожалению, такое зацикленное на политике мышление стало господствующим в литературной критике и в сознании многих творческих личностей. Отсюда и ниспровергательство части нашей прорумынски настроенной молодежи, даже не читавшей Иона Друцэ, но воспитанной доморощенными унионистами… Как видно, их пропаганда, хотя и лживая, и примитивная, укореняется в обществе. Разве это не национальная трагедия, когда интеллектуальные и духовные пастыри народа так сильно отдаляются от него?