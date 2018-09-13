Председатель ПСРМ поздравила российских коллег

и партнеров с победой на прошедших 9 сентября выборах

Зинаида Гречаный поздравила председателя Правительства Российской Федерации, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева и всех членов политической партии «Единая Россия» с победой в ходе Единого дня голосования в Российской Федерации 9 сентября 2018 года.

Зинаида Гречаный поздравила председателя Правительства Российской Федерации, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева и всех членов политической партии «Единая Россия» с победой в ходе Единого дня голосования в Российской Федерации 9 сентября 2018 года.

Ведущая политической сила

«Победа партии «Единая Россия» ещё раз продемонстрировала, что эта партия является ведущей политической силой в Российской Федерации, пользующейся заслуженным доверием и поддержкой населения страны», – отметила председатель ПСРМ.

Зинаида Гречаный выразила уверенность в том, что партия «Единая Россия» и в дальнейшем будет динамично развиваться, оставаясь надежной базой по подготовке кадрового резерва для всех уровней исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.

«Искренне надеюсь, что сотрудничество между Партией социалистов Республики Молдова и партией «Единая Россия» будет ещё больше расширяться как на межпарламентском уровне, так и на уровне регионов наших стран», – написала председатель ПСРМ.

Зинаида Гречаный от имени Партии социалистов Республики Молдова и от себя лично направила поздравления Сергею Семеновичу Собянину с победой на выборах мэра Москвы. Председатель ПСРМ поблагодарила его за укрепление взаимодействия между Московской городской думой и фракцией Партии социалистов Республики Молдова в Муниципальном совете Кишинёва.

Зинаида Гречаный поздравила также с победой на выборах Владимира Васильева, главу Республики Дагестан, Александра Буркова, губернатора Омской области и пожелала российским коллегам и партнерам успехов во всех начинаниях, уверенности в своих силах и дальнейших политических побед.

Мунсоветники ПСРМ о выборах в Москве

Глава фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан вместе с коллегами по фракции принял участие в мониторинге выборов мэра Москвы 9 сентября – в рамках сотрудничества с Мосгордумой.

Советники побывали на избирательных участках в разных населенных пунктах в 120 км от Москвы. Они отметили, что все избиратели, желающие принять участие в голосовании, могли зарегистрироваться заранее. Это позволяет тем, кто в день выборов не находится по месту прописки, а на даче либо в другом месте, проголосовать в специально созданных избирательных участках.

«Каждый избирательный участок, как и любой участок в самой Москве, оборудован камерой наблюдения, прозрачными урнами для голосования, мобильными группами волонтеров из числа молодежи. А регистрация для участия в голосовании проходила в течение двух месяцев. Параллельно проходила информационная кампания, а также участки работали как единый центр оказания госуслуг», – отметил глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Ион Чебан.

«В первую очередь приятно удивил общественный штаб по наблюдению за выборами: онлайн-трансляция и видеозапись каждого избирательного участка, почти 4000 волонтеров-наблюдателей, быстрое реагирование на любые подозрительные действия или нарушения на участках», – отметил он.

Кроме этого, социалисты посетили штаб Сергея Собянина, который, по словам Чебана, удивил открытостью, демократичностью, современными подходами к идеологии, организации кампании, а также мощной волонтерской программой, которая включает в себя более 13000 волонтеров всех возрастов и со всех окраин Москвы и Подмосковья. Многие из волонтеров ранее участвовали на чемпионате мира по футболу, а также в Олимпиаде в Сочи, и нынешний опыт у них является не первым. Много интересных технологий: от наказов избирателей кандидату до электронного распределения задач волонтёрам, добавил социалист.