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Газета "Кишиневские новости"

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Безоговорочная поддержка Президенту Молдовы и Партии социалистов

Безоговорочная поддержка Президенту Молдовы и Партии социалистов
13 сентября
10:11 2018
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Окница и Дондюшаны поддержали выдвижение кандидата ПСРМ Ирины Лозован по одномандатному округу

8 сентября в городе Окница состоялся митинг протеста, организованный Партией социалистов РМ, в котором приняли участие более тысячи человек. В митинге участвовали представители 18 сёл Дондюшанского района, входящих в Окницкий избирательный округ.

На митинге выступили председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, депутат Парламента РМ Алла Долинца, председатель Окницкого района Василий Романюк, примары и советники всех уровней.

Участники митинга отметили, что социально-экономическая и политическая ситуация в Республике Молдова продолжает стремительно ухудшаться. На протяжении последних 9 лет власти осуществляли грабительскую политику в отношении регионов нашей страны.

В тяжелейшей ситуации оказались самые незащищённые слои общества – пенсионеры, многодетные и неполные семьи, люди с ограниченными возможностями. Рост цен на продукты, лекарства, коммунальные услуги делает невозможным приобретение продуктов и лекарств первой необходимости.

В то же время многочисленные социальные инициативы, выдвигаемые Президентом Республики Молдова и Партией социалистов, блокируются парламентским большинством и правительством, послушно выполняющим волю олигархов и международных финансовых институтов.
Евроунионисты, находящиеся у власти в стране, взяли курс на открытую ликвидацию государственности Республики Молдова. Вместо того чтобы объединять страну, власти делают всё для разобщения её жителей.

Сегодня единственной партией, действующей в интересах подавляющего большинства народа Молдовы, является Партия социалистов Республики Молдова.

Основные принципы ПСРМ соответствуют чаяниям большинства граждан нашей страны: переход к президентской форме правления, сохранение молдавской государственности и молдавского языка в Конституции, межэтнический мир в стране, нейтральный статус Молдовы на международной арене, восстановление стратегического партнёрства с Российской Федерацией при сохранении нормальных отношений со странами Евросоюза, мирное урегулирование приднестровского вопроса, социальная справедливость, защита православия и традиционных ценностей.

Участники митинга, жители Окницкого и Дондюшанского районов, приняли Декларацию, в которой выразили полную поддержку всенародно избранному Президенту Республики Молдова Игорю Додону, его политическим и социальным инициативам и поддерживающей его Партии социалистов Республики Молдова.

Участники митинга выдвинули и поддержали кандидатуру председателя ТО ПСРМ Ирины Лозован в качестве кандидата по одномандатному округу для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

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