Завтра в Кишиневе открывается Международный фестиваль оперы и балета

Начало осени, открытие театрального сезона неразрывно связано для любителей музыки с большим событием – Международным фестивалем оперы и балета имени Марии Биешу.

Начало осени, открытие театрального сезона неразрывно связано для любителей музыки с большим событием – Международным фестивалем оперы и балета имени Марии Биешу.

Впервые он состоялся в 1990 году по инициативе примадонны Национальной оперы Марии Биешу, и более двух десятилетий всемирно прославленная певица была неизменным «мотором» этого праздника музыкального театра. Шесть лет назад примадонна покинула этот мир, а ее любимое детище – фестиваль – жив. Завтра его занавес поднимется в 26-й раз.

На предшествовавшей этому моменту пресс-конференции министр образования, культуры и исследований Моника Бабук назвала Международный фестиваль имени Марии Биешу самым важным культурным событием в жизни страны. А народный артист СССР Михаил Мунтян добавил: «Провожая Марию Биешу в последний путь, мы обещали ей сохранить фестиваль и держим слово». На сей раз публике будут представлены четыре оперы – «Макбет» Верди, «Богема» Пуччини, «Кармен» Бизе и «Тайный брак» Чимарозы – и три балета – «Лебединое озеро» Чайковского, «Ромео и Джульетта» Прокофьева и «Спартак» Хачатуряна. Завершит программу гала-концерт.

В нынешнем году в фестивале примут участие дирижеры, вокалисты и артисты балета из десяти стран – Болгарии, Румынии, Тайваня, Египта, Украины, Испании, России, Перу, Италии и, конечно, Молдовы.

Программа фестиваля всегда была разной, неизменным оставалось одно: участие только восходящих или уже ярко сияющих на культурном небосклоне звезд. К примеру, когда-то на кишиневской сцене пела совсем еще юная Анна Нетребко. В нынешнем гала-концерте мы услышим нашу соотечественницу Валентину Нафорницэ, блистающую на самых престижных мировых подмостках, еще одного уроженца Молдовы, солиста Большого театра России Андрея Жилиховского, только что удостоенного Национальной премии по случаю Дня независимости, и лучшего лирического тенора современности перуанца Хуана Диего Флореса.

Афиша фестиваля разнообразна. И, что бы вы не выбрали, удовольствие от встречи с классикой получите обязательно.