Бесплатных фруктов от правительства дети не дождутся

Власти не устают повторять, как они пекутся о благе народа, беспокоятся и о старых, и о малых. Вот, например, еще в конце прошлого лета правительство заявило, что возвращается к программе «Яблоко для каждого». Она предусматривала, что все ученики I-IX классов будут ежедневно бесплатно получать по яблоку, выращенному в молдавских садах. Причем, как было обещано, это станет лишь первым шагом, а в дальнейшем детей обеспечат и другими сезонными фруктами.

К слову, это был уже второй заход. В 2014 году, чтобы помочь фермерам, пострадавшим от российского эмбарго, кабинет министров выделил 19,5 млн леев на приобретение яблок для школ и детских садов. Однако в тендере приняли участие лишь несколько сельхозпроизводителей, и большинство учебных заведений осталось без фруктов.

Объявляя о возобновлении программы, премьер-министр Павел Филип заверил, что средства на ее реализацию – 25 млн леев в год – будут обязательно изысканы, в том числе при поддержке партнеров по развитию. Он даже напомнил английскую пословицу: «Кто съедает в день по яблоку, тому не нужен доктор». Аналогичные программы успешно действуют в Польше, Франции и Румынии. Однако, как выяснило интернет-издание «Mold-Street», регламент программы, подготовленный Министерством экономики, в повестку дня правительства так и не попал. Соответственно, не были внесены поправки в государственный бюджет-2017, предусматривающие выделение средств на закупку яблок. Всего необходимо было приобрести 3120 тонн.

И при утверждении бюджета на 2018 год программе «Яблоко для каждого» также не нашлось места в главном финансовом документе страны. Почему так получилось, журналисты «Mold-Street» в Министерстве экономики и инфраструктуры ответ получить не смогли.

Между тем, урожай яблок в нынешнем году выше, чем в прошлом. И фермеры, как утверждает исполнительный директор Ассоциации «Moldova Fruct» Юрий Фалэ, с удовольствием поучаствовали бы в аукционах, чтобы обеспечить детей свежими фруктами. Только, похоже, проводить эти аукционы никто не собирается. Виртуальные получаются яблочки от правительства.

Да, конечно, внешнее финансирование в силу ряда причин заморожено, и можно сослаться на отсутствие средств. Но нашлись же 5 млн леев на строительство вокруг здания парламента забора высотой в 2,5 м. И на повышение на 50% зарплат председателям районов, примарам и другим сотрудникам местной публичной администрации 5,5 млн ежемесячно изыскали. А дети? Детей пусть яблоками папы с мамами кормят. Они по закону обязаны о своих сыновьях и дочках заботиться. У правительства, как выясняется, есть дела поважнее.