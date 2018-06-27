Молдавский национальный центр по аккредитации (MOLDAC) стал в своей сфере полноправным членом международного профессионального сообщества

По большому счёту, повсюду в мире смысл существования органов, подобных MOLDAC, заключается в непрерывной работе на экспортный потенциал национальной экономики.

Плюс, разумеется, «бонус» в виде роста престижа страны. Нам приятно осознавать, что отечественный Центр по аккредитации с обеими задачами справляется весьма и весьма успешно.

Устраняя барьеры

В двух словах напомним нашим читателям, что собственно означает термин «аккредитация». По сути, это инструмент для оценки технической компетентности и беспристрастности органов по оценке соответствия (например, лабораторий, органов по сертификации и инспекции) в определенных областях, которые работают по строго определённым техническим регламентам и международным стандартам. Так, MOLDAC сегодня аккредитует широкий спектр подобных органов – от испытательных, калибровочных, медицинских, метрологических и криминалистических лабораторий до органов по сертификации продукции и систем менеджмента.

Последние несколько лет главной целью MOLDAC было подписание Соглашения о двустороннем признании с Европейской организацией по аккредитации (ЕА). Свою заявку на признание молдавский Центр подал ещё в 2013-ом году, а предварительную оценку европейскими специалистами прошёл в 2015. И в целом за пять лет MOLDAC прошёл длинный путь и проделал без преувеличения колоссальную работу.

«Помимо прочего, мы провели несколько десятков семинаров, конференций, круглых столов по изучению новых международных и европейских документов в области аккредитации и оценки соответствия. Оценочная группа EA давала нам рекомендации по улучшению нашей системы в части работы с документами европейской и международных организаций. Мы, в свою очередь, инициировали изменения в Законе об аккредитации и оценке соответствия.

Самый трудный «экзамен» нам пришлось выдержать в феврале прошлого года, когда оценочная группа европейских экспертов, сформированная из оценщиков национальных органов по аккредитации из Великобритании, Франции, Бельгии, Германии, Люксембурга и Словении, оценивала компетентность MOLDAC в отношении практически всех существующих в Европе схем аккредитации. Результаты были представлены в виде отчёта в секретариат ЕА.

И вот в начале октября минувшего года на 38-ом заседании Совета Многостороннего соглашения о европейском сотрудничестве в области аккредитации было принято решение (после единогласного голосования всех руководителей национальных органов Европы) о признании MOLDAC. Конечно, это был очень волнительный для нас момент. С того дня Молдова стала полноправным членом европейского сообщества в сфере аккредитации», – рассказывает директор MOLDAC Евгения Споялэ.

Таким образом, Молдавских центр по аккредитации получил право работать по европейским схемам аккредитации таким как: испытания (по стандарту ISO/IEC 17025), калибровки (ISO/IEC 17025), медицинские анализы (ISO 15189), инспекции (ISO/IEC 17020), метрологические поверки (ISO/IEC 17020), сертификация продукции (ISO/IEC 17065), сертификация систем менеджмента (ISO/IEC 17021-1).

На практике это означает устранение огромного числа технических барьеров для молдавской торговли и, соответственно, создание реальных предпосылок для роста экспорта отечественной продукции и услуг.

При этом в MOLDAC отлично понимают, что Европейский союз – хоть и стратегически важный для Молдовы, но всё же лишь регион. Поэтому в октябре прошлого года MOLDAC также стал участником Соглашения о взаимном признании с международной организацией по аккредитации ILAC. Таким образом, принцип свободной торговли по всему миру для молдавских экономических агентов стал реальностью, «аккредитованный однажды, принятый повсюду» …

Итог, которым можно гордиться

Между тем, стремление MOLDAC к международному признанию «автоматически» ведёт к внедрению внутри республики таких схем аккредитации и сертификации, о которых в Молдове прежде многие даже не слышали.

Так, ещё пару лет назад MOLDAC получил возможность аккредитовывать органы по сертификации, которые сертифицируют так называемое терруарное вино – изготовление которого основано, прежде всего, на использовании сырья в зависимости от природно-климатических условий расположения виноградника и контролируемых условий…

А сегодня Евгения Споялэ с гордостью говорит об успехах MOLDAC в области аккредитации структур отечественной криминалистики:

«В стране долгое время вообще не было аккредитованных органов в области криминалистики. А ведь это особый мир, особый вид деятельности – естественно, с особыми требованиями. От точности исследований и экспертизы в этой сфере зачастую зависит судьба человека.

В настоящий момент в стране аккредитованы три органа, работающих в криминалистике – Национальный центр судебных экспертиз, Технический центр криминалистики и судебных экспертиз при Генеральном инспекторате полиции с несколькими их районными филиалами и криминалистическая лаборатория при Генеральном инспекторате Пограничной полиции. Эти органы способны на хорошем европейском уровне проводить сложные, специфические экспертизы – от графоскопической и дактилоскопической до трасологической, баллистики и экспертизы информационных средств и технологий»…

Кроме того, MOLDAC ныне аккредитует пока ещё немногочисленные в республике органы по инспекции медицинского оборудования, лаборатории по испытаниям генетически модифицированных продуктов, экологическим исследованиям в области вредных выбросов в атмосферу.

А что в ближайший планах?

«В нашей области получить международное признание трудно, но удержать его – ещё труднее. Уже в феврале следующего года Европейская организация по аккредитации, следуя своему железному правилу, будет оценивать, насколько скрупулёзно MOLDAC в эти первые два года следовал всем принятым в Европе правилам и требованиям. А значит, в оставшееся время нам предстоит проделать поистине огромный объём работы.

Согласно Регламенту (ЕС) N 765/2008 Европейского Парламента и Совета, устанавливающего требования к аккредитации и надзору за рынком в отношении реализации продукции, каждая страна должна иметь единый орган по аккредитации. И мы считаем, что это правильно, потому что сотрудники национального органа знают нужды и проблемы отечественной экономики.

И сегодня Молдова располагает полноценным и признанным в мире органом по аккредитации. Думаю, на сегодняшний день это наш главный итог, которым можно гордиться», – говорит Евгения Споялэ.

Павел Антонов.