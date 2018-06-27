Задержанная за шпионаж член правления «Интер РАО» в СИЗО «Лефортово» просит книги и плачет

Задержание члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан по подозрению в шпионаже стало одним из самых громких дел года. Источники в спецслужбах высказали версию о том, что Цуркан передавала румынам инсайд об энергоснабжении Донбасса и Крыма.

Правозащитники проверили условия содержания Карины Цуркан в СИЗО «Лефортово». Жещина утверждает, что «против нее настроили общество».

С момента задержания о Карине Цуркан чего только не писали. Друзья, конечно, все плохое опровергают в один голос. «Она гордая, серьезная, строгая, очень умная, требовательная – а иначе на таком посту не удержишься, – говорит ее однокурсница. – Когда мы с ней познакомились, я не подозревала даже, что она топ-менеджер госкорпорации: в ней не было ни тени зазнайства или высокомерия».

В СИЗО «Лефортово» Цуркан уже почти неделю, прошла карантин, и ее поселили в обычную камеру. Кроме неё там ещё одна женщина. Подозреваемая в шпионаже говорит, что конфликтов нет.

– К условиям содержания претензий нет, сотрудники уважительные, – уверяет она членов ОНК. Брюнетка восточного типа в джинсах и чёрной кофточке кажется немного высокомерной. – Я не публичный человек, несмотря на должность. В СМИ оказалось много такого, что явно готовилось заранее. Против меня настроили общество!

Цуркан старается держать себя в руках, пытается вникнуть во все новые правила, по которым предстоит жить в СИЗО. «Это испытание, я справлюсь», – говорит женщина. В изоляторе ей непросто хотя бы потому, что она вегетарианка, есть тюремную баланду не может. Медики пока не разрешили родным передавать ей витаминные комплексы.

Карина ничего не просит, кроме книг. Когда речь заходит о матери, начинает плакать: «Я понимаю, что стала частью чьей-то игры, что механизм против меня запущен. Однако человека можно посадить, но не сломать».

Ева Меркачева.