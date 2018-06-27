Какие силы Украины могут ударить по ополчению непризнанных республик?

Украинская армия готова к тотальной войне. Десятки тысяч бойцов обучены, накормлены и экипированы. Подгоняется нужная техника, расчехляются стволы. Глава украинского Генштаба Виктор Муженко и президент Петр Порошенко растекаются в комплиментах: «наша армия самая боеспособная» и «единственная, которая готова к войне». И тут же оговариваются: готова не наступать, а отражать агрессию злейшего врага-соседа. Но все понимают: цель ВСУ — непризнанные республики Донбасса.

То, что грядет война, — это уже не вопрос. Важно другое — где и какими силами ударит армия Украины? В нашем распоряжении оказались уникальные обобщенные данные о раскладе украинских сил на донбасском направлении. Они красноречиво говорят: донецким шахтерам и луганчанам придется крепко попотеть в обороне.

Крылья Украины: летать или ползать?

Украинские вооруженные силы разделены на четыре оперативных участка: «Север», «Юг», «Запад» и «Восток». Для авиации, правда, это ненужная по факту условность. До 2017 года на украинских военных аэродромах переформатированный Майданом генералитет сосредоточил шесть бригад тактической авиации. Это на бумаге. На деле боеспособны были лишь три. Бомбардировщиков числилось чуть больше десятка — всего 13 Су-24. Штурмовиков Су-25 чуть побольше — 23 единицы.

Истребительная авиация тоже была не ахти. После неудачного старта АТО в строю осталось 18 МиГ-29 и десяток Су-27. Да и те страдали от отсутствия запчастей, поскольку все авиапроизводители этих самолетов расположены в России. Поэтому часть украинских «литаков» посадили на брюхо и растаскивали как доноров.

К лету 2018-го ситуация изменилась. Теперь ВСУ могут поднять 45 легких истребителей МиГ-29 и 35 тяжелых Су-27. Добавили несколько машин и к тактическим «бомберам» Су-24 — теперь их 25. Правда, штурмовиков Су-25 больше не стало — все те же 23.

Общая подготовка украинских пилотов несколько выросла. В начале АТО редко кто из авиаторов мог похвастаться налетом больше 10 часов в год. Теперь ежегодный «актив» боевого летчика Украины приблизился к 50 часам. Для сравнения, в России боевой налет не меньше 120 часов, в США — почти 200 часов, а в странах НАТО — около 180 часов в год.

Единственные авиаторы, которые полноценно тянут лямку на Донбассе, — это 383-й отдельный полк. Их вооружение — беспилотные летательные аппараты. Не самоделки и бытовые квадрокоптеры, а настоящие боевые и разведывательные машины. Это два десятка Spectator, пять «Фурий» и подарок США — 72 мелких RQ-11 «Raven» («Ворон»). Даже бойцы ДНР–ЛНР отмечают: украинские летающие «глаза и уши» свою работу выполняют на совесть.

Вывод: украинская авиация малочисленна. Однако для непризнанных республик она все еще очень грозная сила.

«Пушечное мясо» для Донбасса

К лету 2018-го украинская армия окончательно оправилась от потерь 2014–2015 годов. Вооружены и готовы к бою не меньше 100 тысяч человек. Из них сформирована 21 бригада: механизированные, мотопехотные и горно-пехотные. Активно формируется и резерв в 40 тысяч штыков.

В распоряжении украинской пехоты 215 бронетранспортеров БТР-70 и 100 БТР-80. Прикрыть броней потолще и огнем погуще готово целое семейство боевых машин пехоты — от нескольких сотен БМП-1 до новейших БМП 4-й серии. У войсковой разведки до 400 легких бронемашин дозора БРДМ-2.

Однако и этих машин ВСУ не хватает. Украинские штабы вынуждены расчехлять откровенный раритет. Если несколько советских БТР-60 еще худо-бедно могут повоевать, то 20 переданных Киеву английских AT105 Saxon — малопригодная архаика: ни брони, ни огня, ни скорости.

Понятно, что все два десятка бригад на Донбасс не погонят. Нужно и границу охранять, и за правопорядком присмотреть. Особенно на демаркационной линии с Крымом. Там «зависли» минимум несколько тысяч украинских бойцов.

Основная ударная сила сегодняшней Украины — две группировки из 17 сухопутных бригад. 68 тысяч штыков готовы к переброске в любую точку Незалежной. Особое внимание девяти отдельным бригадам, в которых намесили дурно пахнущую солянку из националистов. Именно это «пушечное мясо» бросит командование ВСУ под пули ополченцев Донбасса.

Танковые войска: возьмем количеством

Проблем с количеством бронированного «железа» у Украины нет. Ресурсы трех еще советских танковых дивизий не исчерпаны — больше тысячи Т-62, Т-64, Т-72 и Т-80 готовы к расконсервации на базах хранения по всей стране. Инженеры и техники спешно пополняют ряды пяти танковых бригад и четырех отдельных танковых батальонов новой-старой техникой. Однако качество и боеспособность украинского бронированного кулака под вопросом.

Не все танковые бригады бросишь в бой. Например, соединение под номером 5 караулит Крым. В остальных — бесконечная ротация и ожидание пополнения. В строю в основном старые советские образцы. Громко разрекламированные Т-84 «Оплот» показали себя скверно.

Полный комплект тяжелой техники с хорошо обученными экипажами имеют лишь 1-я и 17-я отдельные танковые бригады. И только у них есть 80 модифицированных Т-64БМ «Булат». К лету 2018-го именно эти подразделения стянули поближе к Донбассу.

Украинский «бог войны»: мощь и немощь

На бумаге украинская артиллерия — громада, внушающая страх. На деле все неоднозначно. В списочном составе 19 артиллерийских бригад, одна ракетная и два полка реактивной артиллерии. Они способны расчехлить полторы тысячи стволов разного калибра, готовы подкатить к передовой 400 реактивных «Градов», 70 «Смерчей» и столько же «Ураганов». Поддержать наступление смогут свыше тысячи самоходных артиллерийских установок, включая сверхтяжелые «Пионы», и «МСТА-С». Особенный ад и разрушения обещает тактический ракетный комплекс «Точка-У». Их в наличии еще 90 единиц.

Дальше начинаются вопросы качества. Львиная доля украинской артиллерии питается боеприпасами производства 50–70-х годов прошлого века. Своей боеприпасной отрасли у страны нет. И это огромная проблема для артиллеристов ВСУ — «просрочкой» много не настреляешь. Выручают тайными поставками бывшие страны Варшавского Договора, которые избавляются от советского военного наследия.

С самоходками ситуация ничуть не лучше. Все тяжелые стволы скучены в 20-й и 43-й отдельных артиллерийских бригадах. Их мобильность — тот еще вопрос. Быстро к Донбассу не подтянешь. Плюс дефицит боеприпасов. «МСТА-С», «Гиацинты» и «Пионы» в случае активизации конфликта буквально тоннами станут пожирать скудные запасы снарядов. Так что полноценный «огненный вал» украинцам может дать лишь устаревшая 152-миллиметровая пушка-гаубица Д-20.

«Котлы» в Иловайске и Дебальцево, а также частые пожары на складах серьезно поистрепали украинскую артиллерию. Базы хранения ВСУ еще кое-что могут дать. Но это крохи! Своего Харькова с танковым заводом у артиллеристов Украины нет.

Особые чаяния украинской армии — американский противотанковый ракетный комплекс «Джавелин» (ПТРК Javelin). В конце апреля Украина получила 37 пусковых установок с 210 ракетами. Эти противотанковые ракеты могут сразить любого бронированного зверя ополченцев. Однако желанные «Джавелины» пока лишь мечта противотанковых команд ВСУ: их запрещено даже приближать к Донбассу. Заместитель главы Института стран СНГ Владимир Жарихин пояснил: передача Украине ПТРК Javelin — это скорее жест дружбы Вашингтона.

— США хотели сказать, что украинские власти в беде они не бросят. Однако Киеву пора понять, что никакие «Джавелины» проблему не решат. А лишь еще больше разожгут конфликт, — сказал эксперт.

Украинский спецназ: мощь перешитых «беретов»

Современных десантников Украины назвать «аэромобильными войсками» язык не повернется. Средства их доставки — транспортная авиация Украины — давно и крепко «в нокауте». После жуткого «варева» в дебальцевских и иловайских «котлах» лучшим воздушно-десантным подразделением в ВСУ можно назвать 25-ю бригаду. Туда свезли всю боеспособную десантную технику: 50 боевых машин десанта и три десятка самоходок «НОНА».

Все семь оставшихся бригад — отличный мобильный резерв, способный усилить любой участок фронта. С оснащением у десантников тоже порядок, особенно в сравнении с обычными частями. В некоторых бригадах сохранились даже вертолеты для оперативной переброски.

Силы специальных операций (ССО) скрыты и малочисленны. Известно, что украинские ССО — это несколько батальонов с неплохой техникой и вооружением. Постоянные ротации и потери в Донбассе точное число украинского спецназа назвать не позволяют. Можно сказать одно: эти части своими диверсионными выходками будут трепать нервы ополчению с войной и без войны.

Укрофлот: мертвого не воскресить

Без слез на украинский флот смотреть нельзя. Все, на что могли рассчитывать Военно-морские силы Украины, уплыло в Россию вместе с Крымом. Теперь ВМФ Незалежной — это груды ржавеющего металла выпуска 60–70-х годов.

Своеобразный символ мертвых ВМС Украины — фрегат «Гетман Сагайдачный». В море он может пойти разве что на веслах. На другой фрегат советской постройки — «Юрий Олефиренко» — даже дышать нельзя: развалится прямо на приколе.

Единственная ударная сила украинского флота — два катера «Гюрза» 2016 года выпуска и 13 подаренных американцами надувных моторных лодок.

Морская пехота без кораблей стала сухопутной. Например, из 36-й отдельной бригады имени Константина Ольшанского из Николаева сделали настоящую «напиханку»: туда согнали части почти всей береговой охраны Украины.

В Мариуполе базируется 701-й батальон морпехов. На самом деле там собран националистический «шлак». Одесситы из 137-го батальона тоже могут подключиться к ООС в Донбассе.

Бывшие «черные береты», которым недавно дали береты голубые, могут рассчитывать на поддержку стареньких, но надежных БМП-1 и БТР-60.

ххх

Итак, украинская армия сегодня гораздо боеспособнее себя самой образца 2014-го. Минимум 100 тысяч бойцов, десятки тысяч единиц бронетехники, самолеты, артиллерия, включая «Грады», «Смерчи» и ракетные комплексы. И они постоянно пополняются — расконсервация еще советских запасов идет полным ходом. На первый взгляд, эта вооруженная кавалькада просто раздавит любое сопротивление в ДНР и ЛНР. Но просто массой людей и скопищем техники ни войну, ни даже операцию не выиграть. Успех дает концентрированный удар.

Но где и какими силами украинцы готовы ударить именно в Донбассе? По оценке экспертов, основных направлений для атаки всего три: Горловское, Донецкое и Мариупольское. По словам начальника пресс-службы вооруженных сил непризнанной ДНР Даниила Безсонова, там и сконцентрированы все силы нынешней Объединенной операции.

— В любой момент на нас могут пойти 33 тысячи отборных украинских войск, десятки танков и огромное количество артиллерийских стволов, — заключил Безсонов.

Спасает ситуацию то, что разведка ДНР и ЛНР знает о противнике все: места командных пунктов, базирование тяжелого вооружения, места дислокации резервов и маршруты передвижения всех сил ООС.

— На руку нам может сыграть и то, что почти вся украинская группировка на Донбассе недоукомплектована примерно на 30%. Многие уже сейчас деморализованы. По нашим данным, 90% украинских солдат и офицеров младшего и среднего звена воевать не хотят совершенно.

У ополчения ситуация кардинально иная — почти все воюют за себя, свой дом и семью. Такая «плюс-мораль» уже оказывалась решающей в битвах за Донбасс. И не в пользу украинской армии, которая всегда имеет превосходство в силе.

Максим КИСЛЯКОВ.