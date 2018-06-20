Партия социалистов требует остановить произвол власти

Участники прошедшего мероприятия призвали всех неравнодушных к этой проблеме граждан Молдовы высказаться в поддержку прав русскоязычного населения страны. И те, кому не безразлично будущее их детей и внуков, несмотря на дождливую погоду, пришли в минувшее воскресенье, 17 июня, поддержать организаторов и выразить свое категорическое несогласие с недавним решением Конституционного суда Молдовы, признавшим устаревшим Закон «О функционировании языков в Молдове».

Мероприятие проходило на площади Василе Александри, возле городского фонтана. Вёл собрание муниципальный советник, председатель Бельцкой организации Партии социалистов Александр Усатый. Перед собравшимися выступили Сергей Мишин – заместитель председателя Комиссии по конституционности и правам человека Общественной палаты при Президенте РМ, Александр Нестеровский – депутат парламента РМ и Михаил Ахремцев – общественный деятель, журналист.

Молчать нельзя

Депутат парламента Александр Нестеровский заявил, что замалчивать данную проблему нельзя – иначе в один день русский язык потеряет свой статус окончательно и бесповоротно: « Мы молчали. Мы, население Молдовы, молчали про школы, мы молчали про университеты, молчали, когда запрещали трансляцию российских программ. Сейчас уже молчать нельзя – иначе мы проснемся, а нам запретят общаться, писать на русском, будем общаться только в семьях, на кухнях. Поэтому надо защищать свои права, выступать за свой язык».

Русские – это оккупанты?

Организатор инициативной группы по защите русского языка в Кишиневе Михаил Ахремцев заявил о том, что русскоязычное население уже 30 лет пытаются выдавить из нашей страны: «Сейчас во власти собрались люди, которые этим занимаются не год, не два – десятки лет они этим занимаются. Вот, например, Михай Гимпу и Либеральная партия, которые сейчас находятся в парламенте, подавшие запрос в Конституционный суд, – они считают, что все, кто общается на русском языке, – это оккупанты. Другие политические силы из правого фланга – Чеботару, Санду, Нэстасе – они говорят, что те, кто общается на русском языке, – они понаехавшие, это гости. Шалару, Бэсеску – они открыто, абсолютно открыто заявляют в своих СМИ, что те, кто общается на русском языке, вы, наверное, слышали это определение – porcilor – cвиньи. Власть в свою очередь говорит, что проблем нет, русского языка в Молдове нет, русскоязычные потихоньку выезжают, поэтому русский язык, в принципе, не нуждается в особом статусе».

Государство без будущего

По словам главы молодежной организации «Я – бельчанин» Вячеслава Жукова, дефицит квалифицированных кадров в стране вызван популистскими, антинародными решениями по запрету русского языка в Молдове: «Государство, которое лишает молодежь права получать образование на родном языке, – это государство без будущего. Потому что молодежь всегда стоит в авангарде развития современного общества, это будущие специалисты, которые поведут страну за собой. Молдова всегда была многонациональным государством, сегодня у нас огромное количество молодых людей, желающих получать образование именно на русском языке, но, не находя в образовательных учреждениях русских групп по специальностям, которым они хотели бы обучаться, они покидают страну. Потом у властей возникают вопросы: а почему молодежь уезжает из страны? Ответ на поверхности – вы заставляете их прибегнуть к этой вынужденной мере. Из-за этого возникает кадровый дефицит, амбициозная и перспективная молодежь, которая закончила русские школы с отличием, не находит спрос, только потому что она заканчивала русские школы».

Где европейские нормы?

Эксперт по конституционному праву Сергей Мишин подчеркнул, что подобные решения нарушают европейские нормы и стандарты, к которым так «стремится» наша страна: «Нас лишают права говорить на языке, которым исторически пользовались на территории Молдовы. Нас лишают образования, новостей и общения между народностями, проживающими как на территории РМ, так и за ее пределами. Они говорят о демократических и европейских нормах? Где они? В чем проявляются? В дискриминации по языку собственных граждан. Русский язык является международным языком, признанным ООН, его изучают во многих странах мира, в том числе и на территории стран Европейского союза, таких как Чехия, Болгария и др.

В заключение митингующие подчеркнули, что право граждан РМ жить в нашем государстве и использовать русский язык как язык межнационального общения, закрепленное ранее в законодательстве Республики Молдова, было нарушено. И приняли решение обратиться к Президенту РМ, председателю Парламента РМ, Премьер-министру РМ, председателю Конституционного суда РМ, Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, Комитет по правам человека ООН, представителю ОБСЕ в Молдове, специальному представителю ЕС в Молдове по факту нарушения прав национальных меньшинств, проживающих на территории Республики Молдова, а также дискриминации по языковому признаку с требованием остановить произвол властей и урегулировать данные взаимоотношения, согласно общепринятым международным нормам и конвенциям, частью которых является РМ.

Материалы полосы подготовила Наталья Киркэ