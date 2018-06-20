Шор увидел в действиях Усатого традиционную «руку Москвы», которая, представьте, должна была перед парламентскими выборами расшатать ситуацию в Молдове…

«Шора надо обходить стороной»

«Усатый начал кричать, и люди побежали забирать свои деньги, ни один банк такого не выдержит. Это были звенья одной цепи», – заявил Шор, обвинив Усатого ни много ни мало в подготовке революции. Удивительная логика, не правда ли?

Любопытно, что при этом Шор назвал председателя НП своим «старым другом», что, похоже, больше всего возмутило Усатого…

В ответном комментарии изданию Newsmaker лидер «Нашей Партии» сообщил, что видел Шора около пяти раз в жизни, один из которых – на праздновании его дня рождения, где был со своим другом бизнесменом Габриэлем Стати.

«После этого я понял, что Шора надо обходить стороной, потому что большинство людей, которые присутствовали на том дне рождения, должны сидеть в тюрьме. То, что ему запрещен въезд в Россию из-за угрозы экономической безопасности страны, свидетельствует о том, что русские быстро поняли, какой он мошенник», – подчеркнул Усатый.

На украденные в Молдове миллионы долларов, продолжил он, Шор раздаривал дорогие часы и автомобили. «Это все были деньги молдавских вкладчиков. Если я был его приятелем, почему все телеканалы Плахотнюка испугались, когда я заявил в эфире одного из них, что из банков украли все деньги?» – недоумевал Усатый.

По словам политика, сам Шор в 2014 году шантажировал экс-премьера Владимира Филата и лидера ДПМ Владимира Плахотнюка тем, что «если они не закроют дыры в банках за счет каких-то средств, то перед выборами у касс этих банков будут километровые очереди».

«И то, что решением правительства были закрыты дыры, подтверждает, что этого взрыва боялись и Филат, и Плахотнюк», – заключил Усатый.

Тютчев и реклама шоколада

К слову, довольно парадоксальную ситуацию, когда Шор делает русофобские, по сути своей, заявления на российском телеканале, жёстко прокомментировал зампред НП Дмитрий Чубашенко.

«Трудно представить себе, чтобы на каком-нибудь молдавском телеканале, живущем на гранты США, гадили на США. Но на молдавском филиале российской государственной телекомпании РТР мошенник Шор, которому запрещен въезд в Россию, спокойно себе так гадит на Россию. Все тем более удивительно, что Шор – это такое политическое дерьмо, которое Плахотнюк, заочно арестованный в России и объявленный ею в международный розыск, швыряет во всех своих оппонентов, и что это криминально-политическое говнометание вдруг происходит не на какой-нибудь «Publika», а на РТР-Молдова. Этакая странная комбинация Тютчева («Умом Россию не понять») с рекламой шоколада («Россия – щедрая душа!»).

К Плахотнюку есть вопросы

Во вторник председатель ДПМ Владимир Плахотнюк в ходе традиционного брифинга предложил решение так называемого мусорного кризиса в Бельцах – выкупить мусорный полигон у его нынешних частных владельцев и передать на баланс примэрии, на территории которой он располагается.

Усатый немедленно отреагировал на эту новость, подчеркнув, что хотел бы услышать продолжение этой темы и задал целый ряд вопросов:

«Сегодня мне скинули ссылку на брифинг, на котором Владимир Плахотнюк чётко сказал о том, что в Бельцах решена мусорная проблема, что он с коллегами из правительства нашёл формулу. Он объявил о том, что бельцкий мусорный полигон переходит от экономических агентов (хотя считаю их мошенниками и ворами) к примэрии коммуны Цамбула, где мэр от «Нашей Партии»…

По мнению Усатого, если сказанное Плахотнюком окажется правдой, то проблема с мусором может быть действительно решена. Но при этом без ответа остаются многие другие вопросы.

«Не могу понять, с чем это решение связано. С одной стороны, Плахотнюк говорит правильные вещи: он вернул то, что всегда принадлежало примэрии Цамбула. Но каким образом он экспроприировал это у мусорных мошенников, он ничего не сказал. Он ничего не сказал и о том, что с теми уголовными делами против всех этих «товарищей» из мусорной мафии и бывшего руководства города, которое было замешано в коррупционных схемах, которое украло десятки миллионов леев из муниципального бюджета Бельц. На эту тему нам никто и ничего не говорит. Но жест сам по себе правильный, вопрос в том, почему два года абсолютно ничего не делалось, а сейчас, спустя годы, сдвинулось.

Однако если уж он решил вопрос с полигоном, то пусть прокомментирует и мои уголовные дела, – продолжил Ренато Усатый, – прокомментирует уголовные дела против наших мэров, которых прессуют. Мне также интересно, что у нас происходит с Шором. Тот выходит, что-то комментирует, какие-то оскорбления пишет в мой адрес… В общем, очень хотелось бы услышать продолжение этой истории и получить ответы на многие вопросы», – утверждает Усатый.

Кроме того, Плахотнюк заявил, что если его решение по мусорному полигону не поможет, то тогда это будет означать, что «плохому танцору что-то мешает». В связи с этим Ренато Усатый сказал следующее:

«Нам не может что-то мешать, потому что мы, в отличие от других, не находимся в ваших карманах, не танцуем. Если я c Григоришиным начну танцевать, то при первой хоре тем, кто танцует вокруг вас, мы сломаем ноги…».

Намеренные проволочки…

Тем временем, по делу на лидера «Нашей Партии» в Молдове состоялись очередные слушания, на которые, спустя несколько сорванных судебных заседаний, наконец, явился прокурор. По итогам заседания, суд усомнился в том, что прокуроры продолжают работу в рамках этого уголовного дела. В результате инстанция обязала сторону обвинения отчитаться о проделанной работе.

В ходе заседания, прошедшего в прошлый четверг, суд рассмотрел требование адвокатов об аннулировании мандата на предварительный арест Ренато Усатого и требование самого лидера «Нашей Партии» о переводе уголовного дела в Великобританию.

В итоге, по словам адвоката Анатолия Истрате, суд заподозрил прокуратуру в том, что на протяжение последнего года в рамках уголовного дела не велись никакие уголовно-процессуальные действия. Инстанция потребовала от прокурора предъявить отчет о проделанной работе.

В этом контексте Истрате подчеркнул, что, несмотря на то, что уголовное дело возбуждено еще в 2016 году, оно до сих пор не было передано в суд. По словам адвоката, прокуроры намеренно затягивают процесс, чтобы оградить лидера «Нашей Партии» от грядущих парламентских выборов.

«Со слугами Плахотнюка не общаюсь…»

Несколько дней назад жёстким заявлением отметился и Николай Григоришин, выдвиженец от «Нашей Партии», блестяще победивший на выборах мэра Бельц. В данном случае речь о недавно открытом местном телеканале TVN.

«Появившийся недавно в Бельцах телеканал, подконтрольный Демократической партии и поющий практически в каждом репортаже хвалебные оды Плахотнюку, раздающему мелкие подачки обнищавшим жителям сел северных районов Молдовы, жалуется на то, что Бельцкая примэрия отказывается сотрудничать с журналистами медиа-холдинга главного демократа страны. И предупреждает в своих новостях Бельцкую примэрию, что такое поведение наказуемо. Вот так. Все очень серьезно. В принципе, понимаю беспокойство слуг Плахотнюка. Канал работает в Бельцах, а рассказывает о фестивалях черешни и плацинд в малоизвестных горожанам селах. Непорядок. Ведь перед журналистами поставили совсем другие задачи – показывать, что Бельцы не хотят жить также хорошо, как населенные пункты, которыми управляют демократы, собирающиеся на парламентских выборах запрыгнуть в депутатские кресла», – отмечает бельцкий примар в своей заметке в Facebook.

Новый пропагандистский телеканал демократов, утверждает Григоришин, рассчитан на «обработку» в основном жителей сельской местности, работать с которыми проще…

«Новый телеканал открыли за полгода до осенней кампании. И не только в Бельцах. Еще в нескольких районах севера Молдовы. Все они входят в медиа-структуру Плахотнюка, делающего ставку теперь не на избирателей Бельц и Кишинева, а на деревенских жителей, которых, по его мнению, обмануть и подкупить проще. И последнее. Открывшийся в Бельцах канал демократов недавно стал рекламироваться на квитанциях оплаты канализационной услуги, которую бывшие коммунисты (нынешние демократы) сдали в концессию. Очень символично, кстати. Я о канализации, а не о концессии.

Информацию от меня вы можете получить в установленном законом порядке, как то вам рекомендовал Петру Маковей. А заставить лично меня общаться с вами вы не можете, потому что лично мне вы противны», – пишет в завершение своей публикации Николай Григоришин.

Русофобия как состояние души

Одновременно с этим, вице-председатель «Нашей Партии» Дмитрий Чубашенко разобрал всю подноготную недавних откровенно антироссийских заявлений, сделанных спикером молдавского парламента Канду.

«Животная русофобия и латентный унионизм как идеология, помноженные на цинизм, лицемерие, хитрый и коварный ум наглого финансиста-юриста, презрение беспринципного капиталиста-либерала к черни делают Канду подходящим претендентом на роль кондукэтора «проевропейской» коалиции, основанной на общем знаменателе низменной ненависти к русским. Но на пути Канду к роли такого предводителя неожиданно встал его собственный нанаш Плахотнюк.

Если для гражданина России Плахотнюка демонстрация русофобии – это просто еще один инструмент для манипуляций с целью удержать свои позиции в политике и бизнесе, то Канду – русофоб идейный, нутряной, хоть и ловко маскирующий свою ксенофобию под фальшивой улыбкой «истинного европейца» и лицемерными разглагольствованиями про «европейские ценности» и «патриотизм», на которые якобы покушается Россия с ее «гибридной войной». Плахотнюку «борьба с русскими танками» нужна только для того, чтобы доказывать Западу свою полезность в структуре «проевропейской» власти в Кишиневе, убеждать американцев с европейцами в том, что без такого отмороженного координатора, как он, который только и в силах сдерживать натиск России в Молдове, им никак не обойтись. Канду готов бороться со всем российским и русским по-настоящему, без притворства.

Сделав ставку на русофобию, Канду все очень четко просчитал. Во-первых, это состояние души для него органично, и ему не надо притворяться. Во-вторых, Запад любит русофобов. Ты можешь быть фином Плахотнюка, но, если ты будешь истерично махать флагом «крестового похода» против России, тебя не бросят», – пишет Чубашенко.