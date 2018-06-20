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У ПСРМ есть четкая позиция по всем вопросам

У ПСРМ есть четкая позиция по всем вопросам
20 июня
20:50 2018
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Это подтвердили очередные Дни информирования граждан

Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный подвела итоги Дней политического информирования граждан, прошедших 16 и 17 июня.

В эти дни по сложившейся уже традиции депутаты парламента, советники всех уровней, активисты ПСРМ и «Молодой Гвардии» вышли на улицы населенных пунктов, чтобы напрямую пообщаться с жителями республики, обсудить с ними важнейшие события, которые произошли в стране и за рубежом, и вручить им свежий номер газеты «Социалисты».

А важных тем накопилось немало. Это и манипуляции правящего большинства и послушного ему Конституционного суда вокруг статуса русского языка как языка межнационального общения, и скандальные решения по ценам на бензин и дизтопливо, и вмешательство правительства в деятельность независимых органов, и хаос с незаконным строительством в столице. По каждому из этих вопросов у партии есть четкая позиция и выработано предложение по решению проблемы, подчеркнула председатель ПСРМ.

Зинаида Гречаный отметила слаженную работу команды Партии социалистов и поблагодарила каждого за участие в Днях информирования граждан. Она подчеркнула, что именно благодаря организованности и сплоченности команды политформирования Партия социалистов сегодня является самой многочисленной и авторитетной политической силой в республике.

Материалы полосы подготовила Ольга Виеру

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