Инициативы Иона Чебана стали официальными

Предвыборные обещания Иона Чебана не остались пустыми словами. Озвученные им социальные инициативы, направленные на поддержку дидактических кадров, медработников и людей с ограниченными возможностями, уже зарегистрированы в столичной примэрии и были рассмотрены на заседании Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Муниципального совета.

По словам советника от ПСРМ Евгении Чебан, поскольку до конца 2018 года осталось четыре учебных месяца, каждому учителю будут выделены по 500 леев для приобретения дидактических материалов и канцелярских товаров. Это станет первым этапом оказания помощи педагогическим кадрам.

В дальнейшем предполагается выделять всем работникам образовательной сферы по тысяче леев в год, на что потребуется ассигновать из муниципального бюджета свыше 4 млн леев.

Вторая инициатива касается медиков, преподавателей и воспитателей детских садов. По предложению Иона Чебана им будет компенсироваться проезд в общественном транспорте. Как сообщила Евгения Чебан, с учетом возможностей муниципалитета, Главному управлению образования, молодежи и спорта и Главному управлению здравоохранения предлагается выделить средства из расчета 70 леев ежемесячно для каждого из 6710 дидактических кадров и 720 семейных врачей.

Муниципальный советник от ПСРМ Динарий Кожокарь отметил: «Сегодня мы можем выделить 70 леев, завтра, если найдем другие финансовые средства, эта сумма вырастет. Через год или два ситуация может измениться, если будет приобретен новый общественный транспорт, мы уже сможем предоставить этим категориям работников абонемент».

Еще одна инициатива Иона Чебана касается количества соцработников, которые будут ухаживать за людьми с ограниченными возможностями, прикованными к постели. Штат сотрудников предлагается увеличить на 300 человек.

Временно исполняющая обязанности начальника Главного управления социальной помощи и здравоохранения Каролина Олару сообщила, что в настоящее время в штате управления состоят 480 личных ассистентов, хотя потребность значительно выше. При этом никаких дополнительных средств для найма еще 300 соцработников выделять из муниципального бюджета не потребуется: Управление социальной помощи и здравоохранения само в состоянии покрыть расходы.

Члены муниципальной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству единогласно поддержали все три инициативы председателя фракции социалистов Иона Чебана.

Кстати: Руководство Центральной избирательной комиссии подтвердило: город Кишинев проголосовал за конкретные проекты кандидата-социалиста Иона Чебана; пригороды отдали свой голос за политические и геополитические обещания кандидата Андрея Нэстасе. Согласно протоколам, опубликованным на сайте ЦИК, Ион Чебан по Кишиневу набрал более 104 тыс. голосов избирателей, в то время как Андрей Нэстасе – около 100 тыс. Также безоговорочную победу кандидат-социалист одержал в двух пригородах – Ваду-луй-Водэ и Ватра.