Андрей Нэстасе опровергает собственные предвыборные заявления

Первые шаги новоизбранного примара столицы проанализировали участники программы на телеканале Accent TV. По их мнению, Андрей Нэтасе, даже не дождавшись утверждения своего мандата судебной инстанцией, уже нарушает предвыборное обещание не сотрудничать с действующей властью.

Муниципальный советник от ПСРМ Александр Одинцов привел в пример заявление Нэстасе, сделанное сразу после выборов. Тот сказал: «Я готов сотрудничать с властью для реализации городских вопросов». В этом не было бы ничего плохого, если бы тот же самый господин тремя днями ранее категорически не отвергал возможность переговоров с представителями властных структур.

Политолог Эрнест Варданян выразил мнение, что требование создания широкой правоцентристской коалиции – Нэстасе, Санду и ДПМ – исходит от Запада. И чем ближе к парламентским выборам, тем более настоятельным будет становиться это требование. Потому что главный интерес Запада – не допустить получения парламентского большинства Партией социалистов.

Политолог Анатол Цэрану считает, что, если правые силы выиграют выборы, очередной альянс за европейскую интеграцию будет сформирован. А обещания, сделанные в предвыборную кампанию, потом обычно благополучно забываются.

Свою готовность к сотрудничеству «во благо горожан» выразил и председатель ДПМ Влад Плахотнюк: «Правительство и мэрия принадлежат гражданам, поэтому они обязаны сотрудничать, независимо от партийных принадлежностей, и правительство будет это делать».

Позже во время еженедельного брифинга намерение создать новый проевропейский альянс подтвердил и пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь, подчеркнув, что в создании такого альянса не сомневаются и западные партнеры Молдовы:

«Практика показывает, что в странах Евросоюза, в частности Германии и Италии, никто никогда не говорит, что тот или иной альянс невозможен. Когда речь идет об интересе государства или интересе общества, тем более, учитывая, что за тобой стоят твои избиратели, те, кто делегировал тебя в парламент, и ждут от тебя результатов, все эти партии, которые войдут в состав парламента и которые разделяют проевропейские ценности, должны сесть и договориться об альянсе или о новых правилах игры в интересах Молдовы».

При этом Гамурарь дал понять, что даже если коалиции не будет предан официальный статус, то партии Андрея Нэстасе и Майи Санду все равно будут играть по правилам игры, диктуемым демократами.

Материалы полосы подготовила Наталья Киркэ