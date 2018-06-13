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Единство духовных и культурных ценностей

Единство духовных и культурных ценностей
13 июня
23:07 2018
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Игорь Додон и Зинаида Гречаный поздравили Владимира Путина с Днем России

Президент Республики Молдова и председатель Партии социалистов поздравили Владимира Путина и всех россиян с государственным праздником.
«От имени молдавского народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех россиян с государственным праздником – Днем России, и искренне желаю счастья, благополучия, мира, добра и согласия.
Россия на протяжении веков является очень важным стратегическим партнером Республики Молдова. Нас связывают не только общие страницы истории, но и успешное торгово-экономическое сотрудничество в различных областях, глубокие культурные и человеческие связи, которые, несмотря на желание некоторых политиков, не удается и, глубоко убежден, и в будущем не удастся разорвать.
Позвольте выразить уверенность, что наши дружественные народы, преодолев все препятствия на своем пути, будут и впредь способствовать углублению и расширению тесного многостороннего партнерства Молдовы и России», – написано в обращении главы государства в адрес Президента России.
Зинаида Гречаный также пожелала россиянам крепкого здоровья, счастья и процветания под мирным российским небом. Председатель ПСРМ подчеркнула, что этот праздник объединяет всех граждан сегодняшней России. В 1990 году, 12 июня, была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации и провозглашен курс на создание справедливого демократического общества. За 28 лет Россия стала политически и экономически стабильным государством. «Сегодня наши страны связывают узы равноправного партнерства. Уверена, что общее историческое наследие, единые духовные и культурные ценности, нерушимая связь человеческих судеб послужат надежной основой для дальнейшего развития доверительных отношений между нашими странами и народами», – отметила Зинаида Гречаный.

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