Закулисные игры и договоренности проевропейской власти

Президент Молдовы поделился мнением о текущей политической ситуации, недавних местных выборах, а также о предстоящих парламентских выборах.

– Г-н президент, как Вы оцениваете нынешнюю политическую ситуацию?

– Ситуация довольно интересна, потому что последние события, которые произошли, позволяют сделать определенные выводы и прогнозы на будущее. Выборы в Кишиневе и Бельцах многое прояснили и подтвердили то, о чем до этого можно было только догадываться.

– Что Вы имеете в виду?

– Закулисные игры, которые велись и еще ведутся, а также договоренности между так называемыми проевропейскими партиями, которые становятся все более очевидными. Вас не удивило, что представители так называемых оппонентов нынешнего режима довольно легко получили примэрии муниципиев Кишинев и Бэлць? Известно, что Республика Молдова является захваченным государством, а о полной власти над избирательными органами, правосудием и другими структурами, имеющими отношение к выборам, знают даже школьники. Я не утверждаю, что власть должна была использовать эти государственные институты и пытаться влиять на выборы. Не дай бог! Но, зная методы власти, удивительна и очень подозрительна их позиция в связи с этими выборами. Ясно, что нынешняя власть намеренно уступила эти две примэрии и сделала все возможное, чтобы они достались именно этим двум партиям.

– Какой смысл ДПМ быть заинтересованной в том, чтобы столичная примэрия попала в руки Андрея Нэстасе, который давно борется с нынешней властью?

– Вы не видите, что в последнее время уже открыто обсуждается, в том числе на уровне руководителей дипломатических миссий, аккредитованных в РМ, новая правящая коалиция так называемых проевропейских партий?! Но, для того чтобы создать такую коалицию, необходимо, чтобы эти партии получили достаточное количество мандатов в будущем парламенте. Сейчас у них этих мандатов нет, и все опросы общественного мнения указывают на то, что социалисты получат парламентское большинство. Те же опросы показывают, что если партии во главе с Майей Санду и Владом Плахотнюком проходят в парламент, то в связи с партией Андрея Нэстасе есть много вопросов. Поэтому ему предложили примэрию Кишинэу, чтобы он смог увеличить свой рейтинг и повести за собой и партию. Не исключаю, что в связи с этим были и определенные советы со стороны западных партнеров, к словам которых прислушивается и нынешняя власть, и так называемая проевропейская оппозиция.

– Хорошо, но в Белцах в борьбе за примэрию победила партия, которая не является проевропейской.

– Подозреваю, что и здесь речь идет об избирательной стратегии, цель которой вырастить на левом фланге сколько-нибудь значимого политического игрока, который заберет часть голосов у ПСРМ и снизит шансы социалистов самостоятельно получить власть и, соответственно, повысит шансы так называемых проевропейских партий. Как хорошо известно, избирательные стратегии бывают разными, и часто некоторые политические персонажи не подозревают, что им отведена роль в чужой игре. Но, если внимательно изучить ситуацию, выводы напрашиваются сами собой.

– Г-н президент, напротив, мы чаще слышим заявления о том, что у Вас и ПСРМ есть тайные соглашения с властью…

– Цель тех, кто продвигает эти идеи, предельно ясна. С одной стороны, меня и ПСРМ пытаются ассоциировать с властью, которую большинство населения ненавидит, в надежде на то, что антирейтинг правящей власти отразится и на нас, чем снизит наши шансы на выборах, а с другой стороны, эти утверждения призваны замаскировать закулисные игры и договоренности между будущей проевропейской властью.

– Но что плохого в том, что в Молдове будет создана новая проевропейская коалиция?

– Вы еще не поняли, что для Молдовы означают так называемые проевропейские правящие коалиции? Могу напомнить и о похищенном из банковской системы миллиарде, и об опустевших селах, и о тысячах людей, которые покинули страну навсегда, и о нищете, коррупции, контролируемом правосудии, уничтоженной экономике и социальной системе. Именно это означает «проевропейское правление», и «архитекторы» из-за рубежа создают в Молдове такие условия еще с 2009 года. Они прекрасно понимают, чем они занимаются и куда привели страну.

– Почему же они тогда их поддерживают?

– Потому что их Молдова интересует только с геополитической точки зрения, и им безразлично, что уничтожается страна и люди покидают ее сотнями тысяч. Им нужен полный контроль над Молдовой, чтобы использовать нашу страну в играх, которые они ведут на региональном и мировом уровнях, а те, что управляют страной с 2009 года, соглашаются быть использованными в этих играх взамен на возможность обворовывать страну и обогащаться за счет народа.

– Означает ли это, что Вы рассматриваете следующие парламентские выборы как своего рода борьбу за Молдову?

– Так и будет, потому что, если эти так называемые проевропейцы придут еще раз к власти даже на один срок, нам будет уже нечего спасать. Страну планомерно уничтожают, и иногда у меня создается впечатление, что это делается намеренно, для того чтобы люди разочаровались и сказали, что, чем такое государство, уж лучше вообще никакого. Но глубоко ошибаются те, кто думают, что смогут ликвидировать государственность Республики Молдова. Подавляющее большинство граждан любят свою страну, и вместе с ними мы ее спасем. Мы вернем Молдову на ее естественный путь развития и обеспечим ей будущее, которого она достойна. Первый шаг в этом направлении будет сделан на парламентских выборах в этом году.

– Вы надеетесь на каких-нибудь политических партнеров?

– Даже если б мы хотели, нам не на кого надеяться. Посмотрите, что произошло на выборах примара столицы! Так называемые лидеры и якобы левые партии либо открыто поддержали кандидата от правых, либо своим бездействием способствовали его победе. Так происходит и на уровне страны! Говорю вам открыто и искренне – только ПСРМ десятилетиями остается верной идеям левых сил в Молдове, и только ПСРМ по-настоящему защищает государственность Молдовы и будущее процветание страны! Поэтому мы рассчитываем только на народ Республики Молдова. Мы будем создавать альянсы и партнерства только с гражданами, а не с псевдопартнерами, которые играют за евроунионистов и олигархов.

– Но способна ли ПСРМ самостоятельно одержать победу на парламентских выборах?

– Команда социалистов самая сильная, крепкая и нацеленная на победу. А то, что изо дня в день происходит в Молдове, является самым сильным стимулом получить власть и обеспечить стране достойные настоящее и будущее. Уверяю вас, это произойдет на парламентских выборах осенью.

Материалы полосы подготовила Наталья Киркэ