«Дорогие» политики

Председатель партии «Шор» на прошлой неделе продолжил «убивать» Майю Санду. По словам предпринимателя, бывший министр просвещения получала от Влада Филата деньги в конвертах.

Разоблачения прозвучали после того, как Санду, председатель партии «Действие и солидарность», усомнилась в законности избрания 20 мая Марины Таубер на должность примара села Жора де Мижлок. «Могу напомнить, что перед голосованием по государственным гарантиям ты на протяжении полутора часов была на встрече в месте, о котором знаем я, ты и человек, с которым ты там была. Помнишь?» – интригующе написал в социальных сетях Шор.

Между ним и Санду нешуточная пикировка идет уже несколько дней. Ранее бывший министр объявила: «Укравший миллиарды Илан Шор бесстыдно врет, будто я брала деньги в конвертах. Никогда не брала деньги ни в конверте, ни как-нибудь иначе от Шора, Филата или еще кого-нибудь. Я всегда зарабатывала деньги честно». Санду пригрозила предпринимателю судом. Также она считает: на местных выборах в селе Жора же Мижлок конкуренты потратили денег больше, чем то предусматривает Избирательный кодекс, а потому Таубер незаконно заняла место примара.

Диалог стоит того, чтобы продолжить цитировать его участников. «Дорогая Майя! Дорогая – в прямом смысле этого слова. Не стану лишний раз напоминать, что в свое время я финансировал твою партию. Что ты неплохо жила на мои деньги, которые, как ты кричала и сегодня кричишь, были украдены. Я понимаю, что тебе не свойственно работать и зарабатывать. Тебе свойственно тратить чужие деньги, не испытывая при этом ни стыда, ни благодарности», – приоткрывает Шор завесу взаимоотношений с бывшей соратницей Филата. Его заявлениям можно верить, ведь именно после подобных действий был лишен депутатской неприкосновенности и осужден к девяти годам заключения Владимир Филат. Бывшего премьера обвинили в «пассивной коррупции» и «извлечении выгоды из влияния». Шор дал показания и против предпринимателя Вячеслава Платона, которого посадили за решетку на восемнадцать лет. Некоторые аналитики предполагают: Санду будет третьей. Не стоило ей вступать в конфликт с человеком, с подачи которого сажают окружающих, как морковку на огороде.

Проблемы председателя партии «Действие и солидарность» косвенно затронут и другого политического игрока – Андрея Нэстасе. Он намеревается перед парламентскими выборами создать с Санду избирательный блок. Объединившись с политиком, обвиняемым Шором в коррупции, председатель Платформы «DA» скомпрометирует себя в глазах «проевропейских» избирателей.

Александр ЧУДАК.