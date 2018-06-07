Планета тонет в его отходах

5 июня все страны – члены ООН отмечали Всемирный день охраны окружающей среды. Тема его в нынешнем году – «Бой загрязнению пластиком». Проблема эта – поистине планетарного масштаба.

А как дело обстоит в Молдове? Об этом мы спросили начальника Управления политики менеджмента отходами и химическими веществами Министерства сельского хозяйства, регионального развития и экологии Светлану БОЛОКАН:

— Какова доля пластика в общем объеме отходов?

— Она во всем мире примерно одинакова – от 10% до 30 %.

— Существует ли в нашей стране законодательная и нормативная база в этой области?

— В 2016 году был принят и в 2017-м вступил в силу Закон об отходах. Тут мы идем по европейскому пути. Там действует принцип «загрязнитель платит» и применяется «расширенная ответственность производителя»: расходы на хранение и утилизацию отходов несут генерирующие их предприятия. Закон предусматривает, что c 2019 года компании должны будут перерабатывать минимум 10 % упаковки пластика, а к 2025 году эта доля должна увеличиться до 20%. Предусматривается создание определенной системы: сбор отходов, складирование, передача на утилизацию, выработка мер стимулирования для населения, чтобы оно не выбрасывало эти отходы, а сдавало их. На основе закона разработан нормативный акт – Регламент упаковки и отходов от упаковки, который в ближайшее время будет принят правительством.

— Что уже сделано?

— В Закон о внутренней торговле внесены изменения, которые предусматривают поэтапное выведение из оборота пластиковых пакетов, как самого распространенного вида пластиковой упаковки. Первая мера уже действует – введение платных пакетов, и здесь выбор за покупателем: будет он тратить лишние деньги или придет со своей многоразовой сумкой. Вторая мера – постепенно, в течение 2019-2021 гг. запретить использование пластиковых пакетов, заменив их тканевыми, бумажными, или сделанными по специальной технологии, так называемых биоразлагаемых, изготовленных на основе крахмала. Они, попадая в окружающую среду, разлагаются в течение двух месяцев, в то время как обычному пластику требуется 400-500 лет.

— Но ведь только пакетами дело не ограничивается. Практически все прохладительные напитки, молочные продукты, косметические товары, бытовая химия продаются в пластике.

— Конечно, было бы идеально вернуться к тем временам, когда для упаковки жидких пищевых продуктов использовались только натуральные материалы, в частности, стекло. Но в ближайшее время это маловероятно. Поэтому давайте посмотрим на европейскую практику. Там люди каждую использованную пластиковую упаковку, прежде чем положить в специальный контейнер, обязательно моют. В Молдове же, к сожалению, это не практикуется. В результате значительная часть наших пластиковых отходов не пригодна к переработке из-за органических загрязнений, и мы, вместо извлечения экономической выгоды, увеличиваем объем мусора на свалках.

— В городе стоят отдельные контейнеры для пластика, в том числе и для бутылок, и они не пустуют. Какова дальнейшая судьба того, что там собирается?

— Часть пластиковых отходов после вторичной сортировки экспортируется. Кроме того, в Кишиневе есть перерабатывающее предприятие, которому приходится делать финальную сортировку. Потому что население бросает в контейнеры не только то, что положено. Предприятие из переработанного пластика производит мешки. Но многое попадает на свалки.

— Очень сомневаюсь, что экономические агенты будут в восторге от необходимости возиться с упаковкой. Наверное, им нужны какие-то стимулы

— Сегодня экономические агенты, которые ввозят технологии для утилизации отходов, пользуются налоговыми льготами. И уже есть те, кто готов заниматься не только сбором, складированием и вывозом пластиковых отходов, но и их дальнейшей переработкой на месте. Технологии достаточно дорогие, и налоговые льготы получаются серьезные.

— Сколько же лет потребуется Молдове, чтобы достигнуть сегодняшнего европейского уровня решения «пластиковой» проблемы?

— Опыт показывает, что это не так уж сложно даже в постсоветских странах. Прибалтике, например, хватило семи лет решить проблему с отходами. И там теперь уменьшается количество полигонов бытовых отходов. Показателен пример Чехии, где запретили строительство новых полигонов. Там все идет на сортировку и переработку, поэтому нечего складировать. И население само решает, за что платить. Если выбрасывать смешанные отходы, это стоит дорого. Чем лучше отсортированы отходы у каждого потребителя, тем дешевле обойдется вывоз мусора. Поэтому управление каждым жилым комплексом (аналог наших ассоциаций) определяет, сколько контейнеров требуется жильцам для смешанного мусора, а сколько для сортированного. Так экономический механизм влияет на доходы каждого человека. К сожалению, нам до такого уровня бытовой культуры очень далеко.

Сейчас в Молдове создается электронная система по контролю всех экономических агентов, которые генерируют отходы. И контроль будет по всей линии – от поставки на рынок до конечной утилизации. Уже принят Европейский каталог отходов, чтобы было ясно, кто какие отходы генерирует, как их выявить и насколько они опасны. Сейчас начинаем информировать экономических агентов и население, чтобы каждый знал, что он должен делать, что не должен и почему.

Менталитет изменится нескоро, но действовать стоит прямо сейчас: переходить на экологически чистый вид упаковки, начиная с пакетов, грамотно сортировать и выбрасывать бытовые отходы. Мы не понимаем, что отходы – важный ресурс, а весь цивилизованный мир на этом зарабатывает большие деньги.

Елена РОЙТБУРД.