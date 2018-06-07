Ученики гимназии из Садова посетили резиденцию главы государства

Всвязи с завершением учебного года около 60 уча­щихся гимназии из Садова, родного села главы госу­дарства, посетили Государственную резиденцию, а также резиденцию в Кондрице.

Для детей была проведена экскурсия по зданию аппарата пре­зидента, также они смогли побывать в личном кабинете главы го­сударства, где Игорь Додон рассказал о специфике деятельности Президента Республики Молдова.

Юным гостям было очень интересно, они задали много вопро­сов о деятельности руководимого президентом ведомства, а также расспросили об образовании, которое необходимо получить, чтобы стать главой государства.

«Положительные эмоции детей лишний раз убедили меня в по­лезности подобной практики, которая будет продолжена в течение всего моего мандата», – заявил Игорь Додон.

Отметим, что в течение последних 5-6 месяцев более тысячи детей по­сетили Государственную резиденцию, а также резиденцию в Кондрице.