В гостях у президента
Ученики гимназии из Садова посетили резиденцию главы государства
Всвязи с завершением учебного года около 60 учащихся гимназии из Садова, родного села главы государства, посетили Государственную резиденцию, а также резиденцию в Кондрице.
Для детей была проведена экскурсия по зданию аппарата президента, также они смогли побывать в личном кабинете главы государства, где Игорь Додон рассказал о специфике деятельности Президента Республики Молдова.
Юным гостям было очень интересно, они задали много вопросов о деятельности руководимого президентом ведомства, а также расспросили об образовании, которое необходимо получить, чтобы стать главой государства.
«Положительные эмоции детей лишний раз убедили меня в полезности подобной практики, которая будет продолжена в течение всего моего мандата», – заявил Игорь Додон.
Отметим, что в течение последних 5-6 месяцев более тысячи детей посетили Государственную резиденцию, а также резиденцию в Кондрице.