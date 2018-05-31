Конституционный суд может пересмотреть статус русского языка

В минувший вторник Конституционный суд отложил до понедель­ника рассмотрение об­ращения руководства Либеральной партии с предложением об из­менении статуса русско­го языка в Республике Молдова. Судьбу великого и могучего ре­шат на следующий день после выборов мэра Кишинева.

В своем запросе либералы обращают внимание на то, что Закон о функциони­ровании языков был принят в условиях существования Союза Советских Социа­листических Республик. Двадцать семь лет назад СССР развалился, а русский, до сих пор обладающий особым статусом, создает нездоровую «конкуренцию» госу­дарственному, говорится в обращении. Также либералы констатируют: в стране проживает всего 4% этнических русских, тогда как украинцев и гагаузов куда боль­ше, а существующий закон русифициру­ет меньшинства, и это очень нехорошо. Трогательно, особо если вспомнить вы­сказывания Михая Гимпу о гагаузах. Вот цитата из интервью румынскому изданию Hotnews в 2015 году: «Они живут с Россией и умрут с ней. У них и сегодняшний статус автономии – тоже благодаря России».

Либералы хотели бы, чтобы принима­емые законы не переводились на русский язык, по их мнению, это будет способство­вать сокращению бюджетных трат. Пра­вые считают: в органы власти должно и можно обращаться только на румынском, ответ получать на нем же. Лидер Придне­стровья Вадим Красносельский, коммен­тируя инициативу депутатов от ЛП, зая­вил, что лишение русского статуса языка межнационального общения лишний раз продемонстрирует приднестровцам, что им с Кишиневом не по пути. В Гагаузии, к языку жителей которой так трепетно от­носятся либералы, тоже с осторожностью отнеслись к инициативе. В автономии 48 лицеев и гимназий, в 45 из них язык обу­чения – русский. Сторонники всеобщей и полной румынизации, к числу коих отно­сятся и члены Либеральной партии, когда их политическое влияние в обществе па­дает до критического уровня, регулярно поднимают языковой вопрос. До сих пор это срабатывало. Словом, прошло почти 30 лет, а либералы так ничему и не научи­лись. Видимо, наступать на старые граб­ли – их любимая забава.

Евгений ГОЛЬША.