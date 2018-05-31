Любимая забава либералов
Конституционный суд может пересмотреть статус русского языка
В минувший вторник Конституционный суд отложил до понедельника рассмотрение обращения руководства Либеральной партии с предложением об изменении статуса русского языка в Республике Молдова. Судьбу великого и могучего решат на следующий день после выборов мэра Кишинева.
В своем запросе либералы обращают внимание на то, что Закон о функционировании языков был принят в условиях существования Союза Советских Социалистических Республик. Двадцать семь лет назад СССР развалился, а русский, до сих пор обладающий особым статусом, создает нездоровую «конкуренцию» государственному, говорится в обращении. Также либералы констатируют: в стране проживает всего 4% этнических русских, тогда как украинцев и гагаузов куда больше, а существующий закон русифицирует меньшинства, и это очень нехорошо. Трогательно, особо если вспомнить высказывания Михая Гимпу о гагаузах. Вот цитата из интервью румынскому изданию Hotnews в 2015 году: «Они живут с Россией и умрут с ней. У них и сегодняшний статус автономии – тоже благодаря России».
Либералы хотели бы, чтобы принимаемые законы не переводились на русский язык, по их мнению, это будет способствовать сокращению бюджетных трат. Правые считают: в органы власти должно и можно обращаться только на румынском, ответ получать на нем же. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский, комментируя инициативу депутатов от ЛП, заявил, что лишение русского статуса языка межнационального общения лишний раз продемонстрирует приднестровцам, что им с Кишиневом не по пути. В Гагаузии, к языку жителей которой так трепетно относятся либералы, тоже с осторожностью отнеслись к инициативе. В автономии 48 лицеев и гимназий, в 45 из них язык обучения – русский. Сторонники всеобщей и полной румынизации, к числу коих относятся и члены Либеральной партии, когда их политическое влияние в обществе падает до критического уровня, регулярно поднимают языковой вопрос. До сих пор это срабатывало. Словом, прошло почти 30 лет, а либералы так ничему и не научились. Видимо, наступать на старые грабли – их любимая забава.
Евгений ГОЛЬША.