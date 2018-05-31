Президент Игорь Додон с 24 по 26 мая был с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, где принимал участие в Международном экономическом форуме

В рамках мероприятия у главы государства состоялись встречи со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, генеральным секретарём Межпарламентской ассамблеи СНГ Юрием Осиповым, губернатором Курской области Александром Михайловым, председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, руководителем «Сбербанка» Германом Грефом и другими официальными лицами.

За взвешенную внешнюю политику

По итогам встречи с председателем Государственной думы Игорь Додон заявил: «Это не первая наша встреча с Вячеславом Викторовичем. Выразил господину Володину благодарность за усилия в развитии межпарламентских связей между нашими странами», – заявил глава молдавского государства.

Президент РМ также отметил, что между Молдовой и Россией за последние полтора года сложились хорошие отношения на уровне глав государств и регионов. Сейчас необходимо работать для улучшения наших отношений на межпарламентском и межправительственном уровне.

Кроме этого Додон выразил уверенность, что отношения между всеми ветвями власти наших стран улучшатся после парламентских выборов, которые состоятся в Молдове осенью этого года.

«Я и моя команда выступаем за взвешенную внешнюю политику нашей страны, за дружественные отношения как с Западом, так и с Востоком.

Получение РМ статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе даёт нам возможность более активно взаимодействовать с ЕАЭС, с его координирующими структурами и со всеми государствами, входящими в это объединение», – подчеркнул Додон.

Президент Республики Молдова выразил благодарность руководству Российской Федерации во главе с президентом Владимиром Путиным за мудрую и по-настоящему дружественную политику по отношению к Молдове. Благодаря достигнутым соглашениям нам удалось остановить падение товарооборота между нашими странами. Если в прошлом году рост товарооборота составил 10%, то в этом – уже 25%, что, безусловно, является положительным знаком.

«В прошлом году мы провели заседание межпарламентской группы дружбы «Молдова – Россия», но, к сожалению, с молдавской стороны на ней присутствовали только депутаты от одной фракции – Партии социалистов. Есть договорённость провести аналогичную встречу и в этом году», – отметил глава молдавского государства.

В конце встречи Додон пригласил представителя Государственной думы РФ принять участие во Всемирном конгрессе семей, который состоится в Кишинёве в сентябре этого года. Госдума делегирует на этот авторитетный международный форум заместителя Председателя Государственной думы.

«По итогам встречи высказались за всестороннее укрепление и расширение сотрудничества между Молдовой и Россией на благо наших народов», – подытожил Додон.

СНГ – жизнеспособный механизм

Встреча Игоря Додона с Генеральным секретарём Межпарламентской ассамблеи СНГ Юрием Осиповым состоялась в Таврическом дворце – штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств. В ходе дискуссии стороны обсудили взаимодействие между государствами СНГ. Глава государства высказался за всестороннее укрепление сотрудничества стран Содружества. Президент Игорь Додон также отметил, что СНГ остаётся жизнеспособным механизмом, в рамках которого решается много важных вопросов. «Поэтому я и представители пропрезидентской ПСРМ участвовали и будем участвовать во всех мероприятиях в рамках Содружества Независимых Государств», – заявил президент страны.

Новые предприятия и рабочие места

Игорь Додон встретился также с одним из лидеров общественной организации «Деловая Россия» – известным российским предпринимателем Игорем Чайкой.

Собеседники обсудили целый спектр важных вопросов молдо-российского экономического сотрудничества, в первую очередь, вопрос инвестиций российского бизнеса в экономику Молдовы. В ходе диалога стороны пришли к выводу, что российские бизнесмены готовы инвестировать в молдавскую экономику крупные средства, создавать новые предприятия и рабочие места. Однако для этого предпринимателям необходимо создать благоприятные условия деятельности.

Глава государства поблагодарил собеседника за решение полностью финансировать реставрацию памятника XIX-го века в Вулканештах, посвященного победе русской армии в Кагульской битве 1770 года. Игорь Додон отметил, что ремонтные работы монумента проходят под эгидой Президента Республики Молдова и башкана Гагаузии, а открытие памятника планируется на осень текущего года.

Игорь Додон и Игорь Чайка также обсудили вопросы организации и проведения в Кишиневе молдо-российского бизнес-форума, который намечен на сентябрь текущего года.

Побратимские связи Курска и Молдовы

Плодотворно прошла встреча Президента с Александром Михайловым, губернатором Курской области, с которой у Молдовы традиционно хорошие и крепкие отношения, в том числе на уровне побратимства городов. Глава государства выразил Александру Николаевичу признательность за помощь и широкое содействие в организации и проведении в Курской области Межрегионального фестиваля «Мэрцишор-2018».

Президент страны поблагодарил губернатора за подписание протоколов об установлении побратимских связей между городом Железногорском и Бессарабским районом, а также Курчатовским и Окницким районами, которые были подписаны 29 марта этого года. «На наш взгляд, это расширит площадку нашего сотрудничества, будет способствовать активизации многосторонних отношений между Курской областью и Молдовой», – подчеркнул Игорь Додон.

Глава государства выразил глубокую признательность Александру Николаевичу за приглашение принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых знаменательной дате – 75-й годовщине Победы в Курской битве, которая состоится 22-23 августа 2018, и за приглашение направить на это мероприятие официальную делегацию ветеранов из Республики Молдова – участников Курской битвы. Игорь Додон отметил, что делегация со стороны Молдовы прибудет на это мероприятие.

В ходе встречи Президент Республики Молдова поблагодарил господина Михайлова за помощь в развитии торгово-экономических отношений, поддержку малого и среднего бизнеса районов и городов-побратимов Курской области, в частности, а также за предоставленную на безвозмездной основе площадку для молдавской продукций на XVIII Межрегиональной универсальной ярмарке «КУРСКАЯ КОРЕНСКАЯ ЯРМАРКА-2018», которая состоится в Курске с 8 по 10 июня 2018 года.

Стороны говорили о дальнейшем плодотворном сотрудничестве между Молдовой и Курской областью, в частности о социально-экономическом взаимодействии молдавских районов и городов Курской области, об изучении опыта в сфере образования, культуры и туризма, о сотрудничестве в гуманитарной сфере.

Президент страны выразил уверенность, что взаимоотношения Республики Молдова с Курской областью будут расширяться.

Огромный потенциал сотрудничества

Глава государства встретился с Александром Бурковым, временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. Президент страны сказал, что знает Александра Леонидовича давно, ещё со времени его руководства Свердловской региональной организацией партии «Справедливая Россия».

В ходе диалога стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества между Омской областью и регионами Молдовы. Глава государства приветствовал динамику развития наших двусторонних отношений. Игорь Додон почеркнул, что в 2017 году был зафиксирован небывалый до сих пор рост в области торгово-экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Омской областью.

Президент также уточнил, что внешнеторговый оборот Молдовы с Омской областью в прошлом году увеличился в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 2340,5 тыс. долларов США, а экспорт за этот период увеличился в 13,3 раза. «Существует еще огромный потенциал сотрудничества, который необходимо осваивать в полной мере», – заявил Игорь Додон.

Крупнейший торговый партнер Молдовы

На полях Петербургского международного экономического форума Игорь Додон выступил на встрече с представителями российских деловых кругов, которые проявили повышенное внимание к Республике Молдова и интерес к укреплению торгово-экономических связей с нашей страной. Во встрече приняли участие представители руководства общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и десятки других представителей крупного бизнеса РФ. В рамках встречи состоялась презентация инвестиционного климата Республики Молдова.

Во время выступления президент Додон отметил открытость молдавской экономики для российских инвесторов. В то же время глава государства обратил внимание на то, что Российская Федерация входит в число крупнейших торговых партнеров Молдовы, однако потенциал наших экономических связей реализован далеко не в полном объеме. «Речь идет не только о торговле, но и производственной кооперации, создании совместных предприятий, трансфере технологий, об инфраструктурных, транспортных и логистических проектах», – заявил Игорь Додон.

Глава государства также подчеркнул, что Молдова может заинтересовать российский бизнес тем, что подписала Соглашение о свободной торговле и со странами СНГ, и со странами ЕС (DCFTA), и с Турцией, а выгодное географическое расположение между Европой и Россией делает нашу страну привлекательной для развития бизнеса в этом регионе. Кроме того, Игорь Додон отметил, что налоговая нагрузка на экономических агентов Молдовы примерно такая же, как в России, а резиденты семи свободных экономических зон наделены рядом льгот. «Помимо этого, молдавские предприниматели свободно владеют русским языком и хорошо знают общие традиции ведения дел на постсоветском пространстве», – уточнил Президент Республики Молдова.

В завершение своей приветственной речи Игорь Додон пригласил российских бизнесменов на масштабный экономический форум, который пройдет 20-22 сентября в Кишиневе и станет площадкой для ведения переговоров и заключения контрактов. «Форум примет несколько сот деловых людей из Молдовы и России, что позволит инвесторам лучше ознакомиться с нашей страной и подписать выгодные инвестиционные контракты», – отметил глава государства.

СПРАВКА «МК»: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Он проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. ПМЭФ-2018 проходил под девизом «Создавая экономику доверия». В нем приняли участие около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран мира, среди которых Германия, Швейцария, Швеция, Греция, Италия, Индия, Саудовская Аравия, Катар, Израиль, Вьетнам, США, Канада, страны Африки. Среди участников Форума – представители бизнес-сообществ, главы международных организаций, официальные лица, эксперты, ученые и журналисты.