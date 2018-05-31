Кандидат на пост генпримара Ион Чебан весь предвыборный марафон посвятил многочисленным встречам с избирателями

Вего графике нет перерывов. Пожалуй, если и после выборов будущий генпримар сможет удержать такой ритм, столицу точно ждут радикальные перемены к лучшему. Вот и на серии прошедших на минувших днях дебатов, которые упорно избегает его соперник, Чебан разъяснял кишиневцам, как будет его команда управ­лять столицей после выборов. Например, 28 мая встре­ча с жителями прошла возле кафе «Гугуцэ», которое расположено в столичном парке Штефана чел Маре.

Компетенция примара

Как заявил Ион Чебан, место дебатов он выбрал неслучайно. Гла­ва фракции социалистов в мунсовете таким образом хочет привлечь внимание к ситуации, которая в последние годы развивается вокруг этого памятника архитектуры.

«Хочу обратить внимание на само здание кафе «Гугуцэ», которое представляет историческую ценность для столицы. В последние годы на него посягают представители бизнеса, которые хотят снести кафе и построить на его месте гостиницу. Я говорю и о Плахотнюке, и о ком­пании Finpar Invest. Считаю, что мы должны охранять такие объекты. Есть урбанистические нормы, которые необходимо соблюдать. Это красивое здание нельзя уничтожать, его нужно реставрировать. Такие работы как раз находятся в компетенции примара столицы», – заявил кандидат в градоначальники.

Внимание пригородам

Один из вице-примаров Кишинева будет ответственен непосред­ственно за связь с пригородами и решение их проблем, сказал Ион Чебан на публичных дебатах, которые были посвящены развитию взаимодействия примэрии Кишинева с пригородами. Он также вы­разил мнение, что кандидатуру вице-примара по пригородам должны выдвинуть примары этих территориальных единиц.

«Не исключено, что им может стать и примар одного из пригородов, ведь никто не знает их внутренних проблем лучше», – отметил Чебан.

Также социалист намерен определить советника, который будет заниматься исключительно пригородами, и создать отдельное управ­ление по инвестициям в пригороды. Помимо этого, Чебан заверил примаров, что капитальным строительством в своих территориях бу­дут заниматься они сами, а не управление муниципалитета.

Нэстасе на дебатах … в Румынии

В разгар предвыборной кампании Нэстасе отправился в соседнюю страну просить помощи у «братьев-румын», став участником ток-шоу на одном из румынских телеканалов. «Проевропейский» кандидат в прямом эфире заявил, что проживающие в Румынии молдаване должны убедить своих родственников из Кишинева проголосовать за него во втором туре выборов. Любопытно, что до сих пор свое отсутствие на дебатах с глав­ным оппонентом – Ионом Чебаном – Андрей Нэстасе объяснял слишком насыщенной повесткой встреч с избирателями. На этот казус с иронией отреагировал Ион Чебан. «Он пришел на дебаты! Он есть. Только в Буха­ресте. Поэтому он не пришел на ProTV Chisinau. У него повестка встреч с кишиневцами», – пошутил на своей странице в соцсети Чебан.

Русские танки

В минувшую пятницу Ион Чебан участвовал в публичных дебатах на злободневные темы здравоохранения, образования, социальной помо­щи в столице. Во время дебатов были обсуждены вопросы детских садов, школ, больниц, социальной защиты, молодежи, работников бюджетной сферы, политики в отношении людей с особыми потребностями и мно­гие другие. Не обошлось и без провокаторов, для которых политические вопросы оказались важнее социальных. Тем не менее, кандидат ПСРМ внимательно выслушивал каждого жителя столицы и отвечал на все во­просы. Например, развенчал Ион Чебан старую «страшилку» либералов, взятую на вооружение и Нэстасе, – о «русских танках» и «руке Путина».

«В управлении городом нет прозападного или провосточного на­правления, есть канализация, дороги, водопровод, люди с особыми потребностями, молодые люди, пожилые люди, детсады. Поэтому от того, что мы выходим и входим в чью-то орбиту, ничего не меняется. Путин, Бэсеску или Трамп не приезжают к нам разрушать дороги и не приедут они их ремонтировать», – подчеркнул Ион Чебан.