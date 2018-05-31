Подробности предстоящей реставрации картины Ильи Репина

Напомним, полотно постра­дало во время атаки вандала-посетителя вечером 25 мая. Ху­лигана задержали по горячим следам. Детали нам рассказа­ла Ольга ТЕМЕРИНА, замести­тель гендиректора по научно-методической и выставочной работе Центра Грабаря:

— Мы регулярно спасаем произведения искусства после каких-то аварийных ситуа­ций. Давайте вспомним Грозненскую коллек­цию — это вещи из музея в Грозном после военных событий. Они были в чудовищном состоянии. Мы работали и с Дрезденской коллекцией, пострадавшей во Второй ми­ровой войне, спасали Венецию после зато­пления, Мурановский музей после пожара. Реставрационная школа России необходи­мыми знаниями и навыками обладает.

— Какие работы могут потребоваться для восстановления картины «Иван Гроз­ный и его сын Иван»?

— В первую очередь необходимо заде­лать разрывы — методом стыка они должны быть склеены. Очень вероятно, что потребу­ется и укрепление холста в местах ударов. И, возможно, неоднократное: стойка, которой были нанесены повреждения, — довольно тяжелый предмет, и не может там не быть де­формаций. После этого в места утрат нужно подвести реставрационный грунт, уточнить его, после чего провести реставрационные тонировки. Огромное счастье, что повреж­дения не затронули области лица и рук.

— Сколько времени может на это по­надобиться? Некоторые эксперты назы­вают сроки даже в несколько лет.

— Для того чтобы сделать правильные прогнозы по срокам реставрации, мне нуж­но посмотреть на полотно своими глазами. Пока у меня такой возможности не было. Полотно довольно большое, и, определен­но, процесс будет не быстрым, посколь­ку он включает и документооборот, и ряд расширенных реставрационных советов, и внеплановые работы, и выбор места под ре­ставрацию… Все это может занять, я думаю, и полгода, и год.

— Назвали и примерную стоимость работ — 500 тысяч рублей. Чем она мо­жет быть обусловлена?

— В данном случае это внеплановые работы — придется отложить кучу всего, что сейчас находится на столах реставраторов, а это вещи, которые идут на выставки. Рестав­раторам придется работать сверхурочно — выставки в Третьяковской галерее никто не отменял, к ним надо готовиться, а сейчас приедет огромный экспонат, который нужно срочно восстанавливать…

— Правильно ли я понимаю, что в основном стоимость восстановления составит оплата труда реставраторов? Или понадобятся еще дорогостоящие материалы?

— Материалы, разумеется, тоже при­дется закупить. А что касается стоимости работы реставраторов, то я хочу сказать, что названа на самом деле очень скромная сумма для работы с таким полотном. Я даже удивилась, что так мало, это фактически ми­нимум.

— Можете вспомнить, сколько сто­или работы по реставрации полотна подобного размера, пусть и не столь известного, с похожим характером по­вреждений?

— Грозненскую коллекцию мы делали в рамках плана, за зарплату. Мураново тоже в рамках плана. И многие аварийные рабо­ты проводились без дополнительных оплат. Названная цифра скорее необходима для судопроизводства. Чтобы завершить судеб­ное делопроизводство, необходимо назвать стоимость ущерба.

— То есть при определении ущерба, возможно, была учтена примерная стои­мость реставрационных работ в принци­пе?

— Наверное. Это ведь необходимо. Как без этого?

Лина ПАНЧЕНКО.