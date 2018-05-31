«В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАДЕЛАЕМ РАЗРЫВЫ»
Подробности предстоящей реставрации картины Ильи Репина
Напомним, полотно пострадало во время атаки вандала-посетителя вечером 25 мая. Хулигана задержали по горячим следам. Детали нам рассказала Ольга ТЕМЕРИНА, заместитель гендиректора по научно-методической и выставочной работе Центра Грабаря:
— Мы регулярно спасаем произведения искусства после каких-то аварийных ситуаций. Давайте вспомним Грозненскую коллекцию — это вещи из музея в Грозном после военных событий. Они были в чудовищном состоянии. Мы работали и с Дрезденской коллекцией, пострадавшей во Второй мировой войне, спасали Венецию после затопления, Мурановский музей после пожара. Реставрационная школа России необходимыми знаниями и навыками обладает.
— Какие работы могут потребоваться для восстановления картины «Иван Грозный и его сын Иван»?
— В первую очередь необходимо заделать разрывы — методом стыка они должны быть склеены. Очень вероятно, что потребуется и укрепление холста в местах ударов. И, возможно, неоднократное: стойка, которой были нанесены повреждения, — довольно тяжелый предмет, и не может там не быть деформаций. После этого в места утрат нужно подвести реставрационный грунт, уточнить его, после чего провести реставрационные тонировки. Огромное счастье, что повреждения не затронули области лица и рук.
— Сколько времени может на это понадобиться? Некоторые эксперты называют сроки даже в несколько лет.
— Для того чтобы сделать правильные прогнозы по срокам реставрации, мне нужно посмотреть на полотно своими глазами. Пока у меня такой возможности не было. Полотно довольно большое, и, определенно, процесс будет не быстрым, поскольку он включает и документооборот, и ряд расширенных реставрационных советов, и внеплановые работы, и выбор места под реставрацию… Все это может занять, я думаю, и полгода, и год.
— Назвали и примерную стоимость работ — 500 тысяч рублей. Чем она может быть обусловлена?
— В данном случае это внеплановые работы — придется отложить кучу всего, что сейчас находится на столах реставраторов, а это вещи, которые идут на выставки. Реставраторам придется работать сверхурочно — выставки в Третьяковской галерее никто не отменял, к ним надо готовиться, а сейчас приедет огромный экспонат, который нужно срочно восстанавливать…
— Правильно ли я понимаю, что в основном стоимость восстановления составит оплата труда реставраторов? Или понадобятся еще дорогостоящие материалы?
— Материалы, разумеется, тоже придется закупить. А что касается стоимости работы реставраторов, то я хочу сказать, что названа на самом деле очень скромная сумма для работы с таким полотном. Я даже удивилась, что так мало, это фактически минимум.
— Можете вспомнить, сколько стоили работы по реставрации полотна подобного размера, пусть и не столь известного, с похожим характером повреждений?
— Грозненскую коллекцию мы делали в рамках плана, за зарплату. Мураново тоже в рамках плана. И многие аварийные работы проводились без дополнительных оплат. Названная цифра скорее необходима для судопроизводства. Чтобы завершить судебное делопроизводство, необходимо назвать стоимость ущерба.
— То есть при определении ущерба, возможно, была учтена примерная стоимость реставрационных работ в принципе?
— Наверное. Это ведь необходимо. Как без этого?
Лина ПАНЧЕНКО.