В США на случай российского вторжения выпустили инструкцию в картинках

Армия Соединенных Штатов Америки должна быть готова к тому, что в 2027 году Румы­ния и Республика Молдова решат объединиться в одно го­сударство. В таком случае во­оруженные силы Российской Федерации вторгнутся на тер­риторию нашей республики, и США должны быть готовы им противостоять.

Этот фантастический сценарий представлен в изданном Военной ака­демией США учебном пособии в виде комиксов. Минимум текста, максимум картинок, причем одна ужаснее дру­гой. На одной из них изображена доро­га от Кишиневского международного аэропорта до въезда в столицу. В сто­рону городских построек идет россий­ская бронетехника. И это не больные фантазии Михая Гимпу, это комиксы, призванные подготовить военнослу­жащих США к возможному развитию событий.

Это новое слово в деле выучки солдат любой армии. В СССР три де­сятка лет назад ограничивались чте­нием инструкции «Наставления по стрелковому делу». Ну, старшина мог заставить выучить абзац из «Устава гарнизонной и караульной службы». Но чтобы комиксы! В этом поистине бессмертном произведении, выпу­щенном Военной академией США, есть и совсем свежие мотивы. Мало россиянам того, что они в прошлом году, как любят повторять за океаном, сделали Трампа Президентом США, так в 2027 году они при помощи кибе­ратак выведут из строя всю технику стран членов НАТО! Вот коварство.

Сюжет комикса заканчивается штурмом посольства США в Кишине­ве на улице Матеевича. Похоже, аме­риканцы готовы воевать за Великую Румынию, свободу и демократию до последнего молдаванина, и именно на нашей территории. По крайней мере, к этому уже сегодня они готовят своих солдат.

Александр ЧУДАК.