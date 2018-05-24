Американцев готовят воевать в Молдове
В США на случай российского вторжения выпустили инструкцию в картинках
Армия Соединенных Штатов Америки должна быть готова к тому, что в 2027 году Румыния и Республика Молдова решат объединиться в одно государство. В таком случае вооруженные силы Российской Федерации вторгнутся на территорию нашей республики, и США должны быть готовы им противостоять.
Этот фантастический сценарий представлен в изданном Военной академией США учебном пособии в виде комиксов. Минимум текста, максимум картинок, причем одна ужаснее другой. На одной из них изображена дорога от Кишиневского международного аэропорта до въезда в столицу. В сторону городских построек идет российская бронетехника. И это не больные фантазии Михая Гимпу, это комиксы, призванные подготовить военнослужащих США к возможному развитию событий.
Это новое слово в деле выучки солдат любой армии. В СССР три десятка лет назад ограничивались чтением инструкции «Наставления по стрелковому делу». Ну, старшина мог заставить выучить абзац из «Устава гарнизонной и караульной службы». Но чтобы комиксы! В этом поистине бессмертном произведении, выпущенном Военной академией США, есть и совсем свежие мотивы. Мало россиянам того, что они в прошлом году, как любят повторять за океаном, сделали Трампа Президентом США, так в 2027 году они при помощи кибератак выведут из строя всю технику стран членов НАТО! Вот коварство.
Сюжет комикса заканчивается штурмом посольства США в Кишиневе на улице Матеевича. Похоже, американцы готовы воевать за Великую Румынию, свободу и демократию до последнего молдаванина, и именно на нашей территории. По крайней мере, к этому уже сегодня они готовят своих солдат.
Александр ЧУДАК.