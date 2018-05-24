Ион Чебан: «Я отказался от мандата депутата, чтобы посвятить все свое время решению проблем столицы»
Кто одержит победу во втором туре местных выборов в Кишиневе?
Уже на следующий день после состоявшихся в воскресенье выборов кандидат от Партии социалистов на должность Генерального примара Кишинева Ион Чебан призвал кишиневцев быть активными во втором туре внеочередных местных выборов, который состоится 3 июня. Напомним, согласно предварительным результатам, в Кишиневе 20 мая кандидат от Партии социалистов на должность Генерального примара Ион Чебан получил 41% голосов избирателей. Во второй тур вместе с ним выходит кандидат от Партии «Платформа ”DA”» Андрей Нэстасе, по предварительным данным, набравший в первом туре 32% голосов.
Несмотря на изнурительный многодневный предвыборный марафон, Чебан, как и обещал, в минувший вторник вышел на встречу с жителями столицы, чтобы ответить на их вопросы, и предложил сделать это в форме открытой дискуссии со своим конкурентом.
О проблемах города
«Я хочу поблагодарить всех граждан Кишинева, которые участвовали в выборах, и благодарю свою команду», – сказал Ион Чебан на брифинге по предварительным итогам местных выборов в Кишиневе 20 мая.
Он также поздравил своего контр-кандидата с хорошим результатом и выразил надежду на то, что во втором туре их борьба продолжится без геополитических игр: «Мы сосредоточимся исключительно на проблемах города».
Ион Чебан отметил, что полученный на выборах 20 мая результат – это вотум доверия избирателей, он очень значимый, выражающий желание людей изменить ситуацию в столице. «И я уверен, что мы сможем это сделать», – подчеркнул кандидат ПСРМ.
Он также сообщил, что предложил оппоненту «дорожную карту», согласно которой оба кандидата будут ежедневно встречаться, начиная со вторника и до 3 июня, чтобы представить свои программы в различных областях. Причем они не будут ограничивать себя во времени, чтобы обсудить все вопросы.
О коррумпированных партиях
Однако 22 мая на открытые публичные дебаты у Триумфальной арки в центре столицы Андрей Нэстасе не пришел, что, впрочем, не помешало Иону Чебану ответить на вопросы жителей Кишинева.
«Мы обсудили борьбу с коррупцией. Я лично и ПСРМ инициировали целый ряд проектов в этой сфере: мы обеспечим полный переход на электронные публичные закупки, электронный билет для общественного транспорта, «единое окно», трансляцию всех заседаний примэрии в режиме реального времени, публикацию отчетов, мы проведем полный аудит всех муниципальных подразделений, на должности будут назначены только профессионалы», – написал Ион Чебан в социальных сетях.
Он отметил, что у его команды «есть тысячи методов, чтобы сломать коррупционные схемы в примэрии. Однако за эти три года мы увидели ноль предложений, действий и инициатив для Кишинева от Платформы «DA» и Андрея Нэстасе. Они разбрасываются обвинениями, но не могут привести конкретные примеры, у них нет доказательств того, что они нам предъявляют».
Ион Чебан обратил внимание на то, что Андрей Нэстасе «объединился со всеми коррумпированными партиями, которые уничтожили страну и Кишинев, только чтобы получить должность мэра. Только для трамплина в парламент осенью. Я, напротив, отказался от своего мандата депутата, и посвятил себя работе в Кишиневе и ради Кишинёва».
Кандидат от ПСРМ еще раз повторил, что он готов приехать на Jurnal TV (телеканал, аффилированный Нэстасе) или в любое другое место, чтобы обсудить проблемы в Кишиневе.
О том, чего Нэстасе боится
Чебан поблагодарил всех, кто откликнулся и пришел на публичные дебаты. Он заявил, что открыт для всех СМИ, а также пригласил журналистов и жителей города присоединиться к публичным обсуждениям проблем города. Кандидат в генпримары от ПСРМ рассказал, что в папках, которые он привез с собой, есть прямые доказательства преступлений прошлых муниципальных властей.
«Здесь только маленькая часть тех документов, которые мы направим в провоохранительные органы. Эти документы подтверждают беззакония, которые творились в муниципалитете в последние несколько лет. Это сотни схем, которые я разоблачил. Эти документы будут направлены в антикоррупционную прокуратуру, в Национальный центр по борьбе с коррупцией и в другие инстанции», – рассказал кандидат в генпримары от ПСРМ. А обращаясь к Нэстасе, сказал, что тот не пришел на дебаты, потому что ему нечего сказать! «Андрей Нэстасе! Я тебя жду, каждый должен нести ответственность за свои слова и действия. Напоминаю, что ни ты, ни Платформа «Достоинство и правда» не сделали ни одного конкретного предложения по поводу развития города», – подчеркнул Ион Чебан.
Кандидат в генпримары от ПСРМ напомнил, что тема сегодняшних дебатов – это борьба с коррупцией, и рассказал, какие меры он предпримет для того, чтобы искоренить взяточничество в примэрии.
«Мы будем внедрять единый центр предоставления услуг, мы перейдем к электронным закупкам, продолжим прямые трансляции с заседаний мунсовета, будем публиковать все решения, которые принимает примэрия», – рассказал Ион Чебан.
Кандидат обратился к жителям города и отметил, что не видел ни программы, ни аргументов, ни компетентного представителя Платформы «DA» на дебатах. По его словам, кандидат в генпримары Андрей Нэстасе использует местные выборы только как трамплин в парламент.
«Я покинул парламент, чтобы посвятить все свое время решению проблем столицы. Мы проделали огромную работу, но это только начало. Я добился того, чтобы свой пост покинул бывший примар Дорин Киртоакэ, который привел Кишинев к разрухе. Уверяю вас, после того, как я стану генпримаром, деятельность муниципальных властей будет открыта для всех жителей города», – подчеркнул социалист.
Ион Чебан заявил, что он готов участвовать в дебатах каждый день и согласен отвечать на любые вопросы, которые ему будет задавать Андрей Нэстасе. Кандидат от ПСРМ сказал, что готов поменять место и время дебатов, если председателю Платформы «DA» так будет удобно.
О борце с «русской угрозой»
Кандидату Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андрею Нэстасе не хватило духа и принципиальности, чтобы отказаться от публичной поддержки ни от одного из представителей режима. Об этом на своей странице в соцсети написал депутат от ПСРМ Влад Батрынча.
«Гимпу, Шалару, Лянкэ, ЛДПМ, Плахотнюк со своим единым «проевропейским кандидатом». Все за Нэстасе. В ближайшие часы американское посольство и европейские миссии соберут в очередной раз вместе весь криминальный синдикат, режим, который 9 лет издевался над страной и Кишинёвом. Очередной антинародный альянс. На этот раз роль главного борца с «русской угрозой» перешла от Киртоакэ к Нэстасе. И Нэстасе благодарно принимает геополитическую “поддержку”», – написал Влад Батрынча.
Социалист также отметил, что так называемый «борец с коррупцией и мафией» Нэстасе молчит.
«Ему не надо работать с кишинёвцами, работать над платформой. Ему не надо приходить на дебаты с оппонентом Чебаном и обсуждать проблемы столицы и их решение. Нэстасе посоветовали лишь молчать. Он молчит. Он терпеливо надеется на прохождение в парламент. Примэрия – лишь временный, утомительный для адвоката-миллионера трамплин», – считает Влад Батрынча.
О том, кто хуже Киртоакэ
Есть по крайней мере семь причин, по которым Андрей Нэстасе может стать для кишиневцев еще большей головной болью, нежели его предшественник Киртоакэ, утверждает Олег ВОЛКОВ в «Молдавских ведомостях».
Во-первых, Нэстасе не имеет никакого опыта административного управления и бюджетного администрирования. Об этом говорит его биография. Выпускник школы села Мындрешть в 1993 году закончил историко-географический факультет университета Штефана чел Маре в Сучаве, затем три года учился на юридическом факультете университета имени Иоанна Кузы в Яссах. Очень короткий период – с 1997 по 2000 год – работал прокурором, в 2002-м получил адвокатскую лицензию. И это все о его трудовом стаже.
Во-вторых, команда Нэстасе состоит из людей, которые не смогут помочь ему, так как тоже не обладают необходимыми навыками. Членами-учредителями Платформы были Оазу Нантой и Игорь Боцан, Валентин Долганюк, Станислав Павловский, Корнелия Козонак, Анжела Арамэ, Николай Мисаил. В руководство партии входят Ливиу Вовк, Инга Григориу, Станислав Павловский, Александр Слусарь, Кирилл Моцпан. Никто из вышеперечисленных людей не имеет образования, которое позволило бы разобраться в хозяйственных делах столицы. Нет таких навыков и у поддержавшей кандидата Майи Санду. Неудивительно, что предложение организовать дебаты не между кандидатами, а в формате «команда на команду» также было отвергнуто.
В-третьих, Андрей Нэстасе не сможет стать авторитетным лидером в глазах чиновников аппарата примэрии, которые за последние четверть века подчинялись только Серафиму Урекяну, а всех остальных генеральных примаров цинично бойкотировали. Муниципальных чиновников в претурах – 231, еще 869 — в центральном офисе: то есть почти столько же, сколько их в девяти министерствах. Будет ли у Нэстасе время на то, чтобы понять, чем они занимаются и как правильно организовать их работу?
В-четвертых, у Андрея Нэстасе не будет поддержки в Муниципальном совете. Ведь Платформа «Достоинство и правда» там не представлена. Поддержать кандидата готовы либералы. Но разве поддержка команды, находящегося под судом, Киртоакэ прибавит авторитета Нэстасе?
В-пятых, Андрей Нэстасе не является самостоятельной фигурой: за его спиной стоят владелец и финансист медиа-холдинга Jurnal Trust Media Виктор Цопа и его деловой партнер Виорел Цопа.
Напомним: Виктор Цопа обвинял Плахотнюка в незаконном захвате его акций в «Victoriabank» – но до этого самого Цопу обвиняли в том же самом. Против него было возбуждено уголовное дело за шантаж в особо крупных размерах, в 2011 году он был приговорен к десяти годам тюрьмы и был вынужден бежать из страны. Виорел Цопа получил восемь лет. Цопы живут во Франкфурте-на-Майне, где имеет недвижимость и Андрей Нэстасе.
В-шестых, Андрей Нэстасе не скрывает того, что в роли Генерального примара будет заниматься политикой. Это грозит кишиневцам тем, что не будет конкретной работы, а будут лозунги на тему европейской интеграции, объединения с Румынией и «руки Кремля». Такого примара мы уже имели в лице Киртоакэ, который ездил то в Брюссель, то в Бухарест, то в Афины, что очень устраивало его заместителей и руководителей служб. Вспомним: в 2016 году Киртоакэ отсутствовал на рабочем месте суммарно более пяти месяцев. Есть подозрения, что структура примэрии, водопровод, канализация, текущие крыши, скорее всего, не будут занимать и Нэстасе.
И, наконец, в-седьмых, будет ли Андрей Нэстасе честным примаром, не будет ли финансировать за счет налогоплательщиков Кишинева Платформу «Достоинство и правда», Jurnal Trust Media и тех, кто ведет его к власти? Можно предположить, что партнеров Цопа уже порядком утомила необходимость давать деньги на проекты. И вспомним: чем занимался Нэстасе до 2015 года, даты основания Платформы «Достоинство и правда», – неизвестно, на что жил – тоже, согласно декларации, он не имел легальных доходов. К лицу ли такое прошлое примару столицы?