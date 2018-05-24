Кто одержит победу во втором туре местных выборов в Кишиневе?

Уже на следующий день после состоявшихся в воскресенье вы­боров кандидат от Партии соци­алистов на должность Генераль­ного примара Кишинева Ион Чебан призвал кишиневцев быть активными во втором туре внео­чередных местных выборов, ко­торый состоится 3 июня. Напом­ним, согласно предварительным результатам, в Кишиневе 20 мая кандидат от Партии социалистов на должность Генерального при­мара Ион Чебан получил 41% го­лосов избирателей. Во второй тур вместе с ним выходит кандидат от Партии «Платформа ”DA”» Ан­дрей Нэстасе, по предваритель­ным данным, набравший в пер­вом туре 32% голосов.

Несмотря на изнурительный много­дневный предвыборный марафон, Чебан, как и обещал, в минувший вторник вышел на встречу с жителями столицы, чтобы от­ветить на их вопросы, и предложил сделать это в форме открытой дискуссии со своим конкурентом.

О проблемах города

«Я хочу поблагодарить всех граждан Кишинева, которые участвовали в выбо­рах, и благодарю свою команду», – сказал Ион Чебан на брифинге по предваритель­ным итогам местных выборов в Кишиневе 20 мая.

Он также поздравил своего контр-кандидата с хорошим результатом и вы­разил надежду на то, что во втором туре их борьба продолжится без геополитических игр: «Мы сосредоточимся исключительно на проблемах города».

Ион Чебан отметил, что полученный на выборах 20 мая результат – это вотум доверия избирателей, он очень значимый, выражающий желание людей изменить си­туацию в столице. «И я уверен, что мы смо­жем это сделать», – подчеркнул кандидат ПСРМ.

Он также сообщил, что предложил оппоненту «дорожную карту», согласно которой оба кандидата будут ежедневно встречаться, начиная со вторника и до 3 июня, чтобы представить свои программы в различных областях. Причем они не бу­дут ограничивать себя во времени, чтобы обсудить все вопросы.

О коррумпированных партиях

Однако 22 мая на открытые публич­ные дебаты у Триумфальной арки в центре столицы Андрей Нэстасе не пришел, что, впрочем, не помешало Иону Чебану отве­тить на вопросы жителей Кишинева.

«Мы обсудили борьбу с коррупцией. Я лично и ПСРМ инициировали целый ряд проектов в этой сфере: мы обеспечим полный переход на электронные публич­ные закупки, электронный билет для об­щественного транспорта, «единое окно», трансляцию всех заседаний примэрии в режиме реального времени, публикацию отчетов, мы проведем полный аудит всех муниципальных подразделений, на долж­ности будут назначены только профессио­налы», – написал Ион Чебан в социальных сетях.

Он отметил, что у его команды «есть тысячи методов, чтобы сломать корруп­ционные схемы в примэрии. Однако за эти три года мы увидели ноль предложений, действий и инициатив для Кишинева от Платформы «DA» и Андрея Нэстасе. Они разбрасываются обвинениями, но не могут привести конкретные примеры, у них нет доказательств того, что они нам предъяв­ляют».

Ион Чебан обратил внимание на то, что Андрей Нэстасе «объединился со всеми коррумпированными партиями, которые уничтожили страну и Кишинев, только что­бы получить должность мэра. Только для трамплина в парламент осенью. Я, напро­тив, отказался от своего мандата депутата, и посвятил себя работе в Кишиневе и ради Кишинёва».

Кандидат от ПСРМ еще раз повторил, что он готов приехать на Jurnal TV (теле­канал, аффилированный Нэстасе) или в любое другое место, чтобы обсудить про­блемы в Кишиневе.

О том, чего Нэстасе боится

Чебан поблагодарил всех, кто отклик­нулся и пришел на публичные дебаты. Он заявил, что открыт для всех СМИ, а также пригласил журналистов и жителей города присоединиться к публичным обсуждениям проблем города. Кандидат в генпримары от ПСРМ рассказал, что в папках, которые он привез с собой, есть прямые доказа­тельства преступлений прошлых муници­пальных властей.

«Здесь только маленькая часть тех до­кументов, которые мы направим в провоо­хранительные органы. Эти документы под­тверждают беззакония, которые творились в муниципалитете в последние несколько лет. Это сотни схем, которые я разобла­чил. Эти документы будут направлены в антикоррупционную прокуратуру, в Нацио­нальный центр по борьбе с коррупцией и в другие инстанции», – рассказал кандидат в генпримары от ПСРМ. А обращаясь к Нэ­стасе, сказал, что тот не пришел на дебаты, потому что ему нечего сказать! «Андрей Нэстасе! Я тебя жду, каждый должен нести ответственность за свои слова и действия. Напоминаю, что ни ты, ни Платформа «До­стоинство и правда» не сделали ни одного конкретного предложения по поводу раз­вития города», – подчеркнул Ион Чебан.

Кандидат в генпримары от ПСРМ на­помнил, что тема сегодняшних дебатов – это борьба с коррупцией, и рассказал, ка­кие меры он предпримет для того, чтобы искоренить взяточничество в примэрии.

«Мы будем внедрять единый центр предоставления услуг, мы перейдем к электронным закупкам, продолжим пря­мые трансляции с заседаний мунсовета, будем публиковать все решения, которые принимает примэрия», – рассказал Ион Чебан.

Кандидат обратился к жителям города и отметил, что не видел ни программы, ни аргументов, ни компетентного представи­теля Платформы «DA» на дебатах. По его словам, кандидат в генпримары Андрей Нэстасе использует местные выборы толь­ко как трамплин в парламент.

«Я покинул парламент, чтобы посвятить все свое время решению проблем столи­цы. Мы проделали огромную работу, но это только начало. Я добился того, чтобы свой пост покинул бывший примар Дорин Кир­тоакэ, который привел Кишинев к разрухе. Уверяю вас, после того, как я стану ген­примаром, деятельность муниципальных властей будет открыта для всех жителей города», – подчеркнул социалист.

Ион Чебан заявил, что он готов уча­ствовать в дебатах каждый день и согласен отвечать на любые вопросы, которые ему будет задавать Андрей Нэстасе. Кандидат от ПСРМ сказал, что готов поменять место и время дебатов, если председателю Плат­формы «DA» так будет удобно.

О борце с «русской угрозой»

Кандидату Партии «Платформа “До­стоинство и правда”» Андрею Нэстасе не хватило духа и принципиальности, чтобы отказаться от публичной поддержки ни от одного из представителей режима. Об этом на своей странице в соцсети написал депутат от ПСРМ Влад Батрынча.

«Гимпу, Шалару, Лянкэ, ЛДПМ, Пла­хотнюк со своим единым «проевропейским кандидатом». Все за Нэстасе. В ближайшие часы американское посольство и евро­пейские миссии соберут в очередной раз вместе весь криминальный синдикат, ре­жим, который 9 лет издевался над страной и Кишинёвом. Очередной антинародный альянс. На этот раз роль главного борца с «русской угрозой» перешла от Киртоакэ к Нэстасе. И Нэстасе благодарно принимает геополитическую “поддержку”», – написал Влад Батрынча.

Социалист также отметил, что так на­зываемый «борец с коррупцией и мафией» Нэстасе молчит.

«Ему не надо работать с кишинёвцами, работать над платформой. Ему не надо при­ходить на дебаты с оппонентом Чебаном и обсуждать проблемы столицы и их реше­ние. Нэстасе посоветовали лишь молчать. Он молчит. Он терпеливо надеется на про­хождение в парламент. Примэрия – лишь временный, утомительный для адвоката-миллионера трамплин», – считает Влад Батрынча.

О том, кто хуже Киртоакэ

Есть по крайней мере семь причин, по которым Андрей Нэстасе может стать для кишиневцев еще большей головной болью, нежели его предшественник Киртоакэ, утверждает Олег ВОЛКОВ в «Молдавских ведомостях».

Во-первых, Нэстасе не имеет никако­го опыта административного управления и бюджетного администрирования. Об этом говорит его биография. Выпускник шко­лы села Мындрешть в 1993 году закончил историко-географический факультет уни­верситета Штефана чел Маре в Сучаве, за­тем три года учился на юридическом фа­культете университета имени Иоанна Кузы в Яссах. Очень короткий период – с 1997 по 2000 год – работал прокурором, в 2002-м получил адвокатскую лицензию. И это все о его трудовом стаже.

Во-вторых, команда Нэстасе состоит из людей, которые не смогут помочь ему, так как тоже не обладают необходимыми навыками. Членами-учредителями Плат­формы были Оазу Нантой и Игорь Боцан, Валентин Долганюк, Станислав Павлов­ский, Корнелия Козонак, Анжела Арамэ, Николай Мисаил. В руководство партии входят Ливиу Вовк, Инга Григориу, Ста­нислав Павловский, Александр Слусарь, Кирилл Моцпан. Никто из вышеперечис­ленных людей не имеет образования, ко­торое позволило бы разобраться в хозяй­ственных делах столицы. Нет таких навыков и у поддержавшей кандидата Майи Санду. Неудивительно, что предложение органи­зовать дебаты не между кандидатами, а в формате «команда на команду» также было отвергнуто.

В-третьих, Андрей Нэстасе не смо­жет стать авторитетным лидером в глазах чиновников аппарата примэрии, которые за последние четверть века подчинялись только Серафиму Урекяну, а всех осталь­ных генеральных примаров цинично бой­котировали. Муниципальных чиновников в претурах – 231, еще 869 — в центральном офисе: то есть почти столько же, сколько их в девяти министерствах. Будет ли у Нэ­стасе время на то, чтобы понять, чем они занимаются и как правильно организовать их работу?

В-четвертых, у Андрея Нэстасе не бу­дет поддержки в Муниципальном совете. Ведь Платформа «Достоинство и правда» там не представлена. Поддержать канди­дата готовы либералы. Но разве поддерж­ка команды, находящегося под судом, Кир­тоакэ прибавит авторитета Нэстасе?

В-пятых, Андрей Нэстасе не являет­ся самостоятельной фигурой: за его спи­ной стоят владелец и финансист медиа-холдинга Jurnal Trust Media Виктор Цопа и его деловой партнер Виорел Цопа.

Напомним: Виктор Цопа обвинял Пла­хотнюка в незаконном захвате его акций в «Victoriabank» – но до этого самого Цопу обвиняли в том же самом. Против него было возбуждено уголовное дело за шан­таж в особо крупных размерах, в 2011 году он был приговорен к десяти годам тюрьмы и был вынужден бежать из страны. Виорел Цопа получил восемь лет. Цопы живут во Франкфурте-на-Майне, где имеет недви­жимость и Андрей Нэстасе.

В-шестых, Андрей Нэстасе не скры­вает того, что в роли Генерального при­мара будет заниматься политикой. Это грозит кишиневцам тем, что не будет конкретной работы, а будут лозунги на тему европейской интеграции, объеди­нения с Румынией и «руки Кремля». Та­кого примара мы уже имели в лице Кир­тоакэ, который ездил то в Брюссель, то в Бухарест, то в Афины, что очень устраи­вало его заместителей и руководителей служб. Вспомним: в 2016 году Киртоакэ отсутствовал на рабочем месте суммар­но более пяти месяцев. Есть подозрения, что структура примэрии, водопровод, ка­нализация, текущие крыши, скорее всего, не будут занимать и Нэстасе.

И, наконец, в-седьмых, будет ли Ан­дрей Нэстасе честным примаром, не будет ли финансировать за счет налогоплатель­щиков Кишинева Платформу «Достоинство и правда», Jurnal Trust Media и тех, кто ве­дет его к власти? Можно предположить, что партнеров Цопа уже порядком утомила не­обходимость давать деньги на проекты. И вспомним: чем занимался Нэстасе до 2015 года, даты основания Платформы «Досто­инство и правда», – неизвестно, на что жил – тоже, согласно декларации, он не имел легальных доходов. К лицу ли такое про­шлое примару столицы?