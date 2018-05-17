Как Филип депутатам сказки рассказывал
Премьер отчитался перед парламентом
Вминувшую пятницу глава правительства Павел Филип представил законодателям отчет о деятельности исполнительного органа за прошлый год.
«Все хорошо, прекрасная маркиза!»
Премьер-министр прямо-таки излучал оптимизм. По его словам, экономика возрождается, зарплаты растут, бизнес развивается, молодые семьи, наконец, могут купить собственное жилье – и это далеко не все успехи правительства.
Павел Филип похвалился реформой правительства: «В 2017 году мы начали реформировать центральную публичную власть. За счет оптимизации административных расходов мы сэкономили более 100 млн леев. При этом фонд зарплат остался прежним, а число министерств и сотрудников правительства сократили вдвое. Теперь их зарплаты выросли на 80%, а лучшая оплата труда будет стимулировать эффективную и квалифицированную работу».
С гордостью премьер сообщил, что бизнесу стало легче работать – теперь для открытия своего дела нужно в три раза меньше документов. Все граждане страны стали жить лучше – средняя зарплата по стране уже превышает 6000 леев, а средняя пенсия – больше прожиточного минимума. В целом экономический рост составил 4,5%.
Большой заслугой назвал Павел Филип восстановление доверия к Молдове международных финансовых структур: «Когда я возглавил правительство, внешние кредиторы, а именно Международный валютный фонд и Всемирный Банк, заморозили отношения с нашей страной, а Евросоюз приостановил финансирование. А мы доказали, что можем хорошо работать даже под таким давлением. В ближайшее время Молдова получит от МВФ новый транш кредита в 35 млн долларов, а Европейский союз объявил, что предоставит нам 100 миллионов евро».
Гладко было на бумаге
Такой радужный отчет депутатов не убедил. У них оказалось к премьер-министру много претензий, но вразумительных ответов не прозвучало. Депутат от ПСРМ Влад Батрынча напомнил, что именно по вине нынешнего правительства государственный долг достиг рекордных размеров – 35% от ВВП, а та самая макрофинансовая помощь от ЕС заморожена по причине того, что правительство не выполнило два очень важных условия – функционирование в полном объеме Национального органа по неподкупности и принятие дополнительного бюджета для органов по борьбе с коррупцией. Филип с этим не согласился. По его мнению, задержка произошла из-за усилий некоторых кишиневских политиков, которые сознательно искажают ситуацию в стране и дезинформируют общество. Премьер заверил, что в нынешнем году непременно будет получен не один, а даже два транша европейской помощи (до этого срок поступления денег власти переносили уже четырежды).
Депутат ПКРМ Елена Боднаренко заявила, что 70% населения страны живет на грани бедности, а самые активные трудоспособные граждане продолжают массово покидать страну. В ответ Павел Филип призвал оппозицию быть конструктивной, а не заниматься популизмом. «Если вы хотите платить более высокие пенсии и пособия, указывайте источник финансирования», – сказал он. Премьер признал, что люди продолжают уезжать, но это потому, что не получают достойных зарплат, качественной медицины и других социальных услуг. И тут же нашел виновных – всех, кто руководил страной за весь период независимости. Как будто не проевропейская коалиция находилась у власти в последние девять лет!
А в ответ на упрек, что правящее большинство обманывает жителей Молдовы, обещая, что республика вот-вот подаст заявку на вступление в Евросоюз (это ежегодно, начиная с 2015 года, прогнозировали все высокопоставленные молдавские чиновники), Филип заявил: «Не имеет значения, когда именно Молдова станет членом ЕС, поскольку гораздо важнее обеспечить развитие государства по европейским принципам».
Как тут не согласиться с известным экономистом, экс-первым вице-премьером Александром Муравским: «Главное правило составления ответов правительства: иногда проще сказать, что все хорошо, чем объяснять, почему так плохо»? Вдруг очередной сказкой удастся убаюкать и население (это если оно в собственные кошельки заглядывать не будет), и партнеров по развитию?
Елена РОЙТБУРД.
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