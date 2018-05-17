Премьер отчитался перед парламентом

Вминувшую пятницу гла­ва правительства Павел Филип представил зако­нодателям отчет о дея­тельности исполнитель­ного органа за прошлый год.

«Все хорошо, прекрасная маркиза!»

Премьер-министр прямо-таки излучал оптимизм. По его словам, экономика возрожда­ется, зарплаты растут, бизнес развивается, молодые семьи, наконец, могут купить собствен­ное жилье – и это далеко не все успехи правительства.

Павел Филип похвалился реформой правительства: «В 2017 году мы начали реформи­ровать центральную публичную власть. За счет оптимизации административных расходов мы сэкономили более 100 млн леев. При этом фонд зарплат остался прежним, а число министерств и сотрудников правительства со­кратили вдвое. Теперь их зар­платы выросли на 80%, а лучшая оплата труда будет стимулиро­вать эффективную и квалифици­рованную работу».

С гордостью премьер со­общил, что бизнесу стало легче работать – теперь для открытия своего дела нужно в три раза меньше документов. Все граж­дане страны стали жить лучше – средняя зарплата по стране уже превышает 6000 леев, а средняя пенсия – больше прожиточного минимума. В целом экономиче­ский рост составил 4,5%.

Большой заслугой назвал Павел Филип восстановление доверия к Молдове международ­ных финансовых структур: «Ког­да я возглавил правительство, внешние кредиторы, а именно Международный валютный фонд и Всемирный Банк, заморозили отношения с нашей страной, а Евросоюз приостановил финан­сирование. А мы доказали, что можем хорошо работать даже под таким давлением. В бли­жайшее время Молдова получит от МВФ новый транш кредита в 35 млн долларов, а Европейский союз объявил, что предоставит нам 100 миллионов евро».

Гладко было на бумаге

Такой радужный отчет депу­татов не убедил. У них оказалось к премьер-министру много пре­тензий, но вразумительных от­ветов не прозвучало. Депутат от ПСРМ Влад Батрынча напомнил, что именно по вине нынешнего правительства государственный долг достиг рекордных разме­ров – 35% от ВВП, а та самая макрофинансовая помощь от ЕС заморожена по причине того, что правительство не выполни­ло два очень важных условия – функционирование в полном объеме Национального органа по неподкупности и принятие дополнительного бюджета для органов по борьбе с коррупци­ей. Филип с этим не согласил­ся. По его мнению, задержка произошла из-за усилий неко­торых кишиневских политиков, которые сознательно искажа­ют ситуацию в стране и дезин­формируют общество. Премьер заверил, что в нынешнем году непременно будет получен не один, а даже два транша евро­пейской помощи (до этого срок поступления денег власти пере­носили уже четырежды).

Депутат ПКРМ Елена Бод­наренко заявила, что 70% на­селения страны живет на грани бедности, а самые активные тру­доспособные граждане продол­жают массово покидать страну. В ответ Павел Филип призвал оппо­зицию быть конструктивной, а не заниматься популизмом. «Если вы хотите платить более высо­кие пенсии и пособия, указывай­те источник финансирования», – сказал он. Премьер признал, что люди продолжают уезжать, но это потому, что не получают до­стойных зарплат, качественной медицины и других социальных услуг. И тут же нашел виновных – всех, кто руководил страной за весь период независимости. Как будто не проевропейская коалиция находилась у власти в последние девять лет!

А в ответ на упрек, что пра­вящее большинство обманывает жителей Молдовы, обещая, что республика вот-вот подаст за­явку на вступление в Евросоюз (это ежегодно, начиная с 2015 года, прогнозировали все вы­сокопоставленные молдавские чиновники), Филип заявил: «Не имеет значения, когда именно Молдова станет членом ЕС, по­скольку гораздо важнее обеспе­чить развитие государства по европейским принципам».

Как тут не согласиться с известным экономистом, экс-первым вице-премьером Алек­сандром Муравским: «Главное правило составления ответов правительства: иногда проще сказать, что все хорошо, чем объяснять, почему так пло­хо»? Вдруг очередной сказкой удастся убаюкать и население (это если оно в собственные ко­шельки заглядывать не будет), и партнеров по развитию?

Елена РОЙТБУРД.