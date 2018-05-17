Влад Батрынча обвинил правительство во лжи

депутаты от фракции Пар- тии социалистов рМ высту- пили с жесткой критикой де- ятельности правительства во время отчета премьер- министра Павла филипа в парламенте 11 мая.

«Вы хорошо начали, когда сказали, что нет повода хвалить правительство, после чего полчаса хвалили сами себя», – иронично отметил депутат Влад Батрынча, обвинив премьера в манипулировании общественным мнением.

Он напомнил премьеру, что, согласно социологическим опросам, 80% граждан Молдовы недовольны деятельностью правительства, и 80% считают, что Молдова движется в неправильном направлении.

Провал внешнего финансирования

В списке действий правительства против собственного народа – повышение пенсионного возраста, оптимизация школ, оптимизация судебных инстанций, отдаление правосудия от граждан.

«При этом вы не приводите точных данных о внешнем финансировании. 700 млн долларов ваше правительство получило за два года деятельности, из них 330 млн долларов – только в прошлом году. Напрашивается вопрос: что бы вы делали без внешнего финансирования?

Правительство так и не нашло возможности изыскивать собственные деньги на собственные проекты. Деньги поступают из-за рубежа, большая честь – кредиты. На 1 доллар кредитов – только 50 центов гранта, в то время как в 2009 году на 1 доллар кредита было 5 долларов гранта. Поэтому мы можем констатировать провал внешнего финансирования», – отметил Влад Батрынча.

Конец истории успеха

Депутат также напомнил, что, по решению Совета министров Европейского союза, 100 млн евро помощи Молдове были заморожены, так как молдавские власти не выполнили условия их предоставления. А комиссар по вопросам расширения сказал, что в 2025 году Молдова не фигурирует в повестке Европейского союза в качестве потенциального кандидата на вступление в ЕС.

«Означает ли это, что ЕС констатировал, что история успеха Молдовы подошла к концу?» – задал Влад Батрынча вопрос премьеру.

В ответ Павел Филип попытался оправдаться и заявил, что 60% граждан страны, согласно опросам, выступают за вступление Молдовы в Европейский союз, а также что слова европейского комиссара якобы были неверно интерпретированы.

Молдова

без питьевой воды

«Я лично пришлю вам результаты всех опросов, в том числе американских, чтобы вы увидели, что вводите людей в заблуждение. Ни в каком опросе нет 60% за ЕС. Во-вторых, мы хорошо умеем читать на английском языке. Комиссар по вопросам расширения ЕС четко сказал, что Молдова не входит в повестку по расширению Европейского союза. Поэтому прошу вас не вводить людей в заблуждение», – парировал Влад Батрынча.

Уличил он премьера во лжи относительно еще одной болезненной темы – планов Украины на строительство шести ГЭС на Днестре.

«Вы сказали, что у вас хорошие отношения с официальным Киевом. Но в том, что касается реки Днестр, вы снова вводите людей в заблуждение, потому что вы сказали, что попросили европейцев провести экспертизу. Экспертизы уже есть здесь, в Республике Молдова, и на Украине, и они гласят, что, если будут построены 6 ГЭС, Молдова останется без питьевой воды и без воды для орошения сельхозкультур. Возможно, когда вы говорите об экономике, вы не знаете, что в 10 раз вырос импорт подсолнечника, в 2,2 раза – импорт овощей. Наше сельское хозяйство рискует остаться без воды, а вы тянете время. Пока вы думаете, Украина начнет их строительство, и вы как премьер-министр и все правительство будете нести ответственность за это», – заключил Батрынча.