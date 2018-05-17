Избиратели голосуют за ПСРМ
Социалисты уверенно занимают первое место на парламентских выборах с двукратным отрывом от ближайшего конкурента
Если бы в это воскресенье в Молдове прошли выборы в парламент страны, Партия социалистов заняла бы на них первое место, набрав 40% от числа определившихся с выбором граждан.
Такие данные были представлены сегодня, по итогам проведенного ранее опроса “Барометр общественного мнения”. Согласно исследованию, ПСРМ более чем двукратно опережает своего ближайшего конкурента – партию “Действие и солидарность”, голосовать за которую намерены 19%. На третьем месте может расположиться Демократическая партия с 11%. Таким образом, опрос демонстрирует, что повседневные усилия активистов ПСРМ и ее многочисленных сторонников замечены и оценены избирателями.
В парламент, согласно опросу, также могут пройти партия “Платформа достоинства и правды” с 7%, а также партия “Шор” и Партия коммунистов, которые набирают по 6%.
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