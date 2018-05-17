Социалисты уверенно занимают первое место на парламентских выборах с двукратным отрывом от ближайшего конкурента

Если бы в это воскресенье в Молдове прошли выборы в парламент страны, Партия со­циалистов заняла бы на них первое место, набрав 40% от числа определившихся с выбо­ром граждан.

Такие данные были представ­лены сегодня, по итогам прове­денного ранее опроса “Барометр общественного мнения”. Согласно исследованию, ПСРМ более чем двукратно опережает своего бли­жайшего конкурента – партию “Дей­ствие и солидарность”, голосовать за которую намерены 19%. На тре­тьем месте может расположиться Демократическая партия с 11%. Та­ким образом, опрос демонстриру­ет, что повседневные усилия акти­вистов ПСРМ и ее многочисленных сторонников замечены и оценены избирателями.

В парламент, согласно опросу, также могут пройти партия “Плат­форма достоинства и правды” с 7%, а также партия “Шор” и Пар­тия коммунистов, которые набира­ют по 6%.