Нас снова атаковали кровососущие паразиты

Клещевой энцефалит, борре­лиоз, анаплазмоз, эрлихиоз… Все эти страшные заболевания могут «подарить» человеку кро­шечные ползучие твари (всего- то 0,2–0,4 мм в длину!). В связи с потеплением, после долгой голодной зимы и прохладной весны они особенно агрессив­ны. Для человека опасность представляет укус, результа­том которого могут стать инфек­ционные заболевания, повреж­дающие внутренние органы. Самое грозное из них — клеще­вой вирусный энцефалит. Так почему к укусам клещей нам, двуногим теплокровным, нель­зя относиться хладнокровно?

— Клещи любят, когда тепло и сыро. Наилучшая для них погода — плюс 18–20 градусов и влажность до 80%. И это благо­датное для членистоногих время в Москов­ском регионе уже наступило, — пояснил ведущий научный сотрудник НИИ виру­сологии им. Д.И.Ивановского, д.м.н., профессор Николай МАЛЫШЕВ. — Хоро­шо, если клещ не заражен инфекцией, тогда даже симптомы после укуса (покраснение кожи, зуд, повышенная температура и др.) быстро проходят. Но если укусил инфици­рованный клещ, последствия могут быть самыми ужасными — вплоть до летального исхода. Сейчас, в середине мая, учитывая особую агрессивность этих тварей в связи с потеплением, людям надо быть особенно бдительными. Очень важно после присасы­вания клеща в первые 2–3 дня обратиться за врачебной помощью к специалистам.

Так чего нам опасаться больше всего?

Клещевой энцефалит. Мнение ме­диков однозначно: последствиями укуса зараженного клеща могут стать пораже­ния различных органов и систем челове­ка: кожи, нервов, суставов, костей, мышц, сердечно-сосудистой системы, легких, по­чек, печени. И самые серьезные проблемы — от укуса клеща, зараженного энцефали­том. Даже при благоприятном исходе, если вовремя начать лечение, симптомы легкой степени заболевания полностью проходят не ранее чем через два месяца, при сред­ней степени тяжести восстановление за­нимает уже около полугода, а при тяжелой форме инфекции на лечение уйдет не менее двух лет, поясняют эксперты. А при небла­гоприятном развитии болезни у человека могут нарушиться двигательные функции, появиться эпилепсия. Весьма возможен и летальный исход.

Боррелиоз (болезнь Лайма) тоже по­ражает внутренние органы человека. При этом резко снижается иммунитет. И если вовремя не начать лечение, болезнь может стать хронической, что приводит к серьез­ным последствиям.

Эрлихиоз (бактериальный) — чаще всего эта инфекция является источником многих патологий, нарушается работа мно­гих внутренних органов.

Гранулоцитарный анаплазмоз чело­века — острое лихорадочное заболевание с воспалением внутренних органов от укуса иксодовых клещей. В последние годы люди все чаще заражаются от них. Оказывается, эти кровососущие существа являются пере­носчиками некоторых очень опасных болез­ней, которые тоже приводят к инвалидности и даже к смерти. У травмированного начи­нается учащенное сердцебиение, понижа­ется давление, кружится голова, тошнит… А основной причиной развития гранулоци­тарного анаплазмоза считается инфициро­вание человека бактерией.

А теперь — внимание!

Как правильно снять клеща и не за­разиться (советы иммунологов)

Лучше это сделать у врача в травмопун­кте, в поликлинике по месту жительства или в любом другом медпункте. Снимать клеща надо очень осторожно, чтобы не оборвать хо­боток — в период присасывания он укрепля­ется глубоко. Соблюдать правила: захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой мар­лей пальцами как можно ближе к его ротово­му аппарату и, держа строго перпендикуляр­но поверхности укуса, повернуть его вокруг оси, извлечь; место укуса продезинфициро­вать любым средством: спиртом (70%), йо­дом (5%) или одеколоном; после тщательно вымыть руки с мылом. Если на вашем теле осталась черная точка (оторвались головка или хоботок), обработать это место йодом. Снятого клеща доставить на исследование в ближайшую лабораторию.

Основные признаки болезни: инкуба­ционный (скрытый) период заражения клеще­вой инфекцией длится 10–14 дней, иногда до 60 дней. Болезнь начинается остро, сопрово­ждается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 39 граду­сов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли — в области шеи и плеч, грудного и по­ясничного отделов спины, конечностей.

МЕЖДУ ТЕМ Весной самки клеща откладывают на земле яйца. А летом личинки находят первого «хозяина», пита­ются его кровью и падают обратно на землю. И переходят в стадию, которая называется нимфой. Следующей вес­ной эта так называемая нимфа ищет второго «хозяина» и тоже, напитавшись его кровью, падает на землю. При этом линяет и становит­ся взрослой особью. А осенью взрослые кле­щи ищут третьего «хозяина», пьют его кровь и опять оказываются на земле. Самцы при этом умирают, а самки следующей весной снова откладывают яйца. Вот такой круговорот кле­щей в природе…