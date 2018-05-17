КЛЕЩ ТЫ МОЙ ОПАСНЫЙ
Нас снова атаковали кровососущие паразиты
Клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз… Все эти страшные заболевания могут «подарить» человеку крошечные ползучие твари (всего- то 0,2–0,4 мм в длину!). В связи с потеплением, после долгой голодной зимы и прохладной весны они особенно агрессивны. Для человека опасность представляет укус, результатом которого могут стать инфекционные заболевания, повреждающие внутренние органы. Самое грозное из них — клещевой вирусный энцефалит. Так почему к укусам клещей нам, двуногим теплокровным, нельзя относиться хладнокровно?
— Клещи любят, когда тепло и сыро. Наилучшая для них погода — плюс 18–20 градусов и влажность до 80%. И это благодатное для членистоногих время в Московском регионе уже наступило, — пояснил ведущий научный сотрудник НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского, д.м.н., профессор Николай МАЛЫШЕВ. — Хорошо, если клещ не заражен инфекцией, тогда даже симптомы после укуса (покраснение кожи, зуд, повышенная температура и др.) быстро проходят. Но если укусил инфицированный клещ, последствия могут быть самыми ужасными — вплоть до летального исхода. Сейчас, в середине мая, учитывая особую агрессивность этих тварей в связи с потеплением, людям надо быть особенно бдительными. Очень важно после присасывания клеща в первые 2–3 дня обратиться за врачебной помощью к специалистам.
Так чего нам опасаться больше всего?
Клещевой энцефалит. Мнение медиков однозначно: последствиями укуса зараженного клеща могут стать поражения различных органов и систем человека: кожи, нервов, суставов, костей, мышц, сердечно-сосудистой системы, легких, почек, печени. И самые серьезные проблемы — от укуса клеща, зараженного энцефалитом. Даже при благоприятном исходе, если вовремя начать лечение, симптомы легкой степени заболевания полностью проходят не ранее чем через два месяца, при средней степени тяжести восстановление занимает уже около полугода, а при тяжелой форме инфекции на лечение уйдет не менее двух лет, поясняют эксперты. А при неблагоприятном развитии болезни у человека могут нарушиться двигательные функции, появиться эпилепсия. Весьма возможен и летальный исход.
Боррелиоз (болезнь Лайма) тоже поражает внутренние органы человека. При этом резко снижается иммунитет. И если вовремя не начать лечение, болезнь может стать хронической, что приводит к серьезным последствиям.
Эрлихиоз (бактериальный) — чаще всего эта инфекция является источником многих патологий, нарушается работа многих внутренних органов.
Гранулоцитарный анаплазмоз человека — острое лихорадочное заболевание с воспалением внутренних органов от укуса иксодовых клещей. В последние годы люди все чаще заражаются от них. Оказывается, эти кровососущие существа являются переносчиками некоторых очень опасных болезней, которые тоже приводят к инвалидности и даже к смерти. У травмированного начинается учащенное сердцебиение, понижается давление, кружится голова, тошнит… А основной причиной развития гранулоцитарного анаплазмоза считается инфицирование человека бактерией.
А теперь — внимание!
Как правильно снять клеща и не заразиться (советы иммунологов)
Лучше это сделать у врача в травмопункте, в поликлинике по месту жительства или в любом другом медпункте. Снимать клеща надо очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок — в период присасывания он укрепляется глубоко. Соблюдать правила: захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть его вокруг оси, извлечь; место укуса продезинфицировать любым средством: спиртом (70%), йодом (5%) или одеколоном; после тщательно вымыть руки с мылом. Если на вашем теле осталась черная точка (оторвались головка или хоботок), обработать это место йодом. Снятого клеща доставить на исследование в ближайшую лабораторию.
Основные признаки болезни: инкубационный (скрытый) период заражения клещевой инфекцией длится 10–14 дней, иногда до 60 дней. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли — в области шеи и плеч, грудного и поясничного отделов спины, конечностей.
МЕЖДУ ТЕМ Весной самки клеща откладывают на земле яйца. А летом личинки находят первого «хозяина», питаются его кровью и падают обратно на землю. И переходят в стадию, которая называется нимфой. Следующей весной эта так называемая нимфа ищет второго «хозяина» и тоже, напитавшись его кровью, падает на землю. При этом линяет и становится взрослой особью. А осенью взрослые клещи ищут третьего «хозяина», пьют его кровь и опять оказываются на земле. Самцы при этом умирают, а самки следующей весной снова откладывают яйца. Вот такой круговорот клещей в природе…
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