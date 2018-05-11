В Бухаресте, оглядываясь на Брюссель, следуют примеру Вашингтона

Впонедельник румынский президент на брифинге в очередной раз предложил премьер-министру оставить должность. Клаус Йоханнис считет, что Виорика Дэнчилэ не справляется с возложенными на нее обязанностями. Вянваре этого года впервые в истории страны женщина возглавила кабинет министров.

Выступая перед журналистами, президент заявил: «Данчилэ должна уйти в отставку, чтобы освободить место для ответственных и компе­тентных людей. Очевидно, что у Драгни (Председатель палаты депута­тов, возглавляет Социал-демократическую партию, – ред.) и его людей нет решения для правильного и эффективного управления». В Румынии ситуация чем-то похожа на нашу, молдавскую: главу государства хотят лишить рычагов власти. В апреле правительство приняло тайное реше­ние о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Йоханнис, от­вечающий за внешнюю политику, был поставлен перед свершившимся фактом. Президент потребовал отставки премьера, назвав ее «уязвимым местом» Румынии. Аналитики в Бухаресте считают, что глава государства занимает проевропейскую позицию, а Дэнчилэ – проамериканскую.

В декабре прошлого года Дональд Трамп объявил: посольство США переместится из Тель-Авива в Иерусалим. В Евросоюзе этот шаг не нашел поддержки. Однако в Румынии захотели сделать прият­ное заокеанским партнерам и тайно решили тоже передислоцировать свое израильское диппредставительство. В Вашингтоне довольны, в Брюсселе пока не реагируют. Расстроен только Йоханнис.

Александр БОЦ.