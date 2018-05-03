Общественное объединение «Новая Гагаузия» провело VI съезд

Эта организация существует уже восемь лет и за это время из не­большого общественного движе­ния выросла в серьезное объеди­нение, в котором насчитывается сегодня около 9000 членов. И, что важно, это люди разных полити­ческих взглядов, но всех их род­нит одно – беспокойство за судьбу родного края.

Выбираю Гагаузию!

Накануне VI съезда, в работе которого приняли участие 785 делегатов, «Новая Га­гаузия» провела внутренний опрос среди своих сторонников. Респондентам было предложено ответить на два вопроса:

— должен ли лидер организации быть беспартийным;

— должно ли общественное объедине­ние поддерживать на выборах в парламент только беспартийных кандидатов.

Результаты опроса огласил председа­тель комиссии по его проведению Василий Нейковчен. А они таковы: по первому во­просу «за» высказались 88,3% опрошен­ных, по второму – 71,8%. В связи с этим съезд внес соответствующие изменения в Устав «Новой Гагаузии».

С докладом выступил лидер «Новой Гагаузии» Николай Дудогло. Он напомнил, что около года назад общественное объ­единение объявило о реформировании, и оно прошло успешно. Сегодня сформи­рованы 37 первичных организаций, они действуют во всех населенных пунктах ав­тономии. Появилось много новых членов. «Новая Гагаузия» стала самой разветвлен­ной организацией региона, его ведущей политической силой, к мнению которой прислушиваются во всей стране.

Создан Благотворительный фонд «Виктория», организовавший два благо­творительных каравана, выделивший 20 стипендий для студентов и 5 стипендий для спортсменов – призеров чемпионатов Европы, мира, участников Олимпийских игр. За прошедший год были рассмотрены более 900 обращений от граждан с прось­бами о материальной помощи, содействии в организации лечения. Большинство про­блем удалось решить.

Николай Дудогло сообщил, что принял решение покинуть ряды Демократической партии и сложить мандат депутата парла­мента, чтобы полностью сосредоточить­ся на защите интересов Гагаузии. По его словам, ДПМ продвигает исключительно европейский вектор развития Молдовы, в то время как жители Гагаузии на референ­думе 2014 года однозначно высказались за стратегическое партнерство с Россией и странами СНГ. «Уважаю свободу и выбор каждого, в том числе и разные мнения. Сам же убежден, что должен поступать так, как хочет наш народ. Уверен, что смогу вы­полнить серьезные задачи, которые перед нами ставит жизнь, будучи самостоятель­ным лидером своего народа. Я выбираю Гагаузию и сделаю все, чтобы она была сильной, независимой, процветающей и защищенной», – заявил Николай Дудогло.

Проект «Три звезды» для лучшего будущего

Николай Дудогло заявил, что иниции­рует национальный проект «Три звезды», исходя из того, что в Гагаузии три района и три звезды на ее флаге. Проект, который призван работать на будущее автономии, предусматривает три аспекта – экономика, политика, народный контроль. Экономи­ческая часть носит название «Гагаузский прорыв», и это, по словам Николая Дудог­ло, программа, с которой «Новая Гагаузия» пойдет на парламентские, башканские и местные выборы. Главная цель – подвиг­нуть соотечественников, ныне живущих в основном в России, инвестировать сред­ства в экономику Гагаузии и создавать здесь рабочие места. Нужно субсидиро­вать аграрный сектор и вкладывать деньги в переработку, чтобы экспортировать не сырье, а полностью готовый продукт.

Лидер «Новой Гагаузии» пригласил к со­трудничеству всех политиков, которые хотят работать на благо Гагаузии. Николай Дудог­ло предложил создать Национальный совет, чтобы отстаивать интересы региона на уров­не государства. Потому что Закон об особом правовом статусе Гагаузии сегодня не выпол­няется, полномочия автономии целенаправ­ленно и последовательно урезаются.

В Гагаузии никогда не было народного контроля, и это породило много проблем. Счетная палата выявила хищения средств, в том числе гуманитарной помощи, на де­сятки миллионов леев. Дудогло предло­жил, совместно с Исполкомом, взять все средства, поступающие в регион из разных источников, под народный контроль. Цель – сделать Гагаузию прозрачной.

В завершение лидер «Новой Гагаузии» заявил: «Будущее Гагаузии зависит не от одного человека. Мы должны завоевать до­верие всех гагаузов мира, и тогда с нами будут считаться. И объединение должно быть без всякой политической окраски. А гагаузский народ будет решать свое буду­щее самостоятельно!».

На съезд прибыли почетные гости – президент Межрегиональной организации «Объединение гагаузов России» Федор Драгой, Сергей Гайдаржи, уполномоченный Народного собрания Гагаузии в РФ, предсе­датель Общины гагаузов Болгарии Анастас Ангелов, заместитель директора Государ­ственного агентства публичных услуг Вита­лий Чолак, председатель Гагаузской общины РМ, сопредседатель Координационного со­вета этнокультурных организаций Молдовы Николай Терзи и другие. Все они в своих вы­ступлениях поддержали идею объединения всех гагаузов, независимо от политических взглядов, для создания сильной, независи­мой, процветающей Гагаузии.

В завершение было подписано Со­глашение о сотрудничестве между «Но­вой Гагаузией» и «Объединением гагаузов России». А Федор Драгой вручил Николаю Дудогло подарок – икону Казанской Бо­жьей Матери и пожелал, чтобы она стала оберегом «Новой Гагаузии». Такое же со­глашение было заключено с Общиной га­гаузов Болгарии.

Елена ЛИТОВЦЕВА.