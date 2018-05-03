Большая гагаузская семья
Общественное объединение «Новая Гагаузия» провело VI съезд
Эта организация существует уже восемь лет и за это время из небольшого общественного движения выросла в серьезное объединение, в котором насчитывается сегодня около 9000 членов. И, что важно, это люди разных политических взглядов, но всех их роднит одно – беспокойство за судьбу родного края.
Выбираю Гагаузию!
Накануне VI съезда, в работе которого приняли участие 785 делегатов, «Новая Гагаузия» провела внутренний опрос среди своих сторонников. Респондентам было предложено ответить на два вопроса:
— должен ли лидер организации быть беспартийным;
— должно ли общественное объединение поддерживать на выборах в парламент только беспартийных кандидатов.
Результаты опроса огласил председатель комиссии по его проведению Василий Нейковчен. А они таковы: по первому вопросу «за» высказались 88,3% опрошенных, по второму – 71,8%. В связи с этим съезд внес соответствующие изменения в Устав «Новой Гагаузии».
С докладом выступил лидер «Новой Гагаузии» Николай Дудогло. Он напомнил, что около года назад общественное объединение объявило о реформировании, и оно прошло успешно. Сегодня сформированы 37 первичных организаций, они действуют во всех населенных пунктах автономии. Появилось много новых членов. «Новая Гагаузия» стала самой разветвленной организацией региона, его ведущей политической силой, к мнению которой прислушиваются во всей стране.
Создан Благотворительный фонд «Виктория», организовавший два благотворительных каравана, выделивший 20 стипендий для студентов и 5 стипендий для спортсменов – призеров чемпионатов Европы, мира, участников Олимпийских игр. За прошедший год были рассмотрены более 900 обращений от граждан с просьбами о материальной помощи, содействии в организации лечения. Большинство проблем удалось решить.
Николай Дудогло сообщил, что принял решение покинуть ряды Демократической партии и сложить мандат депутата парламента, чтобы полностью сосредоточиться на защите интересов Гагаузии. По его словам, ДПМ продвигает исключительно европейский вектор развития Молдовы, в то время как жители Гагаузии на референдуме 2014 года однозначно высказались за стратегическое партнерство с Россией и странами СНГ. «Уважаю свободу и выбор каждого, в том числе и разные мнения. Сам же убежден, что должен поступать так, как хочет наш народ. Уверен, что смогу выполнить серьезные задачи, которые перед нами ставит жизнь, будучи самостоятельным лидером своего народа. Я выбираю Гагаузию и сделаю все, чтобы она была сильной, независимой, процветающей и защищенной», – заявил Николай Дудогло.
Проект «Три звезды» для лучшего будущего
Николай Дудогло заявил, что инициирует национальный проект «Три звезды», исходя из того, что в Гагаузии три района и три звезды на ее флаге. Проект, который призван работать на будущее автономии, предусматривает три аспекта – экономика, политика, народный контроль. Экономическая часть носит название «Гагаузский прорыв», и это, по словам Николая Дудогло, программа, с которой «Новая Гагаузия» пойдет на парламентские, башканские и местные выборы. Главная цель – подвигнуть соотечественников, ныне живущих в основном в России, инвестировать средства в экономику Гагаузии и создавать здесь рабочие места. Нужно субсидировать аграрный сектор и вкладывать деньги в переработку, чтобы экспортировать не сырье, а полностью готовый продукт.
Лидер «Новой Гагаузии» пригласил к сотрудничеству всех политиков, которые хотят работать на благо Гагаузии. Николай Дудогло предложил создать Национальный совет, чтобы отстаивать интересы региона на уровне государства. Потому что Закон об особом правовом статусе Гагаузии сегодня не выполняется, полномочия автономии целенаправленно и последовательно урезаются.
В Гагаузии никогда не было народного контроля, и это породило много проблем. Счетная палата выявила хищения средств, в том числе гуманитарной помощи, на десятки миллионов леев. Дудогло предложил, совместно с Исполкомом, взять все средства, поступающие в регион из разных источников, под народный контроль. Цель – сделать Гагаузию прозрачной.
В завершение лидер «Новой Гагаузии» заявил: «Будущее Гагаузии зависит не от одного человека. Мы должны завоевать доверие всех гагаузов мира, и тогда с нами будут считаться. И объединение должно быть без всякой политической окраски. А гагаузский народ будет решать свое будущее самостоятельно!».
На съезд прибыли почетные гости – президент Межрегиональной организации «Объединение гагаузов России» Федор Драгой, Сергей Гайдаржи, уполномоченный Народного собрания Гагаузии в РФ, председатель Общины гагаузов Болгарии Анастас Ангелов, заместитель директора Государственного агентства публичных услуг Виталий Чолак, председатель Гагаузской общины РМ, сопредседатель Координационного совета этнокультурных организаций Молдовы Николай Терзи и другие. Все они в своих выступлениях поддержали идею объединения всех гагаузов, независимо от политических взглядов, для создания сильной, независимой, процветающей Гагаузии.
В завершение было подписано Соглашение о сотрудничестве между «Новой Гагаузией» и «Объединением гагаузов России». А Федор Драгой вручил Николаю Дудогло подарок – икону Казанской Божьей Матери и пожелал, чтобы она стала оберегом «Новой Гагаузии». Такое же соглашение было заключено с Общиной гагаузов Болгарии.
Елена ЛИТОВЦЕВА.
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