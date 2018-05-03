Не дотянули до чертовой дюжины
Двенадцать кандидатов, полноценных предвыборных программ вдвое меньше
Осталось две с хвостиком недели до выборов примара Кишинева. Претендентов на эту должность – двенадцать. Половина из них неизвестна не только большинству горожан, но и местным политологам. Не для агитации, а с целью информирования граждан расскажем о каждом из них, причем в порядке регистрации в окружном избирательном совете столицы.
- ВасилеКостюк. Председатель партии «Демократия дома». Иногда его называют вторым Дорином Киртоакэ. Достаточно долго, пока племянник Гимпу был в оппозиции, они работали вместе. Потом пути разошлись. Не сошелся Костюк характером и с Андреем Нэстасе. «У людей есть надежды и ожидания, а некоторые лидеры Платформы «ДА» вводят их в заблуждение и замешательство», – полагает председатель партии «Демократия дома».
- Андрей Нэстасе. Глава Платформы «Достоинство и правда». Бывший прокурор, успешный адвокат. Объединил вокруг себя часть проевропейски настроенных и выступающих против правящей коалиции политиков. Обращаясь к сторонниками, он больше говорит о политике, а точнее геополитике, предъявляя властям обвинения в краже миллиарда.
- Александр Рошко. Представляет партию «Наш дом – Молдова». Ее лидер Григорий Петренко в прошлом году попросил политического убежища в Германии. Оба они на полгода попали в СИЗО после протестов возле здания Генеральной прокуратуры. Избирательная программа кандидата исключительно левого толка: не допустить приватизацию школьных и медицинских учреждений, сделать общественный транспорт бесплатным, ввести дополнительный налог на элитную недвижимость.
- РегинаАпостолова. Вице-председатель партии «Шор». Была муниципальным советником от Партии коммунистов, возглавляла претуру сектора Рышкановка. Работала вицемэром в оргеевской команде Илана Шора. Ее не смущает то, что, будучи одним из акционеров «Unibank», получала кредиты и фигурирует в отчете о банковском хищении. «У нас получилось в Оргееве, получится и в Кишиневе», – уверена Апостолова.
- Валерий Мунтяну. Вице-председатель Либеральной партии. По определению унионист. Был министром окружающей среды, намеревался возглавить оборонное ведомство. Основа избирательной кампании – противостояние русификации мэрии. Либерал уверен: Кишинев надо спасать от «реваншистских и проимперских сил».
- Ион Чебан. Глава фракции Партии социалистов в Муниципальном совете. Все остальные претенденты на должность мэра считают его своим основным конкурентом. Представил детальный план управления столицей на ближайшее время. Считает необходимым: разработать Генеральный план развития Кишинева, принять бюджет столицы, основываясь на предложениях горожан, благоустроить 600 дворов и 150 спортивных площадок, дублировать нормативную документацию на русском языке, провести аудит всех управлений мэрии.
- Виктор Стрэтилэ представляет Экологическую партию зеленых. Удивительно, но, после десяти лет управления городом Дорином Киртоакэ, кандидат считает, что в Кишиневе сохранилась советская система командования. Ее то он и собирается разрушить. Стрэтилэ намерен превратить столицу в современный зеленый город с велосипедными дорожками, обустроенными тротуарами и эффективным общественным транспортом.
- АлександраКан выдвинута Национал-либеральной партией. Это первое политформирование в стране, которое официально провозгласило унионизм своей программной целью. В заслуги Кан можно поставить лишь то, что в 1999 году была министром промышленности и торговли. «Пора наконец, покончить со взяточничеством и пустыми обещаниями», – провозглашает Кан.
- МаксимБрэила, вице-председатель Народной партии Республики Молдова. Ему всего двадцать пять лет, учится в университете. Амбициозен, в восемнадцать лет баллотировался на должность муниципального советника в качестве независимого кандидата. Пока ничем особым не отличился, в случае, если станет мэром столицы, намерен подписать распоряжение об аудите всех служб мэрии.
- Сильвия Раду, единственный претендент на пост мэра, идущая как независимая. Некоторые обратили внимание на то, что в ее поддержку часто выступают политтехнологи, работающие на Демпартию. «Если бы у меня не было поддержки, я бы не стала баллотироваться. Моей единственной целью в мэрии станет соблюдение интересов жителей столицы», – заявила Раду в Кишиневском избирательном совете.
- Александр Мыцу, Русско-славянская партия РМ, создана в 2014 году перед парламентскими выборами. Намеренное сходство аббревиатуры с социалистами (PSRM) оттянуло тогда часть левого электората. Партии-спойлеры в то время рождались, как грибы после дождя. Громких заявлений Мыцу пока не делал.
- Константин Кодряну, Партия Национального единства, почетным председателем которой является Траян Бэсеску. Кандидат объявил, что намерен стать мэром для всех столичных жителей вне зависимости от их этнического происхождения. Как и Киртоакэ с дядей, Кодряну мерещатся везде русские танки и козни Кремля. «Будет большой трагедией, если в этом году мэрия Кишинева попадет в руки тех, кто исполняет приказы Путина», – заявил журналистам претендент на пост мэра.
Внеплановые выборы глав Кишинева, Бельц и еще пяти населенных пунктов обойдутся бюджету в 22 миллиона леев. Это в случае если не будет второго тура. Впрочем, как предполагают аналитики, в борьбе за кресло мэра Кишинева без этой процедуры наверняка не обойтись. И скорее всего, в финале сойдутся Ион Чебан и Сильвия Раду.
Александр ЧУДАК.
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