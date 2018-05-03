Двенадцать кандидатов, полноценных предвыборных программ вдвое меньше

Осталось две с хвостиком недели до выборов примара Кишинева. Претендентов на эту должность – двенадцать. Половина из них не­известна не только большинству го­рожан, но и местным политологам. Не для агитации, а с целью инфор­мирования граждан расскажем о каждом из них, причем в порядке регистрации в окружном избира­тельном совете столицы.

ВасилеКостюк. Председатель партии «Демократия дома». Иногда его на­зывают вторым Дорином Киртоакэ. Доста­точно долго, пока племянник Гимпу был в оппозиции, они работали вместе. Потом пути разошлись. Не сошелся Костюк харак­тером и с Андреем Нэстасе. «У людей есть надежды и ожидания, а некоторые лидеры Платформы «ДА» вводят их в заблуждение и замешательство», – полагает председатель партии «Демократия дома». Андрей Нэстасе. Глава Плат­формы «Достоинство и правда». Бывший прокурор, успешный адвокат. Объединил во­круг себя часть проевропейски настроенных и выступающих против правящей коалиции политиков. Обращаясь к сторонниками, он больше говорит о политике, а точнее гео­политике, предъявляя властям обвинения в краже миллиарда. Александр Рошко. Представ­ляет партию «Наш дом – Молдова». Ее лидер Григорий Петренко в прошлом году попро­сил политического убежища в Германии. Оба они на полгода попали в СИЗО после про­тестов возле здания Генеральной прокура­туры. Избирательная программа кандидата исключительно левого толка: не допустить приватизацию школьных и медицинских учреждений, сделать общественный транс­порт бесплатным, ввести дополнительный налог на элитную недвижимость. РегинаАпостолова. Вице-председатель партии «Шор». Была муни­ципальным советником от Партии ком­мунистов, возглавляла претуру сектора Рышкановка. Работала вицемэром в ор­геевской команде Илана Шора. Ее не сму­щает то, что, будучи одним из акционеров «Unibank», получала кредиты и фигурирует в отчете о банковском хищении. «У нас полу­чилось в Оргееве, получится и в Кишиневе», – уверена Апостолова. Валерий Мунтяну. Вице-председатель Либеральной партии. По определению унионист. Был министром окружающей среды, намеревался возглавить оборонное ведомство. Основа избирательной кампании – противостояние русификации мэ­рии. Либерал уверен: Кишинев надо спасать от «реваншистских и проимперских сил». Ион Чебан. Глава фракции Пар­тии социалистов в Муниципальном совете. Все остальные претенденты на должность мэра считают его своим основным конкурен­том. Представил детальный план управления столицей на ближайшее время. Считает не­обходимым: разработать Генеральный план развития Кишинева, принять бюджет столи­цы, основываясь на предложениях горожан, благоустроить 600 дворов и 150 спортивных площадок, дублировать нормативную доку­ментацию на русском языке, провести аудит всех управлений мэрии. Виктор Стрэтилэ представляет Экологическую партию зеленых. Удивитель­но, но, после десяти лет управления городом Дорином Киртоакэ, кандидат считает, что в Кишиневе сохранилась советская система командования. Ее то он и собирается разру­шить. Стрэтилэ намерен превратить столицу в современный зеленый город с велосипедны­ми дорожками, обустроенными тротуарами и эффективным общественным транспортом. АлександраКан выдвинута Национал-либеральной партией. Это первое политформирование в стране, которое офи­циально провозгласило унионизм своей про­граммной целью. В заслуги Кан можно поста­вить лишь то, что в 1999 году была министром промышленности и торговли. «Пора наконец, покончить со взяточничеством и пустыми обещаниями», – провозглашает Кан. МаксимБрэила, вице-председатель Народной партии Республики Молдова. Ему всего двадцать пять лет, учит­ся в университете. Амбициозен, в восем­надцать лет баллотировался на должность муниципального советника в качестве не­зависимого кандидата. Пока ничем особым не отличился, в случае, если станет мэром столицы, намерен подписать распоряжение об аудите всех служб мэрии. Сильвия Раду, единственный претендент на пост мэра, идущая как неза­висимая. Некоторые обратили внимание на то, что в ее поддержку часто выступают по­литтехнологи, работающие на Демпартию. «Если бы у меня не было поддержки, я бы не стала баллотироваться. Моей единственной целью в мэрии станет соблюдение интере­сов жителей столицы», – заявила Раду в Ки­шиневском избирательном совете. Александр Мыцу, Русско-славянская партия РМ, создана в 2014 году перед парламентскими выборами. Наме­ренное сходство аббревиатуры с социали­стами (PSRM) оттянуло тогда часть левого электората. Партии-спойлеры в то время рождались, как грибы после дождя. Громких заявлений Мыцу пока не делал. Константин Кодряну, Партия Национального единства, почетным пред­седателем которой является Траян Бэсеску. Кандидат объявил, что намерен стать мэром для всех столичных жителей вне зависимо­сти от их этнического происхождения. Как и Киртоакэ с дядей, Кодряну мерещатся вез­де русские танки и козни Кремля. «Будет большой трагедией, если в этом году мэрия Кишинева попадет в руки тех, кто исполня­ет приказы Путина», – заявил журналистам претендент на пост мэра.

Внеплановые выборы глав Кишинева, Бельц и еще пяти населенных пунктов обой­дутся бюджету в 22 миллиона леев. Это в слу­чае если не будет второго тура. Впрочем, как предполагают аналитики, в борьбе за кресло мэра Кишинева без этой процедуры навер­няка не обойтись. И скорее всего, в финале сойдутся Ион Чебан и Сильвия Раду.

Александр ЧУДАК.