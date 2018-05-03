Здоровью нации угрожает продуктовый фальсификат

Вряд ли в нашей стране найдется хоть один потребитель, который не испытал бы на себе ужасаю­щее качество нашей еды. Автор этих строк — не исключение. Недавно купил в гипермарке­те ароматный пирог известной австрийской марки. Прочитав же этикетку, просто обалдел от вакханалии ингредиентов в со­ставе. Названия их вряд ли кто слышал и видел прежде.

Для наглядности попробую огласить весь список. Итак, из чего состоит тесто и заварной крем: сахар, пшеничная мука, масло подсолнечное. На этом натуральные вещества заканчиваются. А дальше следу­ют: яичный порошок, какао-порошок, загу­ститель (модифицированный крахмал), раз­рыхлитель, ароматизатор, антиокислитель (аскорбиновая кислота), сухая сыворотка, жиры растительные, молоко сухое, регуля­тор кислотности (лимонная кислота), краси­тель бета-каротин, глюкозный сироп, ком­плексная пищевая добавка, желирующий агент пектин, ароматизатор «вишня».

Давайте посмотрим, что сегодня у нас на столе? Хлеб — самый популярный и не­обходимый продукт, в большинстве случа­ев производится из муки дешевых сортов. Ее осветляют с помощью отбеливателей или хлорки, после чего она превращается в «муку высшего сорта», где уже нет витами­нов, минеральных и органических веществ, необходимых организму. Однако есть спо­ры заплесневелых грибков и картофельные палочки. Они не погибают даже под воздей­ствием высоких температур.

Многие пекарни используют дрожжи, в том числе термофильные, которые ученые прозвали «маленькими убийцами». Попадая в организм, они способствуют брожению и возникновению гнилостных процессов. То есть создают условия для бурного роста патогенных микроорганизмов, провоцируя болезни внутренних органов — желудка, пе­чени, поджелудочной железы, кишечника.

Европейские медики давно доказали связь от использования некоторых видов дрожжей с развитием раковых клеток. Что неудивительно, ведь в их составе сплошная гремучая смесь — сульфат аммония, амми­ак, технический карбомид, кислота алеино­вая, известь хлорная, формалин, соляная кислота и даже моющее средство. Какой организм такое выдержит?!

Один из владельцев небольшой частной сыроварни поделился на страницах СМИ: «по факту 99% сыра на российских прилав­ках — либо из пальмы, либо из порошка и других нерецептурных вещей». Правда, по мнению главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, фальсификат составляет лишь 10–15 процентов продаваемых в России сыров. В этом вопросе, конечно, больше доверия к контролирующим организациям, а не к сло­вам министра, который, вероятно, давно забыл, как выглядят полки обычных магази­нов. Ведь дошло до того, что контролеры об­ратились официально в Россельхознадзор с просьбой запретить продажу в торговых се­тях сыра, в котором вообще нет молока…

Судя по всему, необходимость в молоке скоро совсем исчезнет. Россия занимает ли­дирующие позиции в мире по импорту паль­мового масла, который вытесняет натураль­ные продукты. Даже в сметане животный жир заменяется растительным, молочный белок — соевым. В сливочном масле давно нет никакого сливочного масла, в сливках — сливок, в твороге — творога. По крайней мере в соответствующих нормативах. Все это щедро разводится трансжирами, пище­выми добавками и в красивой упаковке вы­кладывается на продажу.

Точно такая же ситуация с другими про­дуктами — рыбными консервами, колбасой, копченостями, кондитерскими изделиями, макаронами, рисом, бобовыми. В магази­нах и даже на рынках не стало нормального мяса. В корма животных добавляют гормо­ны, антибиотики и другие препараты (гента­мицин, тетрациклин, пенициллин, бисептол) в качестве профилактики против различных инфекций. Больше всего фармакологии в тушках птиц, особенно индейки. Вы замеча­ли, как при варке разносится далеко вокруг запах лекарств, будто в аптеке?

Гормональные препараты использу­ются для увеличения веса скота и птицы, предназначенных на убой. Как признался автору этих строк один из фермеров, даже в высокогорных кавказских селениях уже колют коровам гормоны роста. А в одной вполне благопристойной европейской стра­не решили «обогащать» питание бедных жи­вотных отработанным машинным маслом, которое попало затем на столы любителей гастрономии.

Самым экологичным и полезным про­дуктом, казалось бы, остается рыба. Но и здесь, как выяснилось, некоторые виды не только не полезны, но даже опасны. По мне­нию ученых Института океанологии имени П.П.Ширшова (РАН), иные «обитатели мор­ских глубин» выращиваются на самом деле в дельте Меконга на частных рыбных фер­мах. Причем исключительно на искусствен­ных стимуляторах и антибиотиках. Кроме лекарств в корма добавляют красители, которые придают ей красивый цвет, но есть такую рыбу нельзя.

Даже в дорогих сортах семги, выращен­ной в скандинавских странах, не раз обна­руживали предельно допустимые нормы металла и другой химической дряни. Более того, сами хозяйства становятся источни­ком болезней, в частности морских парази­тов. Выращенная тут семга — практически не пригодна в пищу.

За последние 35–40 лет в нашей стране в четыре раза увеличилось количество онко­логических заболеваний, и этот печальный показатель продолжает расти. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и мозгового инсульта в нашей стране также на порядки выше, чем в странах Старого Света. Во многом рост болезней в России связан не только с издержками цивилизации (снижением двигательной активности, уве­личением объема информации, стрессов) или ухудшением экологической среды, как нам сейчас объясняют. Но еще — и с ката­строфическим падением качества продук­тов, которыми люди ежедневно питаются. Ухудшающаяся экономическая ситуация не оставляет никаких надежд, что качество продуктов станет лучше! По крайней мере в обозримом будущем. Ведь качественная еда, естественно, стоит дороже некаче­ственной, «сконструированной» из деше­вых заменителей. Но после нескольких лет кризиса и падения доходов у российских потребителей попросту нет денег на каче­ственную еду.

Ну а те, кто втюхивает нам синтетиче­ские и фальсифицированные продукты, практически ничем не рискуют — ведь без еды люди, как известно, не проживут. Обы­вателям же в сегодняшней России не до здоровой и экологически чистой пищи. В массе своей их волнует другой вопрос: как бы выжить. Так что расчет торговцев верен: «пипл все схавает».