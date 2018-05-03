Действующие законы позволяют повторить «кражу века»

Правительство не заинтересовано в том, чтобы выяснить, кто на самом деле стоит за преступлением, которое прославило Молдову на весь мир. Об этом председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный заявила в рамках программы «Acces Direct» на телеканале НТВ-Молдова.

«Сейчас все пытаются построить на этом политику. Но я напомню одну вещь. Именно фракция социалистов подняла эту проблему еще в 2014 году, потому что до того момента никто не говорил об этом. Если бы тогда Игорь Додон не сказал: смотрите, в банковской системе есть проблема, и деньги ушли из страны, – никто бы об этом не заговорил.

Но кража миллиарда не произошла сама по себе. О ней знали все госорганы. Более того, эта кража готовилась заранее, путем голосования за определенные законы, которые позволили этому случиться: о гарантиях, о госдолге, о бюджете, и многие другие. Они изменили законодательство, чтобы эта кража стала возможной. И они не будут искать украденные деньги в собственном кармане», – отметила председатель ПСРМ.

Зинаида Гречаный не только уверена в том, что деньги, которые ушли из страны, никто не ищет, но это признал сам губернатор НБМ, который на днях заявил, что орган, которым он управляет, до сих пор не сделал анализ того, как это вообще стало возможным.

Председатель ПСРМ также отметила, что расследование по этому поводу должно быть проведено, в первую очередь, внутри страны, а не иностранными компаниями. В то же время Гречаный подчеркнула, что возможность повторения кражи не исключена, а власти не торопятся менять законодательство таким образом, чтобы не допустить этого.

«Ключевые статьи, которые позволяют «краже века» повториться, не были изменены. Это очень просто, и я думаю, что они хорошо к этому готовятся, в том числе через аккумулирование Нацбанком иностранной валюты», – сказала Зинаида Гречаный.