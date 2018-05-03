Как женщине добиться успеха на работе

Спикер и ведущий ключевых событий в области предпринимательства Игорь Дубинников рассказывает, какие шаги следует предпринять представительницам прекрасного пола, чтобы получить руководящую должность.

Сегодня почти никто уже не говорит открыто о гендерном неравенстве. Однако многие уверены, что оно до сих пор существует и принадлежность к определенному полу является решающим фактором при устройстве на работу и выстраивании собственной карьеры. Разберемся, так ли это на самом деле. Попробую ответить на основании своего опыта — все-таки это более 20 лет профессиональной деятельности в качестве топ-менеджера, отвечающего за людей, создание команд, изменения и эффективность.

Легко ли женщине устроиться на работу?

Возможно, многие с этим не согласятся, но да, легко. Прежде всего потому, что существует определенный набор профессий, куда женщин берут быстрее и охотнее. В основном они относятся к туристическому бизнесу, СМИ, розничной торговле, индустрии красоты и некоторым другим областям. Но здесь есть маленький нюанс, а именно набор вакансий, на которых хотят видеть именно женщин. Часто в этот перечень не входит руководящее звено. Реальный процент женщин на позициях директоров и топ-менеджеров по-прежнему очень низок.

Почему так происходит?

Фактически у нас по-прежнему считается, что с ответственными должностями лучше справляются мужчины. Более того, многие руководители не хотят брать женщину в сложившийся мужской коллектив. Объясняется это по-разному: не впишется, будет отвлекать от работы и т.п. При этом в женские коллективы, как правило, мужчин берут охотно.

Еще один вид предвзятого отношения — оценка ошибок и эмоционального поведения. Если в случаях с мужчиной такие моменты списываются на усталость или жесткий характер (что является только плюсом), то в женскую спину часто летят обидные высказывания, подчеркивающие ее пол как причину любых недостатков.

Естественно, эти факторы являются препятствиями на пути к успешной карьере. Однако нельзя считать их определяющими. Давайте посмотрим на проблему с другой стороны.

Может ли женщина состояться в бизнесе?

На самом деле у женщин в бизнесе есть много преимуществ перед мужчинами. Они чрезвычайно целеустремленны — об этом говорят последнее время все психологи и исследователи. Если среди мужчин последние годы наблюдается определенная «усталость» — желание больше времени уделять себе, то женщины, решившие открыть свой бизнес, бросаются в него с головой и готовы вкладываться буквально с утра до ночи.

Такие качества, как гибкость, эмоциональность вкупе с эмпатией, самоотверженностью и интуицией, делают женщин прекрасными руководителями и помогают им находить общий язык с партнерами и инвесторами. Научно-исследовательский институт Credit Suisse даже провел исследование на эту тему среди 3400 компаний по всему миру. Оказалось, что бизнес, которым управляли (или принимали активное участие в управлении) женщины, обладал лучшими финансовыми показателями и приносил акционерам большую прибыль.

Серьезным сдерживающим фактором на пути успеха женщины в бизнесе до сих пор являются нежелание или стереотипы самих представительниц прекрасного пола. Многие не готовы отказаться от идеи семьи и уютного дома в пользу работы. Особенно это характерно для менталитета наших русских женщин. Они традиционно считают себя хранительницами очага и выбирают именно эту роль.

Как правильно женщине позиционировать себя в бизнесе?

Ответ на этот вопрос очень индивидуален и зависит от характера женщины и бизнеса, которым она занимается, а также многих других факторов. Однако есть и несколько общих правил:

— не пытайтесь быть тем, кем вы не являетесь. Не надо стараться стать «своим парнем» в мужском коллективе — вы женщина, и это прекрасно;

— нельзя игнорировать политику компании в отношении дресс-кода. Главный принцип — умеренность и уместность. Если вы хотите, чтобы к вам относились серьезно, стоит позиционировать себя как специалиста, а не привлекательную женщину в активном поиске. Однако впадение в другую крайность — изображение из себя «синего чулка» — тоже не пойдет вам на пользу. Это устойчивый стереотип закомплексованной личности, продвигать по карьерной лестнице которую никто не станет;

— хотите играть наравне с мужчинами — не старайтесь добиться своих целей, подчеркивая свой «слабый» пол, это лишь дискредитирует вас в глазах коллег и партнеров;

— помните, что хотя к вашему внешнему виду и поведению на работе будут предъявлять повышенные требования, ключевым фактором остаются: умение работать в команде, профессиональный уровень и способность быстро решать проблемы.

Игорь ДУБИННИКОВ.