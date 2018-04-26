Новое ЧП в учебном заведении должно заставить тщательнее контролировать страницы подростков в соцсетях

Школьные новости день ото дня ужаснее — уже с уверенностью можно сказать, что эпидемия на­падений на учебные заведения распространяется по всей стране. Вслед за Москвой, Пермью и Бу­рятией, где подростки в разное время устраивали в своих альма- матер побоища, бойня случилась в башкирском Стерлитамаке. Сценарий один в один напоми­нает предыдущие: школьник, нож, «коктейль Молотова», да и «рецепт» штурма взят из Интер­нета — экстремистские сообще­ства продолжают функциони­ровать и влиять на неокрепшие умы подростков. Примечатель­но, что 17-летний одиннадцати­классник Артур (имя изменено) приурочил свою выходку к дню рождения Гитлера и годовщине страшной бойни в школе «Ко­лумбайн» в американском штате Колорадо.

«Он этого не сделает — кишка тонка»

По данным «МК», молодой человек с рож­дения страдал психическими отклонениями. Педиатры в раннем возрасте выявили за­держку развития, тугоухость, несвязанную речь. К 17 годам разум мальчика находился на уровне 13–14 лет.

Артур — второй ребенок в семье Ларисы, домохозяйки, и ее супруга Ильдара, слесаря одного из подразделений «Газпрома». Ильдар работает вахтовым методом на севере и, не­смотря на уровень развития сына, мечтал, что тот поправится и пойдет по его стопам. Муж­чина вообще властный по характеру, никто в семье не осмеливался с ним спорить.

В детском саду Артур посещал коррекци­онную группу, а с 7 лет его определили в кор­рекционный класс школы №1. Здесь собрали детей с разными степенями отклонения в ум­ственном развитии. Детей наблюдали комис­сии из светил в области психиатрии.

Как считает классный руководитель Анна Викторовна, Артура вывела из себя беседа с директором в присутствии отца. Она со­стоялась 17 апреля. Дело в том, что педаго­гам стало известно о страшном содержании страничек, которые подросток создал в соц­сетях. С конца февраля у Артура вдруг про­снулась агрессия. Он создал аккаунт «Август Кошмаров», где выкладывал кровавые фото­графии, посвященные ненависти, убийствам, подписался на подобные страницы, опубли­ковал видео о нападении 20 апреля 1999 года на американскую школу «Колумбайн» (тогда ученики ранили 37 человек, из них 13 скон­чались). Друзьям он писал, что ненавидит людей, мечтает видеть, слезы, страх, крики, хотел забрать с собой на тот свет 18 человек. Одноклассники перепугались, доложили обо всем учителям. В школу вызвали Ильдара.

— Артур, по нашему мнению, давно чув­ствовал себя ненужным и брошенным. Парню некому было излить душу. Отец суровый вах­товик, мать занята своими делами. Мы пыта­лись донести до папы, что это ненормальная ситуация. Возможно, именно поэтому Артур стал размещать насильственные посты, — го­ворит Анна Викторовна.

По словам педагога, отец отреагировал своеобразно. «Он этого не сделает, потому что у него кишка тонка», — отрезал мужчина.

А наутро Артур доказал, что папа был не­прав.

«Зачем пристаете? За это получайте»

Первым уроком 18 апреля была инфор­матика. Предмет вела учитель математики и информатики Екатерина Першина.

Уже установлено, что нож и бутылку с зажигательной смесью школьник пронес в рюкзаке. Он входил в класс одним из послед­них, почти в 8.30. И в дверях столкнулся с 16- летней одноклассницей Юлией. Она стала первой жертвой. Девушка тоже страдает от­клонением в развитии, а с Артуром знакома со времен детского сада.

— Дочь рассказала, что Артур бормотал что-то невнятное, типа «вы мне все надоели, зачем пристаете и задираетесь», за это, мол, получайте. Вытащил нож, ударил в область плеча, ближе к сердцу, а когда Юля хотела убежать, то полоснул по спине, — рассказала мама Юлии, Светлана.

По словам женщины, на помощь броси­лась учительница. Она выбежала в коридор, закрыла класс на ключ, чтобы Артур не проник к другим детям, и попыталась выхватить нож. Тем не менее Артур умудрился вытащить «кок­тейль Молотова», бросить в сторону учитель­ницы и поджечь. Он пытался нанести ранения и себе. Охранник школы вызвал сотрудников Росгвардии, а до их приезда сам скрутил школьника, открыл класс и начал эвакуацию детей — пламя-то разгоралось. Вот что рас­сказала одна из учениц.

— Первым уроком был русский язык, мы сидели в классе на третьем этаже. Примерно в 8.50 неожиданно прозвенел звонок, потом сразу по громкой связи учитель ОБЖ объявил об эвакуации. Неделю назад у нас была учеб­ная тревога, поэтому по запасному выходу мы всем классом вышли из школы.

Со слов ученицы, когда школьники спу­стились на первый этаж, рядом стоял ученик 11-го класса, он просил не смотреть под лест­ницу. Дело в том, что там лежал окровавлен­ный Артур.

Уже на улице класс построили перед шко­лой, пересчитали по головам и отвели в гим­назию №5, которая находится через дорогу. Тут дети ждали прихода родителей.

Брандмейстеры справились с огнем за считаные минуты. Раненых — помимо педа­гога пострадала Юля и еще одна девочка, Ра­силя, — развезли по больницам. В наиболее тяжелом состоянии находится учительница — у нее кроме ножевых ранений ожоги. Тем не менее врачи дают благоприятные прогнозы на выздоровление. Что касается самого Артура, его также повезли в больницу, откуда, судя по всему, он выйдет нескоро — после врачева­ния ножевых ран его наверняка ждет психиа­трическая экспертиза.

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ.