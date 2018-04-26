ВЫШЕЛ ШКОЛЬНИК ИЗ ТУМАНА…
Новое ЧП в учебном заведении должно заставить тщательнее контролировать страницы подростков в соцсетях
Школьные новости день ото дня ужаснее — уже с уверенностью можно сказать, что эпидемия нападений на учебные заведения распространяется по всей стране. Вслед за Москвой, Пермью и Бурятией, где подростки в разное время устраивали в своих альма- матер побоища, бойня случилась в башкирском Стерлитамаке. Сценарий один в один напоминает предыдущие: школьник, нож, «коктейль Молотова», да и «рецепт» штурма взят из Интернета — экстремистские сообщества продолжают функционировать и влиять на неокрепшие умы подростков. Примечательно, что 17-летний одиннадцатиклассник Артур (имя изменено) приурочил свою выходку к дню рождения Гитлера и годовщине страшной бойни в школе «Колумбайн» в американском штате Колорадо.
«Он этого не сделает — кишка тонка»
По данным «МК», молодой человек с рождения страдал психическими отклонениями. Педиатры в раннем возрасте выявили задержку развития, тугоухость, несвязанную речь. К 17 годам разум мальчика находился на уровне 13–14 лет.
Артур — второй ребенок в семье Ларисы, домохозяйки, и ее супруга Ильдара, слесаря одного из подразделений «Газпрома». Ильдар работает вахтовым методом на севере и, несмотря на уровень развития сына, мечтал, что тот поправится и пойдет по его стопам. Мужчина вообще властный по характеру, никто в семье не осмеливался с ним спорить.
В детском саду Артур посещал коррекционную группу, а с 7 лет его определили в коррекционный класс школы №1. Здесь собрали детей с разными степенями отклонения в умственном развитии. Детей наблюдали комиссии из светил в области психиатрии.
Как считает классный руководитель Анна Викторовна, Артура вывела из себя беседа с директором в присутствии отца. Она состоялась 17 апреля. Дело в том, что педагогам стало известно о страшном содержании страничек, которые подросток создал в соцсетях. С конца февраля у Артура вдруг проснулась агрессия. Он создал аккаунт «Август Кошмаров», где выкладывал кровавые фотографии, посвященные ненависти, убийствам, подписался на подобные страницы, опубликовал видео о нападении 20 апреля 1999 года на американскую школу «Колумбайн» (тогда ученики ранили 37 человек, из них 13 скончались). Друзьям он писал, что ненавидит людей, мечтает видеть, слезы, страх, крики, хотел забрать с собой на тот свет 18 человек. Одноклассники перепугались, доложили обо всем учителям. В школу вызвали Ильдара.
— Артур, по нашему мнению, давно чувствовал себя ненужным и брошенным. Парню некому было излить душу. Отец суровый вахтовик, мать занята своими делами. Мы пытались донести до папы, что это ненормальная ситуация. Возможно, именно поэтому Артур стал размещать насильственные посты, — говорит Анна Викторовна.
По словам педагога, отец отреагировал своеобразно. «Он этого не сделает, потому что у него кишка тонка», — отрезал мужчина.
А наутро Артур доказал, что папа был неправ.
«Зачем пристаете? За это получайте»
Первым уроком 18 апреля была информатика. Предмет вела учитель математики и информатики Екатерина Першина.
Уже установлено, что нож и бутылку с зажигательной смесью школьник пронес в рюкзаке. Он входил в класс одним из последних, почти в 8.30. И в дверях столкнулся с 16- летней одноклассницей Юлией. Она стала первой жертвой. Девушка тоже страдает отклонением в развитии, а с Артуром знакома со времен детского сада.
— Дочь рассказала, что Артур бормотал что-то невнятное, типа «вы мне все надоели, зачем пристаете и задираетесь», за это, мол, получайте. Вытащил нож, ударил в область плеча, ближе к сердцу, а когда Юля хотела убежать, то полоснул по спине, — рассказала мама Юлии, Светлана.
По словам женщины, на помощь бросилась учительница. Она выбежала в коридор, закрыла класс на ключ, чтобы Артур не проник к другим детям, и попыталась выхватить нож. Тем не менее Артур умудрился вытащить «коктейль Молотова», бросить в сторону учительницы и поджечь. Он пытался нанести ранения и себе. Охранник школы вызвал сотрудников Росгвардии, а до их приезда сам скрутил школьника, открыл класс и начал эвакуацию детей — пламя-то разгоралось. Вот что рассказала одна из учениц.
— Первым уроком был русский язык, мы сидели в классе на третьем этаже. Примерно в 8.50 неожиданно прозвенел звонок, потом сразу по громкой связи учитель ОБЖ объявил об эвакуации. Неделю назад у нас была учебная тревога, поэтому по запасному выходу мы всем классом вышли из школы.
Со слов ученицы, когда школьники спустились на первый этаж, рядом стоял ученик 11-го класса, он просил не смотреть под лестницу. Дело в том, что там лежал окровавленный Артур.
Уже на улице класс построили перед школой, пересчитали по головам и отвели в гимназию №5, которая находится через дорогу. Тут дети ждали прихода родителей.
Брандмейстеры справились с огнем за считаные минуты. Раненых — помимо педагога пострадала Юля и еще одна девочка, Расиля, — развезли по больницам. В наиболее тяжелом состоянии находится учительница — у нее кроме ножевых ранений ожоги. Тем не менее врачи дают благоприятные прогнозы на выздоровление. Что касается самого Артура, его также повезли в больницу, откуда, судя по всему, он выйдет нескоро — после врачевания ножевых ран его наверняка ждет психиатрическая экспертиза.
Дмитрий ПОГОРЕЛОВ.